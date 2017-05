A Spanyol Nagydíj élőben

Felbukkant az újrázásra készülő Todt is

A helyszínről tekinti meg a versenyt az FIA elnöke is, aki épp tegnap jelentette be, hogy elvállalna egy harmadik ciklust is a szövetség élén. Egyelőre nincs kihívója. Most játszották le a spanyol himnuszt, a prominensek egymás mellé állva, két négyes sorban tisztelegtek a győzelmi trófea előtt a vörös szőnyegen.