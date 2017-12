Räikkönen előtt álltam modellt, életem élménye volt

Újra napirendre került az F1-ben modellként dolgozó nők ügye. A pilóták és a szurkolók kiállnak mellettük, de vannak ellenzőik is. Mit gondolnak az érintettek?

A lenyűgöző gépcsodák mellett az F1 és általában az autóversenyek elválaszthatatlan részei a hölgyek is, akiket a közönség legtöbbször a versenyzők környezetében, leginkább a rajtrácsokon és hoszteszként lát. Manapság már sok nő dolgozik a sportágban magas beosztásban, csapatfőnökök, mérnökök és szerelők is kikerülnek közülük, de a szerepüket sokan még mindig elsősorban az úgy nevezett grid girl-ök munkájával azonosítják.

A múlt héten az F1 menedzsmentjének tagjai elárulták, vizsgálják, hogy van-e helyük a grid girl-öknek a rajtrácson, mivel a 21. században – legtöbbször férfiaktól – olyan vélemények is megjelentek, hogy ez a szerep tárgyiasítja a nőket. A Sportautó-világbajnokságban (FIA WEC) már el is távolították őket a pályáról.

Az eddig megszólaló pilóták kiállnak mellettük: Daniel Ricciardo azt mondta, a hölgyek is hozzátartoznak az autóversenyekhez, Max Verstappen a Bildnek kijelentette, hogy „a grid girl-öknek maradniuk kell”, Nico Hülkenberg pedig hozzátette „nagy kár lenne, ha elvennék a rajtrács szemet gyönyörködtető ékszereit. Ehelyett mi lesz jövőre? Glória? Ó, jaj!”

A közönséget úgy tűnik, még manapság sem botránkoztatja meg a grid girl-ök munkája,

nem reprezentatív szavazásunkban, cikkünk írásakor a magukat nőnek valló voksolóink csupán 7%-a utasította el teljesen a grid girl-ök alkalmazását, a férfiaknál most 6% ugyanez az érték, 89 és 92%-uk pedig kiállt a pályán megjelenő lányok mellett. A BBC most, a CNN pedig még 2013-ban érdeklődött a hölgyeknél a munkájuk hátterével kapcsolatban.

„A silverstone-i Formula-1-es futamon voltam grid girl, 2014 nyarán, Kimi Räikkönennél. Ez volt életem legcsodálatosabb élménye” – mondta a most 30 esztendős Chantal George, aki később a brit túraautó-bajnokság futamain is vállalt ilyen munkát. Hozzátette: „Ez nem mindig olyan elbűvölő munka, ahogy az emberek gondolnák.”

Ez elég kemény munka is lehet. Általában már reggel 6-ra ki kell menni a pályára, és az ember egészen délután 5-ig dolgozik”

– tette hozzá a BBC-nek, és elárulta, hogy egy modellügynökség révén kapta meg az állást, amit „nagyszerűnek” nevezett. „Az egész élmény abszolút lenyűgöző volt. Királynőként kezel minket a csapat, amihez kerülünk és csodálatos találkozni a versenyzőkkel is.” Szerinte a grid girl-ök a pilótáknak is jót tesznek, mert a jelenlétük „nekik is energialöketet ad és olyan helyzetbe hozza őket, amiben a kamerákon és a közönségen túl is szerepelhetnek valaki számára.”

Vettel massively concerned about grid BOY situation in Monaco: 'That has to be changed for next race,not acceptable!' pic.twitter.com/VmwZtNT4Cc — Nicola Pohl (@NicolaBILD) May 24, 2015

Monacóban próbálkoztak grid boy-okkal, de Sebastian Vettel tűrhetetlennek nevezte a jelenlétüket.

George úgy véli, „az összes lány az országunkat és a csapatunkat képviseli, a szurkolók is mindig találkozni akarnak velünk”, de nem biztos abban, hogy ez férfiakkal is működne. „Szerintem más irányba vinné a Formula-1-et és alapvetően az autóversenyzés iparát is, ha lennének fiúk is a rajtrácson. Ugyanakkor,

nem kellene korlátozni, hogy a férfiak is csinálhassák ezt. Lehetne vegyes a kép, például fele-fele arányban.”

Kijelentette, soha sem érezte, hogy szexuális szempontból visszaéltek volna a helyzetével. „Senki sem kellemetlenkedett, és nem tapasztaltam, hogy kihasználnának. Imádtam az egészet. Olyan élmény volt, amit soha sem fogok elfelejteni” – tette hozzá.

A grid girl-ök munkájáról még 2013-ban közölt riportot a CNN az F1-es körökben ismert újságírónő, Sarah Holt révén, aki az USA Nagydíjon, Austinban beszélgetett a Circuit of the Americas után elnevezett COTA-lányokkal, és vezetőjükkel, Kristen Dittóval, aki korábban a Dallas Cowboys amerikaifutball-csapat cheerleadere volt.

A 2013-as futamra 31 hölgyet választottak ki 250 jelentkező közül. Európából és Ausztráliában is pályáztak a helyekre, de Ditto szerint egyetlen férfi sem akadt közöttük. „Nem hiszem, hogy ez szexista téma, de nagyon óvatosnak kell lennem, mert ez nehéz kérdés – mondta arról, hogy lennének-e férfiak is a rajtrácson dolgozó modellek között.

Azt mondanám, hogy ez a világ különböző pontjain teljesen elfogadott lenne, de nem hiszem, hogy itt ezt üdvözölnék, mert mindenki a gyönyörű texasi nők látványához van szokva. Szerintem ez mindenképpen kulturális kérdés”

– vélte, de elmondta, nem a tipikus, 178 centis, szőke szépséget keresik a feladatra. – „Ázsiai, latino, afrikai-amerikai lányok is vannak itt. Nincs felső korhatár, az egyik COTA-lány 38 éves. Nem csak a külső számít, ennél sokkal többről van szó. Ízig-vérig amerikai nőket keresünk, akik vonzók és magabiztosak, remekül kommunikálnak, és képesek a COTA nagyköveteivé válni.”

Ditto a magabiztosságot és a fegyelmet mindenkitől elvárja. Azt mondta, nagyon szigorú előírása, hogy „a lányok nem léphetnek interakcióba a versenyzőkkel, ha nem dolgoznak, a munkával kapcsolatos helyzetekben szívélyesnek kell lenniük, ennyi az egész.” Elárulta, ha valamilyen kínos helyzetbe kerülnének, ő maga vet véget annak.

Ezekkel a lányokkal mindig flörtölnek

– mondta. – Ez ilyen közeg, de azt akarjuk, hogy mindig könnyedek maradhassanak. Ha bemegyek egy ajtón, és ott mindenhol alkohol folyik és csak egy csomó férfi szórakozik, akkor elhagyom a helyet vagy azt mondom a lányoknak, hogy mosolyogjanak, köszönjenek, aztán gyorsan lelépünk. Nekem kell eljátszani a rossz zsarut. Ha a helyzet rosszra fordul, gyorsan felmérjük a helyzetet, és kivágjuk magunkat.”

Női márkák is szponzorálják az austini grid girl-öket

A riportban megszólaló hölgyek azonban pozitívumokról számoltak be a munkájukkal kapcsolatban. Az akkor 24 esztendős, egyébként fotósként dolgozó Krystal Malloy szerint grid girl-nek lenni „olyan érzés, mintha mindig paparazzi vadászna az emberre. Kisétálunk és rögtön kamerák szegeződnek ránk. Rögtön azt lehet érezni, hogy ’hű, ez lenyűgöző’! Áthat minket az emberek energiája, a közönség, és az, hogy ők is mennyire lelkesek. Csodálatos ennek a részese lenni.”

Malloy sem érezte, hogy csupán a testi adottságai miatt kapta meg az állást. „Interjúk sorozatán mentünk keresztül, mire megkaptuk ezt a munkát. Nem okoz gondot a számunkra, hogy csevegjünk az emberekkel, és kellemes társaság legyünk ahelyett, hogy csak ott állunk, és szépen mosolygunk” – mondta. Az edzőként, értékesítőként és építészként dolgozó Ashley Elgie nevetve megjegyezte,

tőle azt kérdezték az interjún, hogy mennyit nyom fekve.

„Épp rádiós és televíziós iskolába járok – mondta az akkor 19 éves, Dallasból származó Jordan Hannah. – Sportriporter vagy műsorvezető szeretnék lenni, ezért ez nagyon jó nekem. Megtanít arra, hogyan viselkedjek nagy nyomás alatt, és hogyan kommunikáljak a világ különböző területeiről származó emberekkel. Érzékelteti, hogy mit fogok majd csinálni sportriporterként” – tette hozzá.

Szívesen képviselik a hazájukat

A 2012-es futam alkalmával Michael Schumacher előtt Grace Kim, a pálya DJ-je állt modellt. Azt mondta, Schumacher köszönt neki, de inkább magával volt elfoglalva. Ő sem érzi, hogy a közeg kihasználná a nőiességüket, szerinte egyébként is „fiús lányok” dolgoznak grid girl-ként, és nem tartja magukat másodrendűnek a férfiak által uralt közegben. „Soha! – szögezte le. – Mi mindig is a girl powert képviseljük!”