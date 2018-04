Hamilton rekordot döntött, de aggasztja a jövő

Bár a Kínai Nagydíjon még a dobogóra sem állhatott fel, Lewis Hamilton új rekordot állított fel az egymás utáni, pontszerző helyeken befejezett futamok terén.

Egyre kevesebb rekord állja ki Lewis Hamilton ostromát, ezúttal az egymás után elért pontszerző helyek száma terén vette át a vezetést a Mercedes négyszeres világbajnoka. Hamilton a Kínai Nagydíjjal bezárólag zsinórban 28 futamon ért célba pontszerzőként, ezzel Kimi Räikkönen 27 futamos csúcsát adta át a múltnak.

Hamilton legutóbb a 2016-os Malajziai Nagydíjon esett ki, akkor motorhiba miatt az élről adta fel a futamot és ez áttételesen a világbajnoki címébe is került. A brit versenyző és az autója is megbízhatóan gyűjtögeti a pontokat, de Hamilton öröme így sem felhőtlen, mert Bahreinben és Kínában a tempó terén simán kikapott a Ferrariktól, sőt, Valtteri Bottas is felülmúlta őt.

„Ki tudja, mit hoz még a szezon? – kérdezett vissza az Autosportnak. – Ha ez így megy tovább, nagyon nehéz lesz megnyerni, de ha lehetőség nyílik, és az élen végzünk, az még értékesebb lesz, mert ez még az előzőnél is keményebb szezon” – összegzett Hamilton, és kijelentette, attól még a világbajnoki címre hajt, hogy nem a Mercedest tartja a leggyorsabb autónak.

A hétvége után nyilvánvaló, hogy nem mi vagyunk a leggyorsabbak

– vélte. – Melbourne óta vesztettünk a teljesítményünkből, [Sanghajban] talán még többet. Most csak a második-harmadik leggyorsabb csapat vagyunk, úgyhogy akad fejleszteni való, de ez nem lehetetlen. A csapat az évek során megmutatta, hogy remekül összetartunk, igyekszünk és folytatjuk a munkát. Itt és a gyárban is mindenki igyekszik, amennyire csak lehet.”

Hamilton szerint a Mercedes az előző hétvégéren rengeteg adatot gyűjtött és elárulta, James Vowles és James Allison nagyon igyekszik, „Niki [Lauda] és Toto [Wolff] pedig próbálják bátorítani őket.” Úgy véli, rájöttek már, hogy mitől küszködnek és a szakemberek most „igazán nyomást helyezhetnek talán azokra a részlegekre, ahol most mindenképpen fejlesztések szükségesek.”

Konstruktív nyomás alatt kell tartanunk a srácokat, de már így is nagy teher van rajtuk, mert ők is annyira nyerni akarnak, mint mi.”

Meglepetésre, a Mercedes idén még nem tudott nyerni és pole pozíciót is mindössze az Ausztrál Nagydíjon értek el. Kimi Räikkönen bahreini kiesése és Sebastian Vettel kínai balesete miatt a konstruktőri világbajnokságot vezetik, de az egyéniben Hamilton 12 pontnyi hátrányba került német ellenfelével szemben.