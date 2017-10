Vettel: Ezt úgysem nyerhettük volna meg

A Ferrari pilótáját kellemetlen meglepetésként érte, hogy Austinban nem voltak közelebb a Mercedeshez a versenyen, mint az időmérőn. Szerinte épp ezért nem segített volna, ha keményebben védekezik Hamilton ellen. Räikkönennek a végén nagyon kellett takarékoskodnia a benzinnel.

A Ferrari két dobogós hellyel, de azzal a felismeréssel távozik Austinból, hogy nemcsak a konstruktőri, hanem gyakorlatilag az egyéni vb-címet is biztosan elvesztették, hiszen Sebastian Vettel hátránya az idei 9. győzelmét arató Lewis Hamiltonnal szemben 66 pontra nőtt.

Ha a jövő hétvégén, Mexikóban nem szerez legalább 17 ponttal többet az ellenfelénél, aminek elhanyagolható a valószínűsége, Vettelnek már matematikai esélye sem marad.



Bár az USA Nagydíj rajtjánál Hamilton elé került, nem tudta sokáig megtartani a vezetést: a Mercedes versenyzője a 6. körben elment mellette. Bár utána azt mondta, meglepődött, hogy ferraris riválisa nem tanúsított ellene keményebb ellenállást, Vettel úgy érezte, ennek nem lett volna sok értelme.

„Lewis könnyedén felzárkózott hozzám, és bekapcsolhatta a DRS-t – mondta. – Megpróbáltam elzárni az útját. Talán lehettem volna egy kicsit rámenősebb is, de annyival gyorsabb volt, hogy ez nem sokat számított. Kellemetlen elveszíteni a vezetést, a tempókülönbséget elnézve azonban a mai verseny valószínűleg nem a miénk volt."

Vettel az első etapban, az ultralágy gumikon hamar hólyagosodásra kezdett panaszkodni, és a másodikban, a lágy gumikon még a csapattársánál, Kimi Räikkönennél is lassabb volt. Bár két körrel korábbi kiállása révén az első kerékcseréje után megint fej-fej mellé került Hamiltonnal, aztán egy másodikat is beiktatva bemutatott egy parádés előzést Valtteri Bottas ellen, be kellett érnie a 2. hellyel.

Nem számítottam rá, hogy ennyire küszködni fogunk, különösen az első etapban. A verseny vége felé normálisabbnak tűnt a helyzet, de addigra nem maradt esélyem



– ismerte el. – A pálya a jellegzetességeiből adódóan eleve inkább a Mercedesnek feküdt, csak hát az előző pár hétvégén látott tempónknak köszönhetően magabiztosak voltunk és reménykedtünk."

„Tegnap elég közel kerültünk hozzájuk, kisebb volt a hátrányunk a vártnál. Ma viszont sajnos nem nyertünk annyit, mint szombatról vasárnapra szoktunk – a versenyen általában gyorsabbak vagyunk hozzájuk képest, mint az időmérőn. Ma nem volt így."

Nem működött az új aero-csomag?

Raikkönen az USA Nagydíj egyes szakaszaiban erősebb tempót diktált Vettelnél, és kihúzta a végéig egyetlen kerékcserével, ami azért lehet aggasztó a Ferrari számára, mert ő a csapattársával ellentétben még a régi diffúzorral és padlólemezzel versenyzett. Miután megelőzte Valtteri Bottast, a 2. helyen állt, de aztán spórolnia kellett a benzinnel, és végül negyedikként intették le.

A dobogó legalsó fokára csak azért állhatott fel, mert Max Verstappent a ceremónia előtt 5 másodperces büntetéssel sújtották azon az alapon, hogy az utolsó körben a 17-es kanyart négy kerékkel levágva előzte meg a finnt.

„Attól eltekintve, hogy három kanyarral a vége előtt elém került, az autóm egész nap kifejezetten jól ment – mondta Räikkönen.

Nem voltak gondjaim: az autó jól viselkedett, a gumik bírták a strapát, csak az volt a baj, hogy a végén nagyon takarékoskodnom kellett a benzinnel."



„Emiatt lelassítottam, és amikor Seb utolért, simán elengedtem az első kanyarban, utána pedig a szélárnyékában igyekeztem maradni, hogy még több üzemanyagot megspóroljak. Ez jelentette ma az egyetlen fennakadást."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!