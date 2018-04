Hamilton: Felesleges volt tesztelnem!

A Mercedes pilótája szerint Bakuban egyelőre a Red Bull és a Ferrari is gyorsabb az Ezüstnyílnál. Továbbra sem értik a gumik működését.

A pénteki szabadedzések során Bakuban sem volt nyoma a Mercedes korábbi lehengerlő formájának. Bár Valtteri Bottas az első tréninget még az élen zárta, már akkor is beszédes volt, hogy a leggyorsabb körét ultralágy gumival futotta, miközben Daniel Ricciardo szuperlágyakkal is tartotta vele a lépést. Később már fordult a kocka és a Red Bull pilótái, valamint Kimi Räikkönen is gyorsabb volt nála.

Lewis Hamilton mindkét alkalommal kikapott Bottastól, de elmondása szerint elsősorban az foglalkoztatta, hogy a Mercedes a Red Bullnál és a Ferrarinál is lassabbnak tűnik. Hamilton szerint számított arra, hogy szoros lesz a sorrend, de hiába volt sima napjuk, így is maradt bőven teendőjük a folytatás előtt.

„Lefutottam a köreimet, nem is hibáztam sokat, bőségesen gyűjtöttünk információt – mondta Hamilton. – Nem vagyunk elég gyorsak. A Red Bull mindenképpen előttünk van egy kissé. Nem tudtam utolérni a köridőiket, úgyhogy van még dolgunk” – vélte, majd hozzátette, hogy szerinte a Ferrari is előttük jár a tempó tekintetében.

A Red Bull elég sokat gyorsult. Este minden mérnökünk ajtaján bekopogok, remélem, rá tudom vezetni őket néhány változtatásra.”

A tavalyi szezonhoz hasonlóan a Mercedes ismét a gumikezelés terén került útvesztőbe. Hamilton a hétvége előtt már reménykedett, hogy megoldásra jutnak, de pénteken elárulta, még mindig próbálja kiismerni magát az abroncsok viselkedésében. „Néhány évvel ezelőtt nem végeztem téli gumiteszteket, akkor mindenki azt mondta, hogy ezért nem lettem világbajnok. Most már nem is kell majd ezzel foglalkoznom, mert a tesztelés semmi különbséget nem hozott!” – vélte.

Hamilton az előző két futamon is vereséget szenvedett Bottastól, de James Allison, a Mercedes technikai igazgatója az FIA pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, szerinte az autón nincs semmi, ami a finn pilótának kedvezne. Bottas úgy érezte, az első bakui tréningje jobban sikerült, a másodikon ő is lassúnak tartotta a Mercedest a Ferrarihoz és a Red Bullhoz képest.

Nehéz volt összerakni egy kört, még a legjobb próbálkozásom is elég zűrös volt. Pillanatnyilag nem könnyű vezetni az autót, akad még teendőnk a balansszal

– vélte. – Ha éjszaka mindent eltalálunk, akkor gyors lesz az autó. Sok dolgot kell átnéznünk és a megfelelő változtatásokat kell elvégeznünk. A gumikat mindenképpen befolyásolja, hogy idén korábban eljöttünk Bakuba, mint a korábbi években, de a legnagyobb aggodalmat a szél okozza. Holnap és vasárnap nagyon szeles lesz az időjárás és ez nagy változás egy utcai pályán.”