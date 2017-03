A McLaren a pénteki edzéseken is kénytelen lesz tesztelni

Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója elismerte, hogy egyáltalán nem számítottak a barcelonai gondjaikra, és az időveszteséget nem tudják behozni, még a szezon elején sem.

Nagy reményekkel kezdte a tesztelést a McLaren Honda, de a teljesen újratervezett erőforrás miatt ismét csak bukdácsoltak, ráadásul bennfentesek szerint az autó sem tűnt könnyen vezethetőnek. Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója a Motorsport.com-nak elismerte, egyáltalán nincsenek azon a szinten, amit vártak, nem tudtak elég kört megtenni, és a teljesítményük is elmarad a várttól.

„Nem tudjuk behozni az elvesztegetett időt. Most újra kell írnunk a fontossági listánkat, és sajnos a szezon első néhány pénteki napját tesztelésre kell használnunk, hogy megtudjuk azt, amit itt kellett volna. Az ember nem tudja visszaforgatni az időt. Jobban tesszük, ha kiemeljük azokat a dolgokat, amiket ki kell próbálnunk, hogy a jövő héten visszaigazolásokat kapjunk.”

Eddig úgy néz ki, nem sokan látják majd a McLaren hátát Forrás: AFP/Jose Jordan

Boullier kijelentette, szerinte a McLaren majdnem minden kitűzött célt elért a fejlesztések terén, „de a héten látottak alapján a Hondára még kicsit várni kell, hogy mindent összehozzanak.” Az F1.com-nak azt mondta, Japánban kicsit dolgozni kell még, hogy kiderüljön, miért voltak olyan gondjaink, amikre egyáltalán nem számítottunk, és a Honda sem.”

A versenyigazgató álláspontja szerint új, de megoldható problémáik vannak, viszont egyáltalán nem szerepelt a terveik között, hogy komoly műszaki meghibásodásokkal küzdjenek. Kitartott amellett, hogy nincs alapvető tervezési gond, de azt mondta, bár jobb helyzetben vannak 2015-nél és 2016-nál, „három év után ez nem elég a saját és a rajongók elvárásaihoz képest.”

Ismét felmerül a kérdés, hogy Fernando Alonso türelme meddig tart a küszködő McLarennél.

„Semmit sem titkolunk el. Mindig is azt mondtam, hogy mindent a pályán kell megítélni. Fernando is tudja, hogy velünk mit közöltek, és mire lehetett számítani. Azt még nem tudom, hogy a pályán is képesek leszünk-e hozni, amit elvárunk. Először ki kell derítenünk, hogy mi a baj.”

Alonso nem sok időt tölthetett az autóban Forrás: LAT Images/Steven Tee

Boullier elárulta, csak tavaly jöttek rá arra, hogy nem csupán a lóerők terén szenved hiányt a Honda, de hibrid rendszer kapacitásának bevetése, és a különböző üzemmódok programozása is nagyon fontos az erőforrás sikeres működtetése terén. Úgy véli, a Mercedes ebből a szempontból továbbra is előnyben van, „mert erre hamarabb jöttek rá, mint bárki más.” Rámutatott, hogy a Honda három évvel később kezdte a motor fejlesztését az ellenfeleknél, és szerinte nem lehet sürgetni a munkát.

