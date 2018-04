Ricciardo odaszólt Bottasnak: Legalább próbálkozhattál volna!

A Red Bull pilótája csapattársát, Max Verstappent is túl mohónak tartotta a Lewis Hamilton elleni csatájában, a saját hungaroringi hibája jutott eszébe a Bahreinben látottakról.

Szinte az egész Bahreini Nagydíjat a tévében nézhette Daniel Ricciardo, miután a Red Bullja már a verseny elején felmondta a szolgálatot. Ricciardo letörten nyilatkozott a kiesése miatt, majd a Red Bull jobb motorokat kezdett követelni a Renault-tól, a pilóta pedig jobb híján a futam kulcspillanatairól formált véleményt.

Kritikával illette ellenfelét, Valtteri Bottast, mert egyetlen gyenge támadástól eltekintve nem sokat tett azért, hogy megelőzze a gumikkal küszködő Sebastian Vettelt. Kijelentette, neki teljesen mindegy, hogy melyikük nyer, ő csupán az izgalmakért szurkolt. „Úgy voltam vele, hogy ’gyerünk, mozdulj rá!’ Nyilván, a rajongók is ezt akarják. Ő mégsem tette meg” – mondta Sanghajban.

„Talán Valtteri fejében az volt, hogy majd a 4-es kanyarban elkapja a végén – morfondírozott. – Én úgy vagyok vele, hogy az első lehetőséget meg kell ragadni. Ha elfékezte volna magát és kiszélesíti a kanyart, akkor is 2. lett volna” – mondta, majd viccelni kezdett: „Nem akarom az összes trükkömet elmondani neki, de ha a győzelemre hajtunk, én nem elégedtem volna meg ennyivel.”

Az én hozzáállásom szempontjából mindegy, hogy agresszív pilóta ellen küzdök vagy sem. Ha rést látok, ráhajtok. Ha közben becsukják, ez van. Inkább megpróbálom, mint ülök és várok.”

Csapattársa, Max Verstappen és Lewis Hamilton ütközésével kapcsolatban úgy vélte, helyes döntés volt, hogy a sportfelügyelők nem büntették meg egyiküket sem. Hozzátette, egy olyan helyzet jutott eszébe a látottakról, ami közte és Nico Rosberg között alakult ki a 2015-ös Magyar Nagydíjon. „Csak jött kifelé, én meg már a külső kerékvetőn haladtam és nem volt hova mennem” – mondta Rosbergről. – Max is befejezte már akkor a manővert, ezért nem hiszem, hogy szüksége volt erre.”

„Max e nélkül is elöl maradhatott volna, csak túl mohó volt. Néhányan azt emlegették, hogy Lewis is elvehette volna a gázt, de ezt könnyebb mondani, mint megtenni – nyilatkozta. – Lewist már annyira kiszorította, semmilyen formában és tempóval nem tudta volna bevenni a 2-es kanyart. Még ha Max kint is maradt volna [a 2-es kanyar] külső ívén, akkor is elkapta volna [Hamiltont].”

Nem ígérkezett el a Ferrarihoz

A Bahreini Nagydíj előtt felröppent, hogy Ricciardo előszerződést kötött a Ferrarival és Kimi Räikkönen helyére igazol, ő azonban tagadta ezt. „Esküszöm, nem írtam alá semmit” – jelentette ki az Auto Bildnek és ezt egyik főnöke, Helmut Marko is így tudja. „Még csak nem is történtek tárgyalások Daniel és a Ferrari között.”