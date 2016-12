Massa hallgat az F1-es visszatérésről

A brazil pilótát otthonában érték utol a visszatérésével kapcsolatos pletykák, ő azonban nem mozdította előre az ügyet, de nem is zárta ki, hogy újra F1-es autóba ül.

Alaposan megkavarta az állóvizet Nico Rosberg váratlan visszavonulása, mert bár a Mercedesé a mezőny egyik, ha nem a legjobb autója, az arra igazán méltó pilóták már más csapatokhoz szerződtek. A Mercedesnél elsősorban két megoldás körvonalazódott: Valtteri Bottas kiszabadítása a Williamstől vagy az ifjú Pascal Wehrlein beültetése „lesz, ami lesz” alapon.

A csapat menedzsmentje valószínűleg Bottast szeretné inkább, azonban a Williams őt sem akarja elengedni, felmerült viszont, hogy erre hajlandók lennének, ha Felipe Massa visszatérne a csapathoz. A brazil UOL és a német Auto Motor und Sport korábban arról írt, hogy Massa rábólintott egy 6 millió eurós, egy évre szóló szerződésre, de ő maga ezt nem erősítette meg.

Massa nem árulja el, hogy marad-e az F1-ben Forrás: AFP/Nelson Almeida

„Most csak élvezem a vakációmat, és kész” – szögezte le egy Sao Paulóban rendezett jótékonysági focimeccs után, és a lap tudósítójának telefonon is megerősítette az álláspontját. „Nincs mit mondanom” – közölte, majd a szóbeszédekkel kapcsolatban hozzátette:

Nagyon nyugodt vagyok itt, és nem akarok részt venni ebben. Ami eddig elhangzott, egyelőre nem hivatalos.”

Felmerült, hogy Massa visszatérése az esetlegesen elfogadott szerződés ismeretében is csak akkor valósul meg, ha Bottas tényleg átigazol a Mercedeshez, de a világbajnok istálló szerint a döntés még nem született meg. A sajtóban elterjedt, hogy Massa hajlana pályafutása folytatására, több szakíró is megjegyezte, hogy Massát valójában Lance Stroll szorította ki a Williamstől, és erre utalt Niki Lauda, a Mercedes-csapat elnöke is.

„A kérdésem az, hogy miért zokogott Massa Brazíliában? – mondta az osztrák Servus TV műsorában. – A felesége és a fia átölelte, és az egész nemzet sírt, de felteszem a kérdést, hogy miért is? Amikor az ember abbahagy valamit, akkor nevet! Fel is hívom őt, és megkérdezem.”

