Alaposan lehúzták Alonso megítélését a csapatfőnökök

Ismét rangsorolták a pilótákat az F1-es csapatfőnökök. Több meglepő eredmény is született, az a legnépszerűbb versenyzők sorrendjében azonban kevés a változás.

Az idei szezon végén is Lewis Hamiltont tartották a legjobbnak az F1-es csapatfőnökök a Motorsport.com szavazásán. A portál arra kérte a résztvevőket, hogy a nagydíjak pontrendszerét követve pontozzák a pilótákat, így maximum 250 pontot lehetett szerezni, mivel a Manor megszűnése miatt az idén csak 10 csapat indult az F1-ben.

Ehhez képest Lewis Hamilton mindössze 1 ponttal kapott kevesebbet, mint tavaly, és 233 ponttal magasan őt tartották a legjobbnak a csapatfőnökök. Hamilton pont 90 ponttal kapott többet a 2. helyezett Max Verstappennél, aki szintén megtartotta a 2. helyét a rangsorban, a 3. helyezett Sebastian Vettel viszont két helyet javított, 141 pontjának köszönhetően.

Nem változott a 112 pontos Daniel Ricciardo helye a top 10-es listán, az 5. helyre viszont hirtelen felugrott Esteban Ocon, új belépőként, 73 ponttal. Ocon eredménye azért is figyelemre méltó, mert csapattársa, Sergio Pérez nem jutott be a legjobb 10 közé, így valószínűleg hiába várja, hogy egy élcsapat valaha is felkarolja őt a Force Indiától.

A csapatfőnökök alaposan lehúzták a mezőny két közönségkedvencét, Fernando Alonsót és Kimi Räikkönent,

a tavalyi értékeléshez hasonlóan csak a 6-7. értek oda, pedig az istállók vezetői valószínűleg el tudnak vonatkoztatni attól, hogy Alonso autója nem versenyképes. Mégis, 65 pontja igen szerény eredmény annak tekintetében, hogy a McLarentől valószínűleg 25-öt kapott, vagyis a többiek átlagosan 4,44 pontot adtak neki, ami alig jobb a 8. helynél.

Räikkönen sem lehet büszke az új belépő, Carlos Sainz-cal holtversenyben megszerzett 7. helyére,

hiszen, ha a Ferraritól kapott, gyaníthatóan 18 pontját levonjuk, mindössze 3,44 pont jár neki csapatonként. Sainz-ot többre értékelték a Renault másik pilótájánál, Nico Hülkenbergnél, ő 47 ponttal a 9. lett a top 10 utolsó helyezettje, a 39 pontos Valtteri Bottas előtt. A finn pilóta rontott a megítélésén, tavaly a Williams pilótájaként még a 9. helyezett volt.