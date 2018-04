Hamilton: Vettel sokkal érettebb a tavalyi baleset óta

A Mercedes pilótája értékeli, hogy ellenfele tanult az emberi hibáiból, miután tavaly a bakui futamon összetűzésbe keveredtek a pályán és azon kívül is.

Egy szikrára volt szükség a tavalyi szezon során, hogy tűz üssön ki Lewis Hamilton és Sebastian Vettel világbajnoki küzdelme hevében. A Ferrari jobban kezdte a szezont, de a tavaly nyáron rendezett bakui fordulóra Hamilton már szorongatta Vettelt a pontversenyben, amikor a német pilóta a Safety Car mögött koccant Hamilton autójával, majd oldalról újra nekiment a Mercedesnek.

Vettel meggyőződése volt, hogy Hamilton féktesztelte őt, még akkor is, amikor kiderült, hogy ellenfele csupán nem gyorsított, amikor ő erre számított volna. Vettel tagadta, hogy szándékosan törlesztett volna Hamilton ellen, valószínűleg csupán gesztikulálás közben nem volt teljesen ura az autójának. 10 másodperces stop & go büntetést kapott, és az FIA elnöke, Jean Todt is megdorgálta.

Ez már a sokadik eset volt, amikor Vettel elvesztette a fejét, korábban az FIA F1-es versenyigazgatóját, Charlie Whitingot is elküldte melegebb éghajlatra, Max Verstappennel is többször összeakaszkodott és rendszeresen panaszkodik a csapatrádión is. Bakuban viszont tényleg átlépett egy határt, erre Hamilton is figyelmeztette, de a brit pilóta szerint Vettel tanult az esetből.

Jó dolog látni a tüzet azokban, akik ellen az ember küzd, és azt is érdekes megfigyelni, hogy ők sem tökéletesek. Senki sem az”

– nyilatkozta Hamilton a Sky Sportsnak, és azt is elárulta, hogy szerinte „nem sokat” árultak el a történtek Vettel jelleméről. – Mindannyian követünk el hibákat, de fontosabb az, hogy az emberek miként kezelik ezt és hogyan lépnek előre. Ebből lehet igazán tanulni. Ő is fejlődött, így vált azzá a bajnokká, aki lett, ahogy megjelenik, ahogy beszél. A szóhasználatán látszik, hogy egyre érettebb.”

„Sokkal nagyobb a tisztelet már, azóta jelentősen javult. Biztos vagyok abban, hogy ez folytatódni fog” – reflektált Hamilton a tavaly történtekre. Vettel és ellenfele Ausztráliában kínosan mesterkélt viccelődésbe kezdtek a sajtótájékoztatókon, a bahreini futam után viszont a német pilóta vette védelmébe Hamiltont, Kínában pedig

nyugodtan tűrte, hogy Max Verstappen lényegében tönkretette a versenyét és sok pontot veszített Hamiltonnal szemben.

Vettel mindössze annyit mondott, hogy ellenfele lehetett volna türelmesebb és belátóbb, de elfogadta Verstappen bocsánatkérését, ami a holland fiatalnak is imponált. „Nyilvánvaló volt, hogy bocsánatot kell kérnem Sebtől, ezért is tettem ezt – nyilatkozta Verstappen a Sky Sportsnak. – Kedvesen fogadta, úgyhogy ez jól alakult” – mondta Bakuban.