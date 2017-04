Az Orosz Nagydíj második szabadedzése élőben

Délellőtt Räikkönen végzett az élen

A Ferrari versenyzője 4 századot vert Bottasra, míg Vettel a piros zászló miatt kénytelen volt megszakítani az első szuperlágy gumis körét, aztán a következő próbálkozás során megforgott. Hamilton 6 tizeddel elmaradt Bottastól. Egyébként délelőtt mindenki a szuperlágyakon érte el a legjobb idejét, az ultralágyakat - amelyeket a Pirelli most először hozott el Szocsiba - még senki nem vetette be. Majd most.