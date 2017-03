Újabb 2 másodperccel gyorsulhat a Mercedes

A kedden kezdődő második négynapos teszten minden csapattól várható előrelépés, de a pletykák szerint a Mercedes különösen nagyszabású újításokkal készül.

Valtteri Bottas és a Mercedes zárta a legjobb köridővel a múltheti, négynapos tesztet Barcelonában, de az ultralágy gumival elért 1:19.7-es időnél valószínűleg még sokkal jobbra is képes lesz a mezőny. Bottas sem hozott ki mindent abból a körből, hiszen alig volt gyorsabb a szuperlágy gumival futott körénél, ráadásul a Mercedes képviselői többször is elmondták, hogy még nem a jó időeredményekre hajtanak.

Ez a héten megváltozhat, hiszen már csak négy nap áll a csapatok rendelkezésére ahhoz, hogy felkészüljenek a március 26-án zajló melbourne-i idénynyitóra. Pletykákra hivatkozva az Autosport arról számolt be, hogy a Mercedes különösen nagy újításokkal készül, és elkezdik kiaknázni a különféle motorüzemmódokban rejlő teljesítmény-többletet is. Ettől további 2 másodperces gyorsulást várnak.

Ez még csak a kezdet volt a Mercedesnél Forrás: Daimler AG/Daimler AG

Ez összhangban van Fernando Alonso becslésével, mivel a kétszeres világbajnok a múlt héten azt mondta a Marca című lapnak, hogy a McLaren is képes lett volna 1:19-es kört futni, a Mercedes valós tempóját pedig 1:17-re taksálta. A második hét előtt Bottas elárulta, előrelépést vár az Ezüstnyíltól.

Az eddigiek alapján negéz feladat lenne részletes elemzést készíteni arról, hogy hol is állunk a többiekhez képest, és azt sem tudjuk, a csapatok mivel készülnek, és mit visznek Melbourne-be – ismerte el Bottas. – Napról napra próbálunk fejlődni, most mindennel foglalkoznunk kell, amit kipróbáltunk. Nekem is mindent magamba kell szívnom, amit megtanultam, márpedig az elég sok. Mindent kielemzek, és próbálok fejlődni.”

Fél napig próbálkoztak a cápauszonnyal, de egyelőre maradtak egy szerényebb légterelőnél és a dupla T-szárnynál Forrás: AFP/Jose Jordan

Egy váratlan széllökés miatti ártatlan megpördüléstől eltekintve jól indult Bottas pályafutása a Mercedesnél, hiszen ő bizonyult a leggyorsabbnak a múlt hét során, de szerinte ennek nincs „semmilyen különös jelentése, hiszen ez csak teszt, nem jár érte semmilyen jutalom.”

Nem igazán foglalkoztunk a köridőkkel, a kilométerek gyűjtése volt a lényeg, és az, hogy kijavítsuk az autó esetleges gondjait, hiszen jobb ezt itt megtenni, mint a futamokon. Az idők olyanok voltak, amilyenek. Talán majd (a második teszten) felmérhetjük, hol állunk az egykörös tempó szempontjából. Utána viszont az számít, hogy Melbourne-ben a többiek mit vetnek be az autóikon, és milyen teljesítményt nyújtanak velük.”

