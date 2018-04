Mókás történetet idézett fel Daniel Ricciardo az idénynyitó Ausztrál Nagydíj után, ahol az F1 történetében először gyerekeket hívtak a rajtrácsra hoszteszek helyett.

Nagy vihart kavart a tél során, hogy a Liberty Media korszerűtlennek nyilvánította a versenyzés részének tekintett hoszteszeket, az úgy nevezett Grid Girlöket és a 2018-as szezon kezdetétől inkább gyerekeket hívnak a rajtceremóniához. A cél, hogy az új generáció tagjai találkozhassanak napjaink híres versenyzőivel, és pozitív élményekkel gazdagodva készülhessenek a pályafutásukra.

Bár a lányok száműzésén a modellek maguk alaposan kiakadtak, a gyerekek meghívását alapvetően kedvezően fogadta a közvélemény, és a pilóták felkészülésébe is új színt hozott a helyzet. A helyi hős, Daniel Ricciardo már a versenyhétvége előtt együtt gokartozott a lurkókkal, aztán vasárnap is vicces helyzetekbe került velük.

„Kissé különböznek a Grid Girlöktől, egyetértenek velem? – viccelődött Ricciardo szponzora, a Carsales rendezvényén a futam után. – Az volt a gond, hogy a versenyzői parádé előtt minden GridKid ott volt, és annyira kapcsolatba akartak lépni velünk, hogy mi, pilóták azt gondoltuk: ’Basszus, a lányok nem beszéltek ennyit!’ Ők mindig csak ott álltak, és volt némi elhatárolódás, míg

a gyerekek rögtön a lényegre tértek, közös fotókat csináltak, és elkérték a telefonszámainkat!

Nem csak Ricciardo volt népszerű az ausztrál gyerekek körében. Fernando Alonso is hosszasan dedikálta a GridKidek egyenruháját és egyéb relikviáit, és természetesen a világbajnoki címvédő Lewis Hamiltonra is sokan kíváncsiak voltak. Ricciardo ezzel kapcsolatban is emlegetett egy történetet.

„Volt egy kisfiú, aki biztosan Lewis [Hamilton] rajongó volt. Még Lewis előtt odaértem a versenyzői parádéra, és amikor meglátott, nagyon lelkes lett. Már félig elmesélte nekem a sztoriját, amikor Lewis megjelent, ő pedig [utána ment] – mutatta a kezével, nevetve a történteken. – Utána egyszerűen tojt rám!”

Sergio Pérez és Brendon Hartley nem volt ilyen lelkes a lányok eltűnése miatt.

„Egy kissé kár ezért. Szerintem ez hozzátartozott a Forma-1 identitásához és a történetéhez, de majd meglátjuk, milyen új ötleteket hoznak” – mondta Pérez a Liberty Media döntésével kapcsolatban. Hartley hozzátette: „Nem tudom, mit mondhatnék. Nemrég megnősültem, úgyhogy [a hoszteszek] nekem nem tűntek fel, ahogy például a glória sem.”