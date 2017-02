Az első F1-es tesztnap élőben

Bottas átveszi a vezetést

1:23.370-es idejével 0,190 másodperccel megelőzi Vettelt, csakhogy a lágy gumikat használja ehhez, míg vetélytársa (és korábban ő maga is) a közepeseken ment. Érdekes, hogy a Mercedes most már az első héten beveti ezt a keveréket, míg egy évvel ezelőtt nem tette - igaz, ezúttal a gumik is megújultak. A Pirelli a szerkezetüket és a keveréküket is módosította, hogy mérsékelje a hőfáradást.