Hamilton: A Mercedes tiszteletlen volt velem

Lewis Hamilton még mindig nem tért napirendre a fölött, hogy a bokszból megpróbálták gyorsabb tempóra ösztökélni az idényzáró Abu-dzabi Nagydíjon. Az egyetlen esélye a vb-cím megszerzésére az volt, hogy szándékosan lassan hajtva feltartja a csapattársát, Nico Rosberget, hátha így többen megelőzik, mivel azonban a csapat elsősorban a futamgyőzelmet tartotta szem előtt, arra utasították: lépjen rá a gázra.

Ő nem engedelmeskedett, amiért a Mercedes igazgatója, Toto Wolff először valamilyen retorziót helyezett kilátásba, mondván, az anarchia semmilyen szervezetnél nem működőképes. Később elismerte, hogy hiba volt beleszólni a versenyzőik párharcába, s noha azóta személyesen is elbeszélgettek, Hamilton továbbra is nehezményezi a történteket.

„Számomra azok voltak az év legkellemetlenebb pillanatai.

Amikor megtudtam, mit mondtak rólam utólag, úgy éreztem, akik megszólaltak, tiszteletlenek voltak velem



– nyilatkozta a Channel 4-nak. – Nem várnék ilyen viselkedést olyanoktól, akik ennyire sok emberért felelősek."

Hamilton megnyerte az Abu-dzabi Nagydíjat, de így is Rosberg lett a világbajnok Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Steve Etherington

Hamilton a szezon folyamán többször szóvá tette azt is, hogy a Mercedes erre az évre összekeverte a két versenyző autóján dolgozó szerelők és mérnökök egy részét. Ezt azzal indokolták, hogy nem egészséges, ha a csapat alkalmazottai túlságosan kötődni kezdenek valamelyik pilótához, Hamilton viszont azt sugallta, más is volt a háttérben. Most kijelentette: már meg akarja tartani a jelenlegi szerelőit.

„A következő idény előtt azt fogom mondani Totónak, nem akarom újra lecserélni ezeket a srácokat. Csak hagyjátok, hogy nyugodtan végezzem a munkámat! Mindannyiukat szeretném megtartani. Egyiküknek sem kell távoznia" – nyilatkozta.

A Mercedes közben sajtóértesülések szerint egyre közelebb kerül ahhoz, hogy leigazolja Valtteri Bottast a meglepetésre visszavonuló Nico Rosberg helyére.



Bár hivatalos bejelentés legkorábban január elején várható, ha a Williamsnek sikerül rávennie Felipe Massát a visszatérésre – állítólag 5 millió eurót kínálnak neki –, akkor elengedik Bottast a Mercedeshez. Rosberg is elismeri, hogy ez biztonságosabb megoldás lenne, mint az alig egy éves tapasztalattal rendelkező Pascal Wehrleint bedobni a mélyvízbe.

„Wehrlein a jövő német reménysége – mutatott rá a német Sky-nak. – Bottas viszont már tapasztaltabb versenyző, Pascalé tehát egy kicsit biztosan nagyobb kockázatot jelentene, de lehet, hogy még jobban beválna."

