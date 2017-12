A Mercedes gyári csapata 2017-ben is megszerezte mindkét világbajnoki címet, de ez volt a legnehezebb sikerük a hibridkorszakban. A motorjuk továbbra is jó, de a partnereiknek ez önmagában már nem elég a dobogóra kerüléshez.

Fordulatos versenyeket hozott az F1 2017-es szezonja. Az események összefoglalását múlt vasárnap a Renault motorokat használó csapatokkal és a McLaren Hondával kezdtük, cikksorozatunk második részében a Ferrarit és ügyfeleit vettük górcső alá. A záróepizódban a Mercedes-AMG F1-et és partnereit, a Force Indiát és a Williamst értékeljük.

Mercedes-AMG F1: Idén megizzadtak a sikerért

A Mercedes és Lewis Hamilton újabb diadalaként fog bevonulni F1 nagy történelemkönyvébe a 2017-es szezon, nem is alaptalanul. A 2014 óta tartó sikerszéria újabb állomása azonban az eddigieknél fordulatosabb, küzdelmesebb idényt hozott, még akkor is, ha a konstruktőri világbajnokságot már az Egyesült Államokban, az egyénit pedig Mexikóban elhódították.

Az idei évtől érvénybe lépő technikai szabályváltozások burkolt célja volt, hogy megingassák a Mercedest és újraosszák a lapokat az élmezőny csapatai között. A történelem már sokszor igazolta, hogy az ilyen helyzetek gyakran trónfosztást hoznak az F1-ben, hiszen korábban legyőzhetetlennek tűnő istállók is gyakran visszaestek, amikor újra kellett kezdeni az építkezést.

A Mercedest ráadásul nem csupán a külső körülmények, hanem a belső harcok is megtépázták.

A csapatnál több szinten is feszültségek alakultak ki a 2016-os szezon végére, amelyeket nagyrészt csak szakításokkal lehetett feloldani. A tavalyi világbajnok, Nico Rosberg és Lewis Hamilton nézeteltérése közismert, de a csapat menedzsmentjét is át kellett alakítani.

A gumik sokáig fejfájást okoztak a Mercedesnek

Amikor Hamilton indulatosan visszaszólt Paddy Lowe-nak, a Mercedes akkori, technikai ügyekért felelős csapatfőnökének, hogy inkább hagyja őt versenyezni Rosberg ellen, már sejteni lehetett, hogy a brit szakember szekérrúdja kifelé áll a csapattól. Gyanús volt, hogy Lowe szerződése a lejárathoz közeledve nem is volt téma, ezért nem okozott meglepetést, hogy végül távozott a csapattól.

Ross Brawn elüldözése óta Lowe tartotta a kezében a csapat technikai vezetését,

beosztása szerint csapatfőnöki rangban. Egy ilyen kulcsember pótlása sohasem zökkenőmentes, a Mercedesnek viszont kapóra jött, hogy a Ferraritól korábban eltanácsolták James Allisont, aki a télen örömmel vette át Lowe helyét, még úgy is, hogy ő már Toto Wolff beosztottja lett.

A McLarennek sem adtak motort A Manor téli csődje miatt a Mercedes a gyári istálló mellett csak a Force Indiát és a Williamst látta el motorokkal 2017-ben (velük cikkünk 2. oldalán foglalkozunk), de hiába kopogtatott náluk korábbi partnerük, a Red Bullhoz hasonlóan a McLarennek sem adtak motorokat 2018-tól. A hírek szerint Mansour Ojjeh, a McLaren társtulajdonosa a legmagasabb szinten, Dieter Zetschénél lobbizott a motorokért, de Toto Wolff és Niki Lauda ezúttal sem akart egy riválist helyzetbe hozni.



Ezt leginkább Pascal Wehrlein bánhatja, mert hiába tagja a Mercedes pilótanevelő programjának, valószínűleg a kieső bevétel is megnehezítette az ő elhelyezését a mezőnyben, miután a Saubertől a Ferrari tehetsége, Charles Leclerc veszi át az ülését. A Mercedesnél helyette a GP3 idei bajnokára, George Russellre kell elsősorban figyelni, és persze Esteban Oconra, aki az idén remekül megállta a helyét a Force Indiánál.

Allison viszont csak az első tesztekre ért oda a Mercedeshez, így márciusban készen kapott egy autót. Az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon még azt mondta, egyelőre csak ismerkedik a csapattal és a technikai környezettel. Egy ilyen váltás után óhatatlan, hogy újra kell szervezni még egy ilyen nagy és összetett működésű vállalatot is. Annál is inkább, mert

Rosberg váratlan kiszállása valósággal sokkolta a menedzsmentet,

és hirtelen szükségszerűvé vált, hogy az előző szezon végén felbosszantott Hamiltonnal rendezzék a soraikat. Nem véletlen, hogy Wolff és Hamilton még az idei világbajnoki címek megnyerése után is emlegette, milyen fontos volt, hogy tisztázták az ellentéteiket azon a bizonyos konyhai találkozón.

Bottas rajtja aranyat ért Szocsiban

A teszteken aztán úgy tűnt, hogy a Ferrarié a legjobb autó, ráadásul a Mercedesnél rögtön kiderült, hogy nem minden fejlesztésük vált be. Az Ausztrál Nagydíjon be is igazolódott, hogy a Ferrari a Mercedes fejére nőtt. Sebastian Vettel tartani tudta a lépést a pole pozícióból induló Hamiltonnal, majd a boxban meg is előzte ellenfelét, ami rögtön dührohamot okozott a csapatfőnöknél.

Több, mint két év után először győzték le a Mercedest önerőből az F1-ben,

de az Ezüstnyilak tempójával nem volt nagy baj. Viszont gyorsan rájöttek, hogy az autójuk túlsúlyos, valamint gondot okoz a gumik a megfelelő működési tartományban tartani. Ez végül az egész szezon során elkísérte őket, és a Ferrariénál hosszabb tengelytávval is meggyűlt olykor a bajuk.

A szezon első harmada útkereséssel telt a Mercedes számára, hol Hamilton, hol az új szerzemény, Valtteri Bottas küzdött az autójával, miközben csapattársuk remekelt, látszólag megmagyarázhatatlanul hullámozva. Bahreinben Bottas megszerezte pályafutása első pole pozícióját, majd Szocsiban nyerni is tudott, de olykor ő is beleszürkült a mezőnybe, újoncokra jellemző hibákat is elkövetett.

A mélypont Monacóban jött el a Mercedes szempontjából,

hiszen Hamilton nem tudott megfelelő köröket összerakni az időmérőn, így csak a 14. helyről indulhatott, Bottas pedig nem csak a sima kettős győzelmet arató Ferrariktól, hanem az egyik Red Bulltól is kikapott. Wolff ekkor nevezte először az autójukat makrancos dívának, ami még mindig érthetetlenül viselkedett.

Vettel lélektanilag is számottevő, 25 pontos előnybe került, a Mercedesnél ezért képletesen visszaültek a rajzasztalhoz. A Kanadai Nagydíjra kielemezték a nehézségeket, és részben a szezon előtt betiltott futóműmegoldás újraértelmezésének köszönhetően megkezdődött Hamilton felzárkózása.

A sporttörténeti szempontból is fontos montreali időmérő, majd a győzelem azonban még nem billentette Hamilton és a Mercedes felé a mérleg nyelvét,

mert Vettel és a Ferrari mindig beosztotta az előnyét annyira, hogy az Ezüstnyilak maradjanak az üldöző szerepében. Hamiltonnak még szerencséje is volt, hogy fejét vesztő riválisa nem torolta meg jobban a bizarr bakui pontvesztését.

A Ferrari szökése a Magyar Nagydíjig a terv szerint haladt, hiszen a Hungaroringen a Mercedes, különösen Hamilton küszködött a magas hőmérsékletek és az autóhoz nem passzoló, kanyargós pálya miatt. Becsületesen, de számára mégis kellemetlen módon vereséget szenvedett még Bottastól is, ráadásul újra felbőszítette a csapatvezetést azzal, hogy két pontot Vettelnek ajándékozott.

A csúcspont a Magyar Nagydíj volt, ami számomra igen nehéz verseny volt a futam végi döntéshozatal miatt. De fontos volt ismét megerősíteni a csapat értékeit”

– utalt Wolff arra, hogy Hamilton tartotta a szavát, nem sokkal a leintés előtt visszaadta a 3. helyet Bottasnak. A szezon derekán Hamilton még mindig 14 pont hátránnyal várta a nyári szünetet. Hiába tudta, hogy Spában és Monzában a Mercedes lesz az esélyes, Szingapúrban a Ferrari újabb lehetőséget kapott, hogy az utcai pályán küszködő Mercedest ismét lerázzák és Ázsiában megőrizzék az előnyüket.

Érdekes videósorozatot készítettek Valóságshow-t csinált a Mercedes a mosodától Hamilton cukorkájáig

Az éjszakai versenyen viszont Vettel és Kimi Räikkönen lenullázta egymást, a következő két futamon pedig folyamatosan elromlott a motorjuk, így Hamiltonnak csupán arra kellett figyelnie, hogy begyűjtse a győzelmekért járó pontokat. Előre lehetett tudni, hogy aki a hajrában versenyeket ad fel, az lényegében elveszíti az esélyét a végső sikerre. Vettel és a Ferrari botlásai után tehát már csak az volt a kérdés, mikor dőlnek el a világbajnoki címek.

A szezon első fele hullámzó volt, figyelembe véve, hogy mennyire sikerült kihozni az autóból a maximumot. E téren a Ferrari sokkal kiegyensúlyozottabb volt.

Szerintem a második félidőben sokat segített a balansz tanulmányozása és megértése, így a legtöbb hétvégén sikerült eltalálni a beállításokat és a legtöbbet kihozni az autóból, illetve magamból. Ez fontos szerepet játszott [a sikerben]” – értékelt az immár négyszeres világbajnok.

Hamilton gyanítja, hogy Vettel Mexikóban is szándékosan ment neki

Hamilton előrelépését érzékelteti, hogy az első tíz futamon átlagosan 17,6 pontot szerzett, a további futamokat viszont – a mindössze 2 ponttal zárt Mexikói Nagydíjjal bezárólag – 19,6 pontos átlaggal hozta. Vettel ugyanebben az összehasonlításban 17,7 pontos átlagot mutat az első félidőben, a mexikói leintésig viszont 12,5 pontra romlott az átlaga.

Hamiltonnak az is belefért Brazíliában, hogy egy tőle szokatlan hibát kövessen el az időmérőn és összetörje a W08-ast,



majd megcsillogtassa a Mercedes szédületes versenytempóját. Ezután Abu-Dzabiban a célig hajszolta az év végére magára találó csapattársát, aki a szabálytalanság határát súroló rajttal megnyert Osztrák Nagydíj és a szezonzáró között képtelen volt a dobogó legmagasabb fokára állni

Hamilton és Bottas jó csapattársak, esetükben nyoma sincs az előző évek belviszályának

Vettelt meglepte, de nem véletlen, hogy Bottas még az abu-dzabi győzelme után is „elkeserítőnek” nevezte a szezonját. Kimondott célja volt, hogy megverje Hamiltont, de a grafikonon is látható, hogy Bottas a brit pilóta alkalmi kisiklásai ellenére sem tudott labdába rúgni mellette. Sőt, Vettelre is csak akkor volt veszélyes, amikor a Ferrari sorban betlizett az ázsiai futamokon.

Hihetetlen, milyen sokat tanultam idén a csapattól és Lewistól is. Minden egyes futamon találtam valami újdonságot, különösen, amikor rosszul ment a sorom



– ismerte el Bottas. – Még nem tudom, hogyan kell világbajnokságot nyerni, hiszen még sohasem sikerült. Jövőre versenyről versenyre kell haladnom, de [az abu-dzabi győzelem] önbizalmat ad.”

Még mindig az övék a legerősebb motor Sportpolitikai szempontból viszonylag csendes évet zár a Mercedes. Bár a többi gyártóhoz hasonlóan őket is egyre jobban aggasztja a Liberty Media tevékenysége, az ellenfelekkel mostanában csak a pályán gyűlt meg a bajuk. A szezon elején gondot okozott a számukra, hogy betiltották egy trükkös futómű-megoldásukat, utána viszont csak az olajégetéssel kapcsolatos ügyben kellett résen lenniük, de úgy tűnt, inkább a Ferrarinak volt takargatni valója. Botrány ebből sem lett.



Közben Andy Cowell és a motorokat fejlesztő Mercedes-AMG High Performance Powertrains tovább növelte az F1-es erőforrás teljesítményét. Szeptemberben bejelentették, hogy 2014 óta 109 lóerővel lett erősebb a V6-os hibrid erőforrásuk, és új mércét állítottak fel a belső égésű motorok hatásfoka terén is. Cowell szerint hamarosan elérhetik az 1000 lóerős rendszerteljesítményt is. Az F1-es erőforrás enyhén butított változatát a Frankfurtban bemutatott AMG Project One utcai szupersportautóba is beépítették.

Noha a szezon első harmadában akadtak gondjaik, a Mercedesnél az év végére összeállt a tökéletes csapat. Allison személyében minőségi cserével sikerült pótolni Lowe-t, Bottas pedig Heikki Kovalainen karakterét idéző, apolitikus csapatjátékos, aki hozott annyi pontot, amennyi a még gyengébb Räikkönen ellen kellett a konstruktőri világbajnokság megnyeréséhez.

Wolff továbbra is tarthat Hamilton szeszélyeitől, de az idei szezon azt mutatta, hogy a négyszeres világbajnokot továbbra is motiválja a feszültség és a versengés.

A beállításokkal kapcsolatban tévelygett ugyan, de amint kiismerte az autót, rajta nem múltak a győzelmek. Az előző évekhez hasonlóan csak a szezon végén lankadt a figyelme, amikor már megengedhette ezt magának.

„Számomra a szezon közepe jelentette az igazi fordulópontot. A Ferrari talán az állóképesség terén nem volt a Mercedes szintjén, de így is remek autójuk, nagyszerű szezonjuk volt. Érdekes lesz látni, hogy a többiek mivel rukkolnak elő az első versenyen, sőt már az első teszten” – mondta Hamilton.

Jövőre elsősorban ismét a Mercedes tervezői és Bottas lesz eredménykényszer alatt,

hiszen Hamiltont meg kell győzniük, hogy maradjon az istálló igás lova, Bottasnak pedig többet kell nyújtania ahhoz, hogy Daniel Ricciardo vagy Esteban Ocon ne ülhessen a helyére. És, hogy a Mercedesnél (vagy egyáltalán az élmezőnyben) folytathassa a pályafutását.

Szerintem az előző évek voltak a kivételesek. Remekül összeállt a csomagunk, a karosszéria és az erőforrás, de a következő éveket is az idei három topcsapat csatája fogja inkább meghatározni.

- értékelt Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója. – A legfontosabb, hogy szerények maradjunk, ne vegyük készpénznek a győzelmeket, tiszteljük az ellenfeleket és az általuk végzett munkát. Ha ilyen viszontagságos időkben is nyerni tudunk, az még édesebb lesz. Arra számítunk, hogy jövőre is erős autónk lesz, újra versenyeket nyerünk és a világbajnoki címért fogunk küzdeni."

