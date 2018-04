Veszélyes ilyen lepattanókkal helyzetbe hozni a szenvedő Hamiltont

Egykori ellenfele és a közvélemény is Lewis Hamilton válságáról beszélt, de a négyszeres világbajnok szállítja a pontokat, amiket várnak tőle. Mi lesz itt, ha újra formába lendül?

Leszállóágba került, már nem a régi, szenvedés: Ezekkel a kifejezésekkel nyilatkoztak az elmúlt hetek során Lewis Hamiltonról a bennfentesek, sőt a rajongói számára ő is kissé aggasztó képet festett a Mercedes idei teljesítményéről. A négyszeres világbajnok ráadásul Bahreinben és Kínában is kikapott Valtteri Bottastól, majd Azerbajdzsánban is csak néhány kilométer választotta el ettől.

A számok viszont azt mutatják, hogy Hamilton négy futam után vezeti az egyéni pontversenyt, ami később akár igen rossz hír is lehet közvetlen ellenfelei, elsősorban Sebastian Vettel számára. Ha a leszálló ágba került, régen jobb volt, szenvedő Hamilton is négy ponttal vezet, mi lesz akkor, ha tényleg formába lendül?

Az új turbókorszak 2014-es kezdete óta Hamilton eredményei a szezon elején meglepően kiegyensúlyozottnak tűnnek. A körülményektől függetlenül átlagosan 73 pont megszerzését lehetett várni tőle, ettől 2015-ben felfelé, 2016-ban lefelé tért el látványosan, de körülbelül ugyanakkora mértékben (ebben 2014-hez hasonlóan műszaki hibák is szerepet játszottak), tavaly és idén szinte pontosan az átlagot hozza, 73, illetve 70 megszerzett ponttal.

Nagyon korai erről beszélni, de az akkori végeredményeket már ismerjük.

2014 óta csak 2016-ban maradt le a világbajnoki címről, akkor Nico Rosberg valóban nagy hasznot húzott abból, hogy Hamilton akkor tényleg formán kívül versenyzett és a „szokásos” 73 pont helyett csak 57-et szerzett. A szezon végén 5 pont hiányzott neki a világbajnoki küzdelemben.

Most azonban abból a szempontból új helyzet állt elő, hogy 2014 óta először egynél több ellenféllel kell megküzdenie. A Rosberggel vívott csaták idején a Ferrari és a Red Bull pilótái önerőből alig tudtak labdába rúgni mellettük, amikor viszont Vettel és a Scuderia összekapta magát, a finn pilóta nem jelentett rá tartósan veszélyt, hiszen

Bottas tavaly az első négy futam alatt mindössze a tavalyi Orosz Nagydíjon rabolt tőle pontokat. Ez most majdnem zsinórban háromszor is megtörtént, ezért ő is tudja, hogy valami nem stimmel.

„Egyrészt hálás vagyok a lehetőségért, hogy megnyerhettem egy nagydíjat, másrészt úgy érzem, nem úgy vezettem, ahogy normálisan szoktam, ezért kissé fáj a szívem. Nem az a helyzet, hogy máshol jár az eszem. Küszködtem a hétvégén. Akad némi teendőm, de így is lendülettel térhetek haza és remélem, hogy ezt a következő versenyre is átmentem – mondta a verseny után. – Nem érzem úgy, hogy a mai teljesítményem azon a szinten volt, amire képes vagyok.”

„Kemény szezon lesz, erre a [bakui] futam is újabb példa. Az utolsó kanyarból kifelé nem is hittem, hogy milyen helyzetben vagyok. Nagyon átéreztem ezt, mert a korábbi években velem is sokszor előfordult, hogy mindent megtettem, valami aztán mégis ellenem dolgozott. Délelőtt azt mondtam, harmadszorra talán szerencsém lesz és ez pont egy olyan pályán történt, ahol erre szükség is volt.”

Noha pénteki zavarában Hamiltonból ismét kijött, hogy mennyire nem szeret tesztelni, a Mercedes szempontjából nagyon kedvező, hogy a következő, Spanyol Nagydíjon szinte új időszámítás kezdődik az F1-ben. Ez az elmúlt években mindig a szezon ötödik futama volt, ráadásul az első igazán európai helyszín, ahol a csapatok az első komoly fejlesztésekkel jelentkeznek a szezonkezdet óta.

Az Azeri Nagydíj 60 másodpercben

Toto Wolff csapatfőnök meg is jegyezte, hogy a téli teszteken még az ő autójuk volt a leggyorsabb Barcelonában, így elkezdhetik felgöngyölíteni, hogy mi történt azóta, valamint a verseny utáni kétnapos tesztelésen is lehetőségük nyílik a gondjaik megfejtésére. Ez már tavaly is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Mercedes a nyári futamoktól kezdve a tempó terén egyértelműen a fölénybe került.

Persze, a többiek sem vesztegetik majd az időt, de látható, hogy a Mercedesben idén is jelentős kiaknázatlan potenciál rejlik. Hamilton addig is tovább nyújtotta a pontszerző helyen befejezett versenyeinek periódusát, a pontokat okosan gyűjtögetve, „gyenge korszakát” élve is olyan eredményeket ért el, ami egy rendbe szedett autóval ismét világbajnoki pályára állíthatja őt.

Mi a gond a Mercedesnél?

A hétvége során sokszor emlegettük a szokatlanul erős és kiszámíthatatlan szelet, ami bármikor, bármelyik pilótát meglephette. Fontos változás volt azonban a körülményekben az is, hogy vasárnapra hűvösebb lett, a helyi kultúrában nem kívánatos rövidnadrágokat pedig széldzsekik váltották fel. Ez a közérzet mellett a Mercedesnek sem kedvez annyira.

A Ferrari gyorsabban rajtol és hamarabb vagy jobban felmelegítik az abroncsaikat. Rögtön megléptek, aztán hirtelen az autóm jobb lett és kezdtem felzárkózni mögé

– utalt Vettelre. – Úgy 2,2 másodpercre csökkentettem a hátrányt, minden jónak tűnt, és azon gondolkodtam, hogy ha ez így megy tovább, utol fogom érni – vélte, bár ez az adatok alapján nem teljesen így történt. – A kerekek állóra fékezése előtt azonban értetlenül állok. Ilyenkor a mérnökök általában azt mondják, hogy csak hibáztam, vagy ilyesmi.”

Amennyiben a Mercedes tényleg az abroncsok felmelegítésével és az üzemi tartomány eltalálásával küzd, jó hír lehet nekik, hogy szeptember végéig várhatóan csak Montrealban, Silverstone-ban és Spában lehet hűvös időjárás. A közhiedelem az, hogy a Mercedesnek nem kedvez a meleg, de Kínában pont akkor kelt életre az autójuk, amikor a hűvös időmérő után vasárnapra emelkedtek a hőmérsékletek.

A W09 látszólag jól érzi magát 30-40 fokos aszfalton,

Melbourne-ben szombaton és vasárnap, Sanghajban vasárnap ilyen feltételek mellett verhetetlennek tűnt, vagy legalábbis nem volt hátrányban a Ferrari autójához képest. A kínai időmérőn és a bakui hétvégén azonban, ennél hűvösebb időben nem tudta bekapcsolni a gumikat. Bahreinben a kicsit 30°C feletti hőmérséklet ellenére az volt a gond, hogy a sok kemény kigyorsítási szakaszon – ami a szezon eddigi többi pályáját kevésbé jellemzi – megperzselte a hátsó abroncsokat a szuperlágy keveréken.

„A jéghideg hőmérsékletek és a gumik túlhevítése között pattogunk – nyilatkozta Wolff a Sky Sportsnak Kínában. – Erre nincs gyors megoldás, de látható, hogy a helyzet hirtelen is változhat. A tesztelés és Melbourne alapján az emberek azt gondolták, hogy simán megnyerjük mindkét bajnokságot, mert az autó annyira lehengerlő volt. Három futam alapján viszont nem az. Nagyszerű embereink vannak, csak össze kell dugnunk a fejünket és megoldásokkal kell előállnunk.”

Vettel félresikerült előzési kísérlete

Az, hogy egyelőre nem állnak a helyzet magaslatán, a bakui köridőkből is látható. Valószínűleg a pálya állapota rosszabb volt a tavalyinál, de a Mercedes így is azon csapatok táborába került, amik lassultak az utcai pályán tavaly óta. Nem is keveset, az időmérőn több, mint 1 másodpercet, míg a Red Bull csak 0,032 másodpercet bukott, a Ferrari viszont 0,195 másodpercet gyorsult.

Önerőből tényleg megszerezhették volna a győzelmet?

Wolff megemlítette, hogy Bottasnak a Safety Car nélkül is lett volna "halvány sansza" a győzelemre. Nos, tényleg nem sok – a Red Bullok karambolja nélkül a friss ultralágyakon hatalmasat kellett volna hajráznia Vettel utoléréséhez. A 40. körben nagyjából 20 másodperccel járt Hamilton előtt, és normál esetben valószínűleg pont mögé ér vissza, ha akkor megy be a boxba, hiszen

egy kiállással közel 21 másodperc a nettó időveszteség Bakuban.

Azt nem tudjuk, meddig tervezték elnyújtani az első etapját, de a köridői alapján nyugodtan mehetett volna még tovább, azok nem estek vissza, 1-2 körön belül ráverhetett volna Hamiltonra annyit, hogy harc nélkül előtte folytassa és a ferraris nyomába eredjen 7-8 másodperces hátrányból. A Pirelli pénteken körönként 8 tizedre becsülte a friss ultralágy és szuperlágy közötti különbséget, a szuperlágy-lágy viszonylatot viszont nem hozták nyilvánosságra, mert az eredményeket alaposabban ki kellett értékelniük. E két keverék esetében azonban jóval kisebbek a különbségek.

Hamilton gratulált Bottasnak, ezért késett el a díjátadásról

Bár elsőre szépen hangzik, hogy Bottas több mint 1 másodperces ütemben közelíthetett volna a kopottabb (a 30. kör óta használt) lágy gumin köröző Vettelhez a célt jelentő 51. körig, a bökkenő az, hogy amint Ricciardo példáján látszott, még a legpuhább hétvégi keverék felmelegítése is gondot okozott, így Verstappennel szemben pozícióvesztéssel jött ki a korábbi kerékcseréből, hiába volt tiszta előtte a terep. A gumik felmelegítéséig értékes időt vesztett volna, és Vettelnek is biztos voltak tartalékai, akár a motorral is.

A Ferrari nem lehet elégedett

Az első négy futamon mutatott teljesítmény alapján a Ferrari annyira jól áll, hogy az még őket is meglepte, Hamilton pedig egyenesen „röhejesnek” nevezte a tempójukat. Vettel és a stratégák mégis eltékozolták az előző két futamot, így az előnyük tetemes növelése helyett visszaestek Hamilton mögé a pontversenyben. Kínában inkább a csapat és Max Verstappen, Azerbajdzsánban viszont egyértelműen Vettel fegyelmezetlensége miatt.

Bár Hamilton a hétvége előtt azzal hízelgett ellenfelének, hogy mennyivel érettebb lett a tavalyi ámokfutása után, Vettel a futam végén ismét belement egy kilátástalan manőverbe, amivel nemhogy a győzelmet, még a dobogós helyet is eldobta magától. Pedig, ma már tudjuk, hogy ha szépen besorol Valtteri Bottas mögé, a számára most kedvezőtlen Safety Car-fázis ellenére is nyert volna.

A helyzete már korábban is elég jól festett: Hamilton a 21. körben alaposan elfékezte magát, ezért kénytelen volt lecserélni a szuperlágy gumikat, amikkel Bottas még a 41. körben is gyors volt,

sőt, már a boxkiállás előtt számottevő hátrányba került Vettel mögött. A Ferrarinál ekkor kivárhattak, de a 30. körben, jóval a későbbi Safety Car előtt kihívták Vettelt lágy gumikért. Ekkor már Hamilton sem velük foglalkozott.

Körüljártuk a Ferrari feltámadását is Ferrari: a birodalom visszavág, és még sok a tartaléka

„Már Valtterivel küzdöttem, mert visszaérhetett volna elém a kerékcsere után, aztán mégsem. Előfordult, hogy nem voltam biztonságban miatta, aztán megint. Forgalom is volt meg hátszél. Talán ez volt a legkeményebb verseny, amire emlékszem. A szél tényleg nagyon megnehezítette. A körülmények annyira trükkösek voltak, hogy egy esős versenyhez hasonlítottak, csak szárazon.”

A Ferrari mentségére legyen mondva, hogy nem lőttek mellé Vettel kiállásaival. A 24. körtől kezdve Bottas egy kivétellel minden fordulóban gyorsabb volt nála,

és a 25. körtől, friss lágy gumikon Hamilton is folyamatosan közelített hozzá. Indokoltnak tűnt az első csere időzítése és később Vettel simán visszaszerezte volna a vezetést, de a Ferrarinál is tudták, hogy kopott lágy gumikkal esélyük sem lett volna az ultralágyakkal támadó Mercedesek ellen, ezért nyilván kelletlenül, de újra behívták a németet a Safety Car megjelenésekor. Ők a két Red Bull kiesése miatt lényegében kockázat nélkül válthattak új gumikra.

Amivel viszont nem számolhattak, az Vettel túlságosan optimista manővere volt az újraindítás után. Már csak három kör volt hátra és a Mercedes gumimelegítéssel kapcsolatos gondjait ismerve érthető, hogy miért akart gyorsan előnybe kerülni, de a balul elsült manővere után F1-es szinten már nem elegendő mentség a referenciapontok hiánya, és az sem, hogy legalább megpróbálta.

Az izgalmaknak kellenek a váratlan manőverek és a Daniel Ricciardóhoz hasonló, vagány karakterek is,

akik beszólnak Bottasnak a Bahreini Nagydíj után, hogy ők bizony megpróbálkoztak volna egy bevetődéses előzéssel ahelyett, hogy a célig üldözik a győztest. Ricciardo állta a szavát, Kína után most is bepróbálkozott a helycserével egy olyan pillanatban is, amikor a belső íven egyáltalán nem volt hely, főleg a visszaesően sportszerűtlenül védekező Verstappen ellen. Sanghajban többször is bejött, Bakuban viszont nem.

A manapság már márkanagykövetként és televíziós szakértőként dolgozó Rosberg már Kína után felhívta a figyelmet a szezon első futamainak kulcsfontosságú tanulságaira: Verstappen egyelőre nem alkalmas a világbajnoki címért folytatott csatára (négy futam alatt három ütközés), a Ferrari pedig nem lehet elégedett azzal, hogy pontokat vesztenek a formán kívüli Hamilton ellen. Mindkét megállapítása megerősítést nyert Bakuban is, és Ricciardóra is alkalmazható.

Nem a vagány fenegyerekek nyerik manapság a világbajnokságokat.

Lehet, hogy a Mercedes pillanatnyilag nem a leggyorsabb autó, lehet, hogy Hamilton vezetett már jobb tempóval is, de ő tudja, mikor nem kell küzdenie Verstappennel. Az adott helyzetben képes elfogadni az esetleges 3. helyet akkor is, ha a győzelem csak méterekre van tőle, cserébe kiegyensúlyozottan gyűjtögeti a pontokat, amiket az ellenfelei elszórnak körülötte. Innentől csak a Mercedes mérnökein múlik, hogy a nyári futamok során ismét beindul-e az Ezüstnyilak gőzhengere.