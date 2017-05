A kényes díva cserbenhagyta Lewis Hamiltont

A monacói időmérőn reménytelenül lassúnak tűnt, és még a Q2-ből sem jutott tovább, ami ezen a pályán felér egy tragédiával. A Mercedesnél sejtik, mi lehet a probléma, de a megoldást nem ismerik.

Amikor Lewis Hamilton szinte percre pontosan két órával a monacói időmérő vége után besétált a Mercedes motorhome-jába, gyanúsan nyugodtnak látszott. Odalépett a hűtőhöz, kivett belőle egy, a saját neve alatt forgalmazott energiaitalt, halkan megkérdezte Toto Wolffot, hogy kér-e ő is, aztán leült mellé az asztalhoz, és végignézett az újságírókon. Amikor felvetették neki, hogy nem tűnik túlságosan letörtnek, összeszorított szájjal ingatni kezdte a fejét.

„Általában mindenen viszonylag hamar túlteszem magam, de az időmérő végén teljesen le voltam sújtva.

Annyira, hogy először még az autóból kiszállni sem volt erőm"

– mondta halkan. Érthető: azon a pályán, ahol a legtöbbet számít a rajtpozíció, a legrosszabb helyet sikerült kiharcolnia a tavalyi Belga Nagydíj óta. 14. lett, még a Q2-ből sem jutott tovább, bár Jenson Button hátrasorolásának köszönhetően eggyel előrébbről indulhat majd.

Hamiltont kijátszotta a Mercedes "kényes dívája" Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

„Ezt nehéz megemészteni – ismerte el. – Tudjuk, hogy ha nem jutunk be a Q3-ba sem, a hétvégénknek tulajdonképpen lőttek. Remélem, Valtteri holnap megnyeri a versenyt, valahogy sikerül eléjük kerülnie, ami nagyszerű lenne a csapat számára, hiszen a konstruktőri bajnokságban is le akarjuk győzni őket."

Az „őket" természetesen a Ferrarit takarja: azt a csapatot, amellyel a Mercedes az idén komoly harcban áll, s amely a legfőbb előnyét, amint szombaton kiderült, még mindig megőrizte. Míg az SF70H a hőmérséklettől, a keverékektől, az aszfalt minőségétől és a pálya vonalvezetésétől függetlenül jól kezeli a gumikat, a W07 sokkal finnyásabb a körülményekre.

Olyannyira, hogy Wolff, a Mercedes csapatának főnöke szombaton „dívának" nevezte.

„Már többször bizonyítottuk, hogy az autónk nagyon gyors, de olyan kényes, mint egy díva, nehéz beterelni a megfelelő üzemi tartományba – mondta. – Valószínűleg apróságokon múlik, hogy mikor esik ki az ablakból, csak rá kell jönnünk, melyek ezek. Korábban már megmutattuk, hogy képesek vagyunk rá."

Fekete mágia

Ablak alatt azt a hőmérsékleti tartományt kell érteni, amelyen a gumik jól működnek. Bár ez a Pirelli szerint az idén szélesebb lett – legalábbis a laboratóriumi tesztek szerint –, a csapatok egy része nem így érzi. Közéjük tartozik a Mercedes is: Wolff a kérdésünkre megerősítette, hogy a Ferrarival ellentétben ők még nehezebben igazodnak ki rajtuk, mint a híresen problémás tavalyiakon.

Valtteri Bottas ezért tűnt megmagyarázhatatlanul lassúnak Bahreinben és valamelyest Barcelonában is, Hamilton pedig Szocsiban járt így. És most ez történt vele Monacóban is.



„Épp túlvagyunk az eligazításon, egyelőre egy nagy kérdőjel az egész – felelte Hamilton az Origo GPhírek kérdésére. – Mindent meg fogunk tenni, hogy megértsük, mi történt, de az biztos, hogy a gumik álltak a háttérben. Nem tudtam rendesen munkára fogni őket, minden innen indult ki. A helyzet hasonló, mint Szocsiban, már ami engem illet. Remélem, rájövünk, mi a probléma."

Aárcsak Szocsiban, Bottasnak sikerült munkára fognia a gumikat, pedig ugyanolyan beállításokat használt, mint Hamilton Forrás: Farkas Péter - GPhírek

Hamilton szerint van azonban egy fontos különbség: míg az Orosz Nagydíjon jelentős, olykor 8 fok körüli eltérést mértek a két Mercedes gumijai között, így érthető volt, hogy Bottas – aki nem mellesleg meg is nyerte a versenyt – ki tudta hozni belőlük a megfelelő tapadást, ezúttal bonyolultabb helyzet állt elő.

A gumik hőmérséklete még egy körön belül is hol becsúszott a megfelelő tartományba, hol kicsúszott belőle, főleg lefelé, ráadásul nemcsak az elsőké, hanem néha a hátsóké is.



Általában véve egyik gumi sem volt rendben – magyarázta Hamilton, hozzátéve, hogy ez azért is érthetetlen, mert a beállításai gyakorlatilag megegyeztek Bottaséval, ráadásul a vezetési stílusuk is nagyon hasonló. – Nem értjük, hogy lehet, hogy az egyik autónkon működnek a gumik, a másikon nem."

„Az egész csapat annyi energiát fektet ezekbe a hétvégékbe, külön-külön is igyekszünk minél alaposabban felkészülni rájuk, és ha a másik versenyző működésre tudja bírni az autóját, az elgondolkodtat, hogy te miért nem voltál képes rá. Ez egy rejtély, hiszen egyelőre senki nem ismeri rá a magyarázatot."

Déja vu?

Wolff elárulta, hogy a Mercedesnek nem sikerült olyan beállítást találnia, amely egyszerre az első és a hátsó gumikat is bent tartotta volna a megfelelő hőmérsékleti ablakban. Ez azért is meglepő volt, mert kifejezetten jól kezdték a hétvégét: Hamilton csütörtökön megnyerte az első szabadedzést, de délutánra módosítottak az autójukon, ami zsákutcának bizonyult.

Utána hiába tértek vissza az először használt beállításokhoz, nem nyerték vissza a tempójukat.

A helyzet a 2015-ös Szingapúri Nagydíjat idézi, ahol emlékezetes módon eltűntek a süllyesztőben, de van két fontos különbség. Egyrészt utána megértették, mi volt a baj, és a következő évben már nem is akadtak gondjaik a városi pályán, másrészt akkor mindkét autójukkal egyformán küszködtek. Most viszont Bottas mindössze 45 ezredmásodperces hátránnyal került a 3. rajtkockába, és 2 ezreden múlt, hogy nem előzte meg a világbajnoki listavezető Sebasian Vettelt – igaz, Wolff úgy véli, ez megtévesztő, a Ferrarinak sokkal nagyobb az előnye.

A Ferrarik azonnal, már az első körben gyorsak voltak. Ugyanúgy elhódították az első rajtsort, mint a szintén városi pályának számító Szocsiban Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

„Vetteltől szerintem nem láttunk jó kört, mert úgy hallottam, hibázott, ahogy (Daniel) Ricciardótól sem, ezért azt hiszem, valójában nem voltunk ilyen közel a Ferrarihoz – mondta. – Gyorsabban is mehettek volna."

Az idei verseny előtt a monacói pálya jelentős részét újraaszfaltozták, s bár ez a Pirelli szerint nem hozott érzékelhető változást, mert a régivel megegyező összetételű és felületű burkolatot használtak, néhány csapat máshogy tapasztalta.

Hiába volt 52 fokos szombat délután, a különösen sima aszfalton, nagy energiájú és hosszú kanyarok híján nehéz volt felmelegíteni a gumikat.



Bottasnak is két-három előkészítő körre volt szüksége hozzá, míg a Ferrarik azonnal gyorsak voltak, de Hamiltonnal ellentétben neki legalább sikerült.

„Rá kell jönnünk, hogy csinálhatnék-e valamit másképp, van-e valami különbség a két autó között, például elég gyorsak-e a kivezető köreim. Igaz, ezek lényegében egyformák voltak, tehát valami másról lehet szó – ecsetelte Hamilton, aki úgy érezte, mintha végig kőkemény gumikat használna, pedig az ultralágyak voltak az autóján. – Nagyon furcsa az egész, mert miután kihajtottam a garázsból, ugyanazt csináltam, mint mindig, és mint amit az első szabadedzés alatt is."

Mit tehetnek a versenyen?

A képlet még csak annyira egyszerű sem volt, hogy vagy az első gumik hűltek le, vagy a hátsók melegedtek túl. Hamilton már jópárszor bebizonyította, hogy nagyon gyors Monacóban, kétszer nyert is, a szombati időmérőn párszor mégis majdnem a szalagkorlátban kötött ki. Valójában egész hétvégén, a szabadedzések alatt is alig tudott tiszta kört futni, szinte az összeset meg kellett szakítani valamilyen hiba miatt.

A probléma az, hogy még ha a Mercedes rá is jön a titok nyitjára, a verseny előtt az első szárny szögének módosításán túl már szinte semmit nem tehetnek.



„Legfeljebb megemelhetjük a keréknyomást" – felelte a kérdésünkre fanyar mosollyal Wolff.

Ez abszurd felvetésnek tűnhet annak tükrében, hogy a csapatok állandóan a Pirelli által megszabott túl magas nyomásra panaszkodnak, de Monacóban kivételesen alacsony, elöl/hátul 17/16,5 psi-s értéket írtak elő, hagyva némi játékteret. Egyébként akár ez is a Ferrarinak segíthetett, mert ők többnyire feszesebb futóművet használnak, és a kisebb nyomás révén a gumik jobban elnyelik a függőleges terhelést.

Hamiltonnak muszáj lesz minél előrébb jönnie a versenyen, ha nem akarja, hogy a Vettellel szembeni 6 pontos hátránya még tovább dagadjon Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Hamiltonnak két esélye lesz, hogy javítson a siralmasan hangzó 13. pozíción: a rajt, amelynek során ugyanakkor könnyű belekeveredni egy balesetbe, valamint a bokszstratégia. A Monacói Nagydíjon annyira kevéssé kopnak a gumik, hogy mindenki egyetlen kerékcserére fog játszani, és azt majdnem bármikorra időzíthetik, hiszen akár egyetlen szettel is teljesíteni lehetne az egész, 77 körös távot.

A Mercedes még azt is megkockáztathatja, hogy a lassabb szuperlágy gumikon rajtoltatja el Hamiltont, és ha beküldik a Safety Cart – amire ezen a pályán rendkívül nagy az esély –, rögtön átteszik az ultralágyakra, letudva az egyetlen bokszkiállását. Ő mindenesetre azt ígéri, bevállalós lesz. „Csapatként nyerünk és veszítünk. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy minél feljebb kapaszkodjak.

Itt nagyon nehéz előzni, de muszáj lesz kockáztatnunk..."

– ismerte el.

De bárhogy is alakul számára a Monacói Nagydíj, a Mercedes helyzete aggasztó: ha nem sikerül megzabolázniuk a W07-et, „kényes dívát", és az továbbra is ilyen szeszélyes marad, nehéz lesz megnyerniük vb-t az egyelőre páratlanul kiegyensúlyozott Ferrari ellen.

