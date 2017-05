A Red Bull független motort akar, a Renault kiborult

Christian Horner szerint az F1 legégetőbb problémája, hogy 2021-től legyen független motorszállító a mezőnyben. A Renault megint neheztel, mert ügyfelük befeketíti őket.

Bár még csak az idei szezon hatodik versenyét rendezik a hétvégén Monacóban, Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke már a jövő felé fordítja a figyelmét, és Helmut Markóhoz hasonlóan ismét egy független motorszállító megjelenését követeli. Erre legkorábban 2021-ben nyílik lehetőség, mert akkor új motorformulát vezetnek be az F1-ben.

A Red Bull 2015 óta próbálja napirenden tartani a témát, az FIA akkor majdnem kiírt egy teljesen életszerűtlen tendert, mert egyik autógyártó sem akart motort adni a csapatnak, miután hangosan elégedetlenkedve kirúgták a Renault-t, ami inkább visszavásárolta a Lotust. A gyártó végül újra adott motort a mérgelődő ügyfelüknek, de a viszonyuk azóta sem felhőtlen.

A Renault nem adja a nevét a saját motorjához, a Red Bullon Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Az F1 2020 utáni időszakában a versenyképes, független motorszállító megjelenése lesz a legfontosabb – mondta Horner a Motorsport.com-nak. – Szerintem ehhez sürgősen meg kell alkotni a szabályokat. A kereskedelmi jogok tulajdonosa leginkább a motor kérdésére összpontosít, mert ez a költségek, a teljesítmény, és a szállítók közötti különbségek terén is rengeteg szempontot meghatároz.”

Például nem jó Fernando Alonsót és a McLarent ilyen helyzetben látni.”

Horner érvelésének problémája, hogy a McLaren elméletileg lecserélhetné a Hondát, fel is merült, hogy visszatérnek a Mercedeshez, ebben az esetben viszont elesnek a japán gyártótól származó pénzügyi forrásoktól, és jelentős lyuk keletkezhet a költségvetésükön.

A Honda motor miatt a McLaren nem tud labdába rúgni Forrás: DPPI/Dppi

Arra sem tér ki, hogy a 2014-ben bevezetett szabályok szerint két független gyártó, a Cosworth és a PURE is készített prototípust, de azok gyártását végül senki sem vállalta fel, így maradt a Mercedes, a Ferrari és a Renault erőforrása. A Red Bull csapatfőnöke azt viszont elismételte, hogy a motoroknak hangosabbnak kell lenniük, és úgy kell szólniuk „ahogy egy igazi F1-es motornak kell.”

A brit szakember azt is leszögezte, radikális megszorításokat kell beleírni a szabályokba, hogy lenyomják az F1 költségeit, és egyelőre várnak, hogy kiderüljön, mi a Liberty Media szándéka a csapatoknak járó jogdíjakkal kapcsolatban. Kizárta, hogy Dietrich Mateschitz, a Red Bull első embere a jelenleginél többet költsön az F1-re, hiszen két csapatot és egy pályát is működtetnek.

A Renault-nak kezd elege lenni

A Red Bull alapvetően azért követel független motorszállítót az F1-be, mert a Renault-val a V8-as korszak vége óta nem tudnak újabb sikereket elérni. A 2014-es szezon kezdete óta mindössze 5 versenyt nyertek meg, pont annyit, mint a Ferrari, miközben a Mercedes folyamatosan tarolt. Az idén eddig az új Red Bull sem áll össze, de a csapat egyre hangosabban szidja a Renault motort is.

A gyári Renault autói lassabbak a Red Bulloknál Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Asanka Brendon Ratnayake

„Igazából én ezt szeretném elhessegetni azt, hogy nagyon koncentráljunk a fejlesztésekre, mert a motor minden hétvégén javul – magyarázta Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője azt, hogy az év eleje óta ígért fejlesztési lépcsőfok bevetése várhatóan késni fog. – Elmondtuk már, hogy számunkra a megbízhatóság a teljesítmény leadásának a kulcsa, és e téren javultunk is. Nyilván hirtelen nem ugrottuk át a Mercedest a nyers erő terén, de kis lépéseket teszünk előre. Ez így lesz Monacóban is, és főleg akkor, amikor bevetjük az idei harmadik erőforrást.”

A Red Bull megint rossz üzeneteket terjeszt a teljesítménnyel kapcsolatos fejlesztéseinkről, ahogy ezt mindig is teszik.”

Abiteboul azt ígérte, hogy versenyről versenyre fejlesztik majd az erőforrás szoftverét, hardverét, és a kenőanyagokat is, így „jelentős” előrelépésre számít. Azt viszont egyelőre nem tudja, hogy mikor vetik be a felülvizsgált MGU-K-t, ami összesen 6 kg-mal könnyebb a most használt változatnál, de szerinte a súly már nem égető probléma a csapatoknál. Elismerte, hogy a rendszerteljesítmény terén az idén már nem tudják beérni az élmezőnyt, de a szezon második felében fel akarnak zárkózni.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!