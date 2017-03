A háromszoros világbajnok szerint pillanatnyilag a Scuderiáé a legjobb 2017-es autó. Saját csapatát másodiknak érzi a rangsorban, maguk mögé a Red Bullt saccolja.

A Ferrari teljesítményére sokan felkapták a fejüket az első teszthéten, és az ötödik gyakorlási nap után Lewis Hamilton egyenesen odáig merészkedett, hogy azt állítsa: jelenleg ők állnak a rangsor élén, nem a Mercedes.

Úgy gondolom, a Ferrari a favorit. Nem vehetjük le róluk a szemünket, mert pazar munkát végeztek

- nyilatkozta Barcelonában. - A Red Bull szintén egész jónak tűnik. Meglátjuk, mit hoznak a következő napok, és főleg a következő hetek. Szoros lesz az első verseny, az biztos. Az időket elnézve szerintem a Ferrari a leggyorsabb, mi valószínűleg nagyon közelről követjük őket, utánunk pedig a Red Bull jön."

Az olasz istálló sok eredeti technikai megoldást tartalmazó autójának megbízhatósága egyelőre a legjobbak közé tartozik, és a mozgása is elnyerte a pálya mellől figyelő szakértők tetszését. A tavalyival ellentétben a Ferrari az idén nem hajszolja a jó köridőket: épp ellenkezőleg, most ők azok, akik a többieknél keményebb gumikon róják a köröket. Az első öt tesztnapon csak a lágy és a közepes keverékű gumikat vetették be, Sebastian Vettel legjobb ideje ennek ellenére mindössze 2 tizedmásodperccel ért el rosszabb időeredményt, mint a Mercedes versenyzője, Valtteri Bottas az ultralágy Pirelliken.

Ráadásul a Ferrari már 2961 km-t tett meg, amivel második a listán, alig 260 km-rel elmaradva a Mercedestől. Az esélyeik tehát egyelőre jónak tűnnek, ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az eltérő üzemanyagszintek és felkészülési programok miatt nem lehet kiigazodni a valós erőviszonyokon.

A csapatok legjobb köridejei eddig

1. Mercedes (Bottas) 1:19.705 - ultralágy gumi

2. Williams (Massa) 1:19.726 - szuperlágy gumi

3. Red Bull (Ricciardo) 1:19.900 - ultralágy gumi

4. Ferrari (Vettel) 1:19.906 - lágy gumi

5. Force India (Ocon) 1:21.347 - szuperlágy gumi

A Red Bull teljesítménye például egyelőre kérdőjeles: Daniel Ricciardo kedden bevetette az ultralágy Pirelliket, de 0,174 másodperccel így is elmaradt a williamses Felipe Massától, aki pedig egy fokozattal keményebb gumikon szerezte meg a vezetést. Ricciardo elismerte, hogy a Red Bullnak „nincs még 2 másodperc a tarsolyában", bár remélte, hogy ezzel az eredménnyel a Williams kiteregette a lapjait.

Mi mindenképpen úgy érezzük, hogy ennél többet tudunk kihozni az autónkból, ez azonban alighanem mindenkire igaz



– mondta. – A Williamsre viszont remélhetőleg nem. Bízunk benne, hogy nekik ez volt a maximum. A Ferrariban és a Mercedesben még biztos van tartalék."

A csapatok által megtett km-ek eddig

1. Mercedes 3226

2. Ferrari 2961

3. Sauber 2095

4. Haas 1974

5. Force India 1955

6. Red Bull 1783

7. Williams 1774

8. Renault 1699

9. McLaren 1341

10. Toro Rosso 1243

Massa sem tagadta, hogy a Williamsnél nem magukat várják az élre. „A Mercedes a múlt héten eszméletlenül gyors volt, folyamatosan versenyképesnek tűntek – mutatott rá a brazil veterán, aki kedden maratoni távot, 168 kört teljesített a tavalyinál sokkal fizikálisabb autóval. – Nem hiszem, hogy azon a szinten vagyunk, mint a Mercedes, de már akkor is szép munkát végeznénk, ha jót küzdenénk, és harcba szállhatnánk a dobogós helyezésekért."

Kisebb gondok

Bár a W08 is megbízható volt, Mercedes számára egyelőre nem alakul annyira zökkenőmentesen a tesztelés, mint a Ferrarinak: múlt csütörtökön, valamint most kedden is kisebb problémák hátráltatták őket. Hamilton kedd délelőtt 49 kört tudott megtenni, mielőtt a csapatnál uralkodó gyakorlatnak megfelelően nap közben átadta a volánt Bottasnak.

Ma délelőtt nem éreztem túl jól magam a pályán, de akadtak kisebb gondjaink a gumik hőmérsékletével, és megsérült a padlólemez is.



Ezért áldoztam fel a délelőttöm egy részét, hogy a csapat biztosan végezzen a javítással, mire Valtteri (Bottas) sorra kerül" - mondta a tesztnapot követően.

Elismerte, hogy a felkészülési időszakot már unja. „A tesztelés nem a kedvenc elfoglaltságom, szívesen kihagynám, és inkább egyből versenyeznék - jelentette ki. - Úgysem körözhetünk olyan rengeteget, hiszen manapság sincs sok tesztnap, sok gumi. A program abból áll, hogy kihajtunk a garázsból, megteszünk 15-20 kört, mindezt azért, hogy a csapat minél hosszabb távot pakoljon az autóba."

Az idény két és fél hét múlva, a március 25-26-i hétvégén, Ausztráliában veszi kezdetét.

