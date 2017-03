Hamilton: Bottas az eddigi legjobb csapattársam

A háromszoros világbajnok nem számít pályán kívüli játszmákra, és abban sem biztos, hogy ő az idei bajnokság legfőbb esélyese.

Nico Rosberg visszavonulása után Valtteri Bottas csatlakozott a Mercedeshez Lewis Hamilton oldalán. A háromszoros világbajnok viszonya Fernando Alonsóval és Rosberggel is feszültté vált a McLarenen illetve a Mercedesen belül, és Bottas érkezése előtt arról beszélt, hogy legszívesebben nem osztaná meg a telemetria-adatokat a csapattársával, de az F1.com-nak kijelentette: a finnel eddig jól tudnak együtt dolgozni.

„Nagyon szellemes, és néha nagyon vicces dolgokkal áll elő, amit az ember nem is várna egy finntől – mondta róla Hamilton. – Azt kedvelem a legjobban a Valtterivel közös munkában, hogy kiárólag azzal foglalkozunk, ami a pályán történik. Nincsenek játszmák, tökéletes az átláthatóság.”

Bottas (jobbra) az idén csatlakozott a Mercedeshez Forrás: Daimler AG/Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.

„Ezt szeretem. Már most úgy érzem, hogy jobb a munkakapcsolatom vele, mint bármelyik korábbi csapattársammal volt. Már az itt töltött első évében a legjobban akar teljesíteni, és mivel én már egy ideje itt vagyok, én is a lehető legtöbb információt akarom nyújtani, hogy tanulhasson. A többit majd a pályán lerendezzük!”

Az F1-es közvélemény Bottast - akivel egyébként még csak egy teszthetet töltöttek el együtt - nem tartja Hamilton erős kihívójának, és ezzel egyetértenek a fogadóirodák is. A brit az idei világbajnoki cím elsőszámú esélyese, de ő egyelőre nem bocsátkozik jóslásokba.

Nos, fittebb lettem, és keményebben dolgozok, mint valaha. A tavalyiak után nagyon összeszedett és eltökélt vagyok.”

„Akkor is nagyon igyekeztem, de nem értem el olyan eredményeket, mint szerettem volna. Ezen változtatni akarok, és ezért keményen dolgozunk a csapattal. Nem tudom biztosan, de szerintem még nem volt csapat, amely ilyen szabálymódosítások után is bajnokságot nyert, úgyhogy ez most nagy cél a számunkra.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!