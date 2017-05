Tovább késhet a megváltó Honda motorfejlesztés

A McLarennél továbbra sem zárják ki, hogy megszabadulnak a küszködő japán autógyártótól. A Renault ügyfélcsapatai is elégedetlenek.

A Kanadai Nagydíjra ígért a Honda továbbfejlesztett motorváltozatot, miután az idei szezonra elkészített, teljesen újratervezett erőforrás eddig látványosan csődöt mondott. Stoffel Vandoorne már rajtbüntetéseket is kapott, mert elhasználta a teljes éves keretét bizonyos alkatrészekből, Fernando Alonso pedig a Spanyol Nagydíjon tudott az idén először célba érni.

Úgy volt, hogy mire Alonso visszatér az indianapolisi kalandjáról, a Kanadai Nagydíjra megérkezik a Honda új fejlesztése, azonban Martin Brundle, a Sky Sports szakértője a Monacói Nagydíj első szabadedzése után azt mondta, szerdán úgy hallotta, hogy elvetették a bevetést, mert az új változat nem bizonyult megbízhatóbbnak a mostaninál.

Monacóban nem lesz akkora hátrány a gyenge Honda motor, de utána ismét gondot fog okozni Forrás: NurPhoto/Xavier Bonilla/NurPhoto/Xavier Bonilla

Már a szezon elején felmerült, hogy a McLaren kirúgja a Hondát, és visszatér a Mercedes motorjaihoz, de a határidőig ezt nem jelentették be az FIA-nak. Eric Boullier, a vállalat versenyigazgatója mégsem zárta ki ezt az eshetőséget, bár nem kezelte valószínű forgatókönyvként sem.

Az a baj, hogy most nem egyszerűen veszünk egy motort – ismerte el. – A Honda tiszta lappal kezdett, akkoriban újak voltak a szabályok, és a Honda megítélése jó. A végtermékre viszont nem kaphattunk garanciát, mert nem szabad elfelejteni, hogy mi nem fizetünk ezekért a motorokért.”

Optikai csalódás csupán, hogy a Ferrari a McLaren mögött van Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

A La Derniére Heure című lap megkérdezte Boullier-t, hogy várható-e ügyvédek bevonása, de a csapatvezető azt mondta, először köztes megoldást próbálnak találni, ezért folyamatosan ingázik Anglia és Japán között. Elismerte azonban, hogy még mindig nehezére esik a kommunikáció a Honda embereivel, és még nehezebbnek tartja, hogy meggyőzze őket bármiről is.

„Úgy állnak az F1-hez, hogy amikor mindenki más jobbra megy, akkor ők balra. Ez kivételes, de végül is működőképesnek tűnik, mert Japán még mindig nagyhatalom – mondta. – Manapság viszont már minden az időzítésről szól. Előbb-utóbb ők is felzárkóznak, az előre várt három év helyett ez lehet, hogy hat-hét évig tart majd, közben viszont valahogy túl kell élni.”

A Hondával és a Renault-val is elégedetlenek az ügyfelek Forrás: AFP/Bertrand Langlois

Boullier kijelentette, jelenleg nem szándékoznak szakítani a Hondával, de elismerte, hogy ez nem az ő, hanem a McLaren tulajdonosainak a döntése.

A Renault ügyfelei is elégedetlenek

Egyre határozottabban követel fejlesztéseket a Renault-tól a Red Bull is. Christian Horner és Helmut Marko is emlegetni kezdte a független motorszállító belépének jelentőségét, és a Renault-t képviselő Cyril Abiteboul is kifakadt, mert szerinte ügyfelük megint befeketíti a folyamatosan javuló gyártót.

A Red Bull csapatai jobb motort akarnak Forrás: AFP/Pascal Guyot

Horner a motorfejlesztéssel kapcsolatban az F1 hivatalos weboldalának azt mondta: „Minden héten templomba megyünk, és imádkozunk, hogy minél hamarabb megtörténjen.”

Eddig elsősorban a Red Bull brit csapata panaszkodott, de a Toro Rossónál versenyző Danyiil Kvjat is kijelentette, hogy több fejlődést akar. „Azt kell mondanom, alapvetően jó a motor, de remélhetőleg a Renault elkezd a hatékonyság javítására összpontosítani, mert nagy szükségünk lenne erre.”

Carlos Sainz hozzátette, ő nem is foglalkozik azzal, hogy mikor kapnak újításokat, mert ez úgysem rajta múlik. „Azt mondják, talán Bakuban vagy Ausztriában jön, de én ezt nem tudom pontosan.”

