Ez volt a második, egyben utolsó napja a Williamsszel. A csapat szerdán még Paul di Restát is kipróbálja, mielőtt eldönti, hogy kit válasszon Lance Stroll mellé jövőre.

A Williams egy összehasonlító tesztsorozattal igyekszik kiválasztani, hogy ki legyen a biztos állással rendelkező Lance Stroll csapattársa 2018-ban. Bár a jelenlegi versenyzőjük, az idén már a nyugdíjból visszarángatott Felipe Massa is a jelöltek között van, lehetőleg valaki mást szeretnének a helyére, és az ő teljesítményével eleve tisztában vannak.

A másik két kiszemeltről, Robert Kubicáról és Paul di Restáról viszont minél többet próbálnak megtudni. Mindketten hosszú szünet után térnének vissza a Forma-1-be, de a skót versenyző a Magyar Nagydíjon legalább már beugrott egyszer a beteg Massa helyére a Williamshez, ahol egyébként is tartalékpilótaként dolgozik.

Kubica állóképessége azonban továbbra is kérdőjeles, noha augusztus elején, még a Renault jóvoltából már egy idei autót is vezethetett a Hungaroringen.

A Williams ezt a lehetőséget a szabályok miatt nem adhatja meg neki, így Kubica csak azzal a 2014-es autóval tesztelhet, amellyel Stroll is rendszeresen gyakorolni szokott. A múlt héten, az angliai Silverstone-ban már kapott vele egy napot, ma, azaz kedden pedig a Hungaroringen teljesítette a következő menetet. Konkrét tájékoztatást erről az eseményről sem adtak ki, de akárcsak az előzőt, ezt is sikeresnek minősítették. A Williams szerdán is Mogyoródón marad, akkor Di Restán lesz a sor, hogy vezesse az autójukat.

Már 2018-ra koncentrálnak

A Williams nemcsak a pilóták, hanem a technika frontján is 2018-at helyezi az előtérbe: Paddy Lowe elárulta, hogy a fejlesztések terén már szeptemberben áthelyezték a hangsúlyt a következő szezonra.

Legalább egy hónapja átkapcsoltunk egy olyan üzemmódra, hogy csak olyan alkatrészeket készítünk az autóhoz, amelyek jövőre is használhatóak lesznek



– mondta a csapat technikai igazgatója. – A legtöbb fejlesztésünk 2018-ra irányul, és az idén ettől valószínűleg már nem is fogunk eltérni. Kapunk még pár újdonságot az előttünk álló versenyekre, de semmi jelentőset."

Massa már többször panaszkodott a fejlesztések hiányára, amelyek miatt a Williams lemaradt a konstruktőri összetettben. Lowe szerint az új alkatrészek a pályán is hozták a prognosztizált leszorító erőt, csak nehezen tudták működésre bírni őket.

„Tavaly gyakorlatilag semmit nem értettünk, a szezon során képtelenek voltunk úgy továbbfejleszteni az autót, mint a többi csapat. 2015-ben ugyanez történt – panaszkodott Massa. – És az idén megint ez a nóta. Rengeteg új alkatrész jött, de nem váltak be. A csapatnak mindig ki kellett nyomoznia, miért nem, aztán ki kellett cserélnie pár dolgot."

A Williams továbbra is 5. a konstruktőri összetettben, az előnye 14 pont legközelebbi üldözőjéhez, Robert Kubicához képest.

