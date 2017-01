Ecclestone örül, mert Rosbergék túlélték az F1-et

Tavaly két világbajnok, és a mezőny egyik oszlopos tagja is bejelentette, hogy elhagyja a Forma-1-et, de Bernie Ecclestone, a sport ügyvezetője nem bosszús, sőt örül is a helyzet láttán.

Folytatódik a generációváltás a Forma-1-ben, mivel a 2016-os szezon végén a tavalyi világbajnok Nico Rosberg, a 2009-es világelső Jenson Button, és a 2008-as pontverseny 2. helyezettje, Felipe Massa is visszavonult az F1-től. Bár lehet, hogy Massa az idén mégis autóba ül, a három rutinos pilóta távozása egy korszak végét jelzi a sportban, amikor a fiatalok veszik át a helyüket.

Alain Prost 1993-as visszavonulása óta nem volt példa arra, hogy az aktuális világbajnok ne próbálja megvédeni a címét, de Bernie Ecclestone nemrég azt nyilatkozta, nem bánja, hogy Rosberg szögre akasztotta a sisakját, és a többi távozó miatt sem bosszús.

Rosberg és Ecclestone Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

„Örömmel tölt el, hogy saját maguk hozhatták meg a döntésüket. A régi időkben több versenyzőt is elvesztettünk más okokból, például halálos balesetek miatt, úgyhogy ezek a visszavonulások számomra még boldogságot is hoznak” – nyilatkozta a Sport Bildnek.

Rosberg helyére várhatóan a rutinos, de még mindig fiatal Valtteri Bottast szerződteti a Mercedes, Button ülésébe pedig egy újonc, Stoffel Vandoorne kerül a McLarenhez. Massát eredetileg szintén egy új fiú, a kanadai Lance Stroll szorította ki, de Rosberg visszavonulása lehetővé teheti, hogy még egy évig az F1-es mezőny tagja maradjon.

Massát valóban hősként ünnepelték - eddigi - utolsó hazai F1-es versenyén Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

A jelenlegi mezőny egyik doyenje, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso úgy véli, a közönség azután kezdi igazán értékelni a pilótákat, amikor már visszavonultak. Szerinte napjaink legsikeresebb sportolóit is bálványkét fogják tisztelni a későbbi generációk.

Amikor az ember felhagy a versenyzéssel, átalakul egy hőssé, de azelőtt még inkább bírálják – mondta Alonso. – Aztán amikor leállsz, már szenzációs vagy. Ez történt Felipével, és (Mark) Webberrel is. A ’80-as évek pilótái már nagy bajnokok, bálványok. A mostani generáció tagjai, (Lewis) Hamilton, vagy (Sebastian) Vettel is példakép lesz a most gokartozó gyerekek számára.”

