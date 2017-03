Massa jó idővel nyerte a tesztnapot

A Williamsnek is van mit behoznia

Az újonc Lance Stroll a múlt héten háromszor is kicsúszott, ebből kétszer megrongálta az autóját, az alkatrészhiány miatt összesen másfél nap veszteséget okozva a Williamsnek. Ez rengeteg, úgyhogy a csapatnak ezen a héten lesz dolga bőven - Stroll mentségére azonban el kell mondani, hogy Massa is nagyon hirtelen tapadásvesztésről számolt be az új gumikkal. Közben Hamilton visszatért a bokszba, most Vettel jelent meg a pályán. Úgy tűnik, megint a Mercedes és a Ferrari kezd a legnagyobb lendülettel...