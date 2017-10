Sikeres volt Kubica első tesztje a Williamsszel

Állítólag sikeres volt, de nem adtak ki róla információt. A következő kör a Hungaroringen lesz.

A Williams az angliai Silverstone-ban lebonyolította a két teszt közül az elsőt Robert Kubicával, aki a nagy visszatérésre készül, miután bő hat évvel ezelőtt, 2011 elején balesetet szenvedett egy raliautóval, és a jobb karját részlegesen amputálni kellett.

A lengyel versenyző sokáig gondolni sem mert rá, hogy újra F1-es pilóta lehet, de az utóbbi időben annyit javult az állapota, hogy tesztelhetett egy régebbi, majd a Magyar Nagydíj után, a Hungaroringen egy idei Renault-t is.

Bár a hírek szerint egy körben az üzemanyagszinteket figyelembe véve kiemelkedően gyors volt, ő maga is elismerte, hogy a tesztje hagyott maga után kívánnivalót,



a francia istálló pedig inkább Carlos Sainzot választotta, amikor a Toro Rossóval és a McLarennel kötött alku keretében elérhetővé vált.

Kubica azonban újabb esélyt kapott a Williamsnél, amely jövőre új csapattársat keres Lance Stroll mellé. Noha a jelenlegi versenyzőjük, az idén a nyugdíjból visszarángatott Felipe Massa is a jelöltjeik között van, lehetőleg valaki mást szeretnének a helyére. A két fő kiszemeltjüket, Kubicát és Paul di Restát – aki szintén több éves szünet után térne vissza az F1-be, bár az idei Magyar Nagydíjon be kellett ugrania Massa helyére – egy tesztsorozatban hasonlítják össze egymással. Ehhez a 2014-es Williamst használják, amellyel Stroll is rendszeresen gyakorolni szokott.

Jóllehet, némi esélye állítólag Pascal Wehrleinnek is van, névadó szponzora, a Martini miatt a csapat a legalább 25 éves versenyzőket részesítené előnyben.



A Williams előre figyelmeztetett, hogy a belügyeként fogja kezelni a teszteket. Kubica silverstone-i tesztjéről ennek megfelelően nem adtak ki információt, csak annyit lehet tudni róla, hogy „sikeres" volt. A második fordulóra a jövő héten, a Hungaroringen kerül majd sor zárt ajtók mögött.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!