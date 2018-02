A grid girlök betiltása annyit ér, mint a meztelenség nélküli Playboy

Ritkán látott vihart kavart az F1 menedzsmentje azzal, hogy korszerűtlennek minősítették és száműzték a versenyek rajtjaitól a táblákat tartó hoszteszeket.

December eleje óta téma, hogy eltűnhetnek a táblákat tartó hoszteszek, az úgy nevezett grid girlök az F1-es futamok rajtjaitól. Már a felvetés is vitákat kavart, elhangzottak érvek pro és kontra, de még januárban is úgy tűnt, hogy az F1 menedzsmentje sem tudja pontosan, hogy mit kezdjen a helyzettel. A hónap végén aztán bejelentették, inkább eltörlik az egész jelenséget.

Az F1-ben és általában az autó- és motorsportokban az 1960-as évek végétől dolgoznak hoszteszek, a feljegyzések szerint az első modell a japán Rosa Ogawa volt. Már az ő feladata is a reklámozás volt és a munkakör alapvetően azóta sem változott, a grid girlök ellenzői viszont úgy vélik, a világ és benne a nők helyzete mára túllépett ezen.

Ezzel a jelek szerint a Liberty Media is egyetértett, amikor követték a Sportautó-világbajnokság (FIA WEC) és a Formula E példáját. Az elektromos autóverseny szóvivője üdvözölte is az F1-et a 21. században és rámutatott, hogy ők már tavaly szakítottak a hagyománnyal, de ezt nem kívánták nagydobra verni. Női modellek helyett ők inkább gokartos gyerekeket hívnak meg a versenyekre.

Köszönetet mondott az F1-nek a Women’s Sport Trust is, ami a Twitteren azt közölte, „újabb sport határozta el nyilvánosan, hogy mi mellett állnak ki.”

Megértően nyilatkozott a Williams korábbi tesztpilótája, Susie Wolff is, aki visszavonulása óta lányok útját próbálja egyengetni a motorsportok felé. Wolff a BBC-n megjelentetett jegyzetében azt írta, őt az elmúlt 25 évben nem botránkoztatták meg a grid girlök és nem is tartja prioritásnak, hogy az F1 a fejlődés érdekében változtasson ezen a helyzeten.

Wolff hozzátette, hogy a grid girlök a sport hagyományának részei és Ausztriában például népviseletben jelennek meg, ami megtiszteltetésként kezelendő. Felidézte, hogy amikor a DTM-ben versenyzett, elbeszélgetett egy grid girllel, aki orvostanhallgató volt és ő „izgalmasnak tartotta, hogy ilyen közel kerülhet a versenyautóhoz és a rajtrácson lehet pont a futam kezdete előtt.”

Ez nem fogja egyik napról a másikra megváltoztatni a női [dolgozók] hiányát a motorsportokban, de azt hiszem, egy lépés lehet a helyes irányba”

– vélte Wolff. – Érdeklődéssel és reménnyel figyelem az eseményeket. A grid girlöknek annyi, ha tetszik, ha nem. Ennél azonban fontosabb, hogy mi jön most ezután” – szögezte le. Kiállt a döntés mellett az ismert riporter, Jennie Gow és a Sky Sports műsorvezetője, Natalie Pinkham is „vízválasztónak” nevezte a lépést.

Egyetértett a lépéssel Claire Williams is, aki az egyetlen nő az F1-es csapatok felsővezetéseiben. A BBC-nek azt mondta, „ezt a döntést a sportnak meg kellett hoznia”, elismerte, hogy a lányok a tradíció részei és a leépítésük „vegyes reakciókat” vált majd ki, de leszögezte: „Haladnunk kell a korral” és az F1 „új korszakba lépett.”

Számszerűsíteni természetesen nehéz a véleményeket, de a tiltás miatt elégedetlenek valószínűleg többen vannak, még akkor is, ha a grid girlök „megmentéséért” indított petíciót egyelőre csak 3.700-an írták alá. A betiltást ellenzők között az egyik legélesebben (és leghosszabban) talán Leena Gade, az Audi korábbi többszörös Le Mans-győztes versenymérnöke állt bele a vitába a Twitteren.

Nem értem a sporton kívüli megfigyelők logikáját. Megkérdezte bárki is, hogy miért van általában kevés [női] mérnök, pilóta vagy szerelő?

Azért, mert iszonyúan szutyok példát látnak a társaiktól. Nem engem kell kikiáltani a nőnek, aki befutott, mert a sportom tele van olyan nőkkel, akik befutottak egy férfiak által meghatározott arénában és nem rettentette el őket ’a nők szexualizálódása’. A lelkesedésünk miatt jutottunk ide és azért, mert hittünk abban a feladatban, amit meg akartunk csinálni.”

Gade kijelentette, hogy a grid girlök „szponzorokat és csapatokat képviselnek, terméktudással rendelkeznek és azért fizetik őket, hogy tájékoztassák az ügyfeleket a lehetőségekről.” Rámutatott, hogy sokan a tanulmányaikra költik a keresetüket, szerinte „már régen vége van a félig meztelen korszaknak és

ha még létezett volna, amikor a motorsportokba készültem, akkor sem változtattam volna meg a véleményemet, mert értő szülők és tanárok álltak mögöttem, akik támogatták a döntésemet.”

„Az nem egyenlőség, hogy eltiltjuk ezeket a nőket a pénzkereséstől. Ne azzal foglalkozzanak, akik a sportban vannak, hanem iskolás lányokat kérdezzenek arról, választanák-e a motorsportokat és tegyék fel a kérdést, hogy miért gondolják azt, hogy a csavarkulcs, a mérnöki tudományok, a PR, a marketing, a csapatmenedzsment és a versenyzés nem nekik való.”

Kiderülne, hogy ezt a társaik mondják nekik, hogy ez lehetetlen, lefogadom. A grid girlök betiltása politikai korrektség és nagyjából annyira lesz sikeres, mint amikor a Playboy elhagyta a meztelenséget.”

A választás jelentőségét emelte ki Rebecca Jackson brit műsorvezető és autóversenyző is, aki a YouTube-ra feltöltött videójában úgy vélte, visszalépés, ha ezt elveszik a modern nőktől és „röhejes elképzelésnek” nevezte, hogy a grid girlöket tárgyiasítanák. Elismerte, hogy a munkakör része, hogy a hoszteszek vonzzák a figyelmet, de szerinte ez nem csak az autóversenyeken van így.

„Szép emberek el fognak adni termékeket világszerte és szerintem ez mostanában nem is fog megváltozni. Elég megnézni a parfüm-, ruha- és órareklámokat. Minden reklámban szép emberek vannak. Így működik a világ. A grid girlökön ugyanúgy reklámok vannak, mint az én versenyzői kezeslábasomon” – mondta.

Inspirálni kell a jövő generációját és tudniuk kell, hogy választhatnak. Ez a lényeg. Lányok, választhattok! Lehettek orvosok, ápolók, mérnökök, grid girlök, autóversenyzők vagy üzleti vezetők.”

„Az is lehet, hogy nem akartok dolgozni és inkább minden időtökben anyák és feleségek kívántok lenni. Erről nem lehet ítélkezni és meg kellene adni a lehetőséget, hogy minden lány és nő az lehessen, ami és aki szeretne lenni” – szögezte le.

Az nem okozott meglepetést, hogy az F1 korábbi ügyvezetője, Bernie Ecclestone bírálta utódjai döntését, de kiállt a grid girlök mellett Niki Lauda, a Mercedes-csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke is. A korábbi háromszoros világbajnok „nőellenes döntésnek” nevezte a fejleményt a Der Standardnak és úgy vélte, a férfiak a nők feje fölött jutottak elhatározásra.

Ez nem tesz jót az F1-nek és különösen a nőknek nem. Hogy lehet ilyen hülyének lenni? Megbolondultak?

– mérgelődött. – Remélem, vissza lehet ezt fordítani. Az sem zavarna, ha lennének fiúk a lányok mellett is a rajtrácson. Miért ne? A lányok mindig is hozzá tartoztak az F1-hez és ennek így is kellene maradnia. Egyre több nő jut magasabb pozíciókba és nagyon jól csinálják. Az egész [helyzet] jó irányba tart, de a két dolog nem zárja ki egymást. Én nem akarom visszatartani a nőket, hanem bátorítanám őket. Ha viszont ez így megy tovább, Amerikában nem marad több cheerleader.”

