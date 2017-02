Hamilton ismét kint van, a Force India még nem

A háromszoros világbajnok a mai 10. körét kezdi, miközben a Force India és a Renault ma még nem lépett pályára. A silverstone-i istálló tegnap a kipufogórendszerrel küszködött, állítólag az éjjel is dolgoztak, és nemrég azt ígérték, hogy hamarosan elkészülnek a javításokkal. A Renault-ról ma még nem érkezett hír, viszont a McLaren is változtatott a tegnap problémás olajteknőn, azonban Vandoorne 7 megtett kör után továbbra is a bokszban várakozik.