Rosberg lebukott egy Ferrarival

A tavalyi F1-es világbajnokot az olasz autógyár csúcsmodelljével kapták le, de szerinte ennek nincs jelentősége. Elárulta, milyen kapcsolata lesz az idén a sporttal, aminek a csúcson mondott búcsút.

Még alig vonult vissza az F1-től és a Mercedes csapattól, Nico Rosberget máris lefényképezték a rivális Ferrari csúcsmodelljével, a hivatalosan mindössze 500 példányban gyártott, 1 millió eurónál is drágább LaFerrarival. Több fotó is megjelent, ahogy Rosberg egy benzinkútnál várakozik a monacói rendszámú autóval.

Az F1-es mezőnyben a szintén Monacóban élő Felipe Massának, és Lewis Hamiltonnak is van ilyen autója, bár a háromszoros világbajnok az USA-ban tartja a LaFerrarit, amit rendhagyó módon piros fényezésű tetővel rendelt meg. Rosberg nem sokkal később elárulta, mi köze az autóhoz.

„Az ott valóban én vagyok, de sajnos az autó egy haveromé, aki éppen fizetett az üzemanyagért” – idézte az Auto Bild a német pilótát, aki saját elmondása szerint három autó tulajdonosa, és kedvence egy veterán Mercedes-Benz SL.

A Sport Bild szerint Rosberg nem tervezi, hogy szakít a Mercedesszel, és valószínűleg a márka nagykövete marad, így az autógyár valamelyest kihasználhatja a világbajnok személyével kapcsolatos előnyöket. Az F1-be azonban egyelőre nem tér vissza.

Otthon leszek, üldögélek majd a kanapén, és nézem a tévét. Elég furcsa lesz! Izgatott leszek, hogy láthassam az új autókat és a csatákat. Mindenképpen nézni fogom. – nyilatkozta a CNN-nek. –Valamilyen formában a sport részese akarok maradni, hiszen rajongok érte. Van Dél-Franciaországban egy gokartom, ha vezetni támad kedvem, majd átugrom a barátaimmal.”

Nem fordít hátat a Mercedesnek? Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Steve Etherington

„Ezen kívül viszont nincs még semmi, de a versenyzésre szükségem van. Más sportok iránt is lelkesedek, ha például teniszezek, akkor is hasonló érzések fognak el. Majd meglátjuk.”

Ecclestone megérti

Vegyes érzésekkel fogadta az F1-es közvélemény, hogy a tavalyi világbajnok az idén meg sem próbálja megvédeni a címét, de az F1 ügyvezetője, a 86 esztendős Bernie Ecclestone nem bosszús a helyzet miatt.

Elvégezte a feladatát – mondta Ecclestone a Sport Bildnek. – Világbajnok akart lenni, és most már az. Miért folytatná? Én megértem őt – jelentette ki az üzletember, és úgy véli, ez akár „segítheti” is az F1-et. – Megmutatja, hogy a világbajnoknak helyén van az esze. Elérte a célját, és nem hibáztathatjuk őt azért, mert valami mást is akar kezdeni az életével.”

