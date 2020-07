Binotto: Egyértelműen a mi döntésünk volt Vettel elküldése

A Ferrari csapatfőnökét szembesítették Sebastian Vettel nyilatkozatával, amelyben a négyszeres világbajnok elárulta: a Scuderia nem tartott rá igényt a jövőben, és nem ő szakított a csapattal. Mattia Binotto nem tudja, hogy jó döntést hoztak-e pilótájuk elküldésével, akinek megérti a meglepődöttségét.

Noha a májusi bejelentés után a Ferrari azt kommunikálta, hogy közös megegyezéssel válnak el útjai Sebastian Vettellel, az Osztrák Nagydíj hétvégéjének csütörtöki napján a négyszeres világbajnok más megvilágításba helyezte a történteket, mivel elárulta: gyakorlatilag a csapat közölte vele, hogy nem akarják meghosszabbítani a szerződését és nem számítanak rá 2021-től. Mattia Binotto, a Scuderia csapatfőnöke ezek után természetesen nem kerülhette el a kérdést arra vonatkozóan, hogy mi változott február és május között.

A csapat tavaly és az idei szezon elején, azaz a februári autóbemutatón és a februári tesztek során is végig hangsúlyozta, hogy Vettel az első számú jelöltjük, a céljuk a szerződéshosszabbítás a négyszeres világbajnokkal. Ez azonban végül mégsem történt meg, és mint most kiderült, nem Vettel volt az, aki nem akarta folytatni az együttműködést. „A téli időszak alatt mind nyilvánosan, mind a vele folytatott privát beszélgetések során mindig azt mondtuk, hogy ő lenne az első számú választásunk, ezt megerősíthetem – nyilatkozta Binotto az FIA sajtótájékoztatóján, majd kitért arra, hogy sok pilóta ajánlotta fel szolgálatait nekik. – Normális, hogy a téli szünetben sok versenyző megkeres minket, hogy lenne-e lehetősége a Ferrarinál versenyezni, most is ez történt. Ez azonban nem változtatta meg az álláspontunkat, Seb volt az első számú jelölt."

A csapatfőnök magyarázata alapján a járványhelyzet és az azáltal megváltozott körülmények vezettek oda, hogy végül mégis Vettel elküldése mellett döntöttek.

„Hogy mi történt azóta? Szerintem a vírus és a járványhelyzet megváltoztatta az egész világot, nem csak a motorsportot és a Forma-1-et. A költségplafont is nagyban módosították, sokkal szigorúbb lett, az új szabályok pedig 2021 helyett 2022-ben érkeznek, ami szintén fontos számunkra. Az autók fejlesztését szinte teljes mértékben befagyasztották 2020-ra és 2021-re, az egész szituáció más lett. Mindennek tetejébe pedig a szezon sem kezdődött el, így Sebnek sem volt lehetősége visszatérni a pályára és bizonyítani, hogy mennyire motivált, hogy a Ferrarinak vezessen. Ez sajnálatos volt rá nézve. A leállás alatt végül pedig újra kellett gondolni a helyzetünket. Hoztunk egy döntést, ami egyértelműen a mi döntésünk volt, úgyhogy ez a mi felelősségünk, és ezt kommunikáltuk is felé."

Binotto őszintének nevezte Vettelt, amiért csütörtökön elárulta, hogy a Ferrari szakított vele, majd elismerte, pilótája „nem tejesen érti a döntést, de ilyen az élet." „Hallottam, hogy azt mondta, meg volt lepődve, én is úgy emlékszem, hogy igen, egyértelműen meg volt” – utalt a kettejük közti telefonbeszélgetésre. Megértem, normális ilyen helyzetben, hogy az ember meglepődik. Noha elfogadta a döntést, azt mondanám, hogy a mai napig nem túl boldog miatta, amire megint csak azt mondom, hogy nyilvánvalóan normális."

A Sky Sportsnak nyilatkozva a csapatfőnök félig-meddig beismerte, hogy jobban is kezelhették volna a helyzetet, azt pedig csak remélni tudja, hogy jól döntöttek. „Nehéz megmondani, hogy jó döntést hoztunk-e, de remélhetőleg igen. Hogy kommunikálhattuk-e volna jobban felé mindezt? Erről már mi is beszéltünk. Úgy gondolom, hogy mindig van mód arra, hogy jobban végezzük a dolgunkat."

A tisztelet és a támogatás megmarad

Vettel nem mindennapi helyzetben vághat tehát neki az idénynek, hiszen úgy kell teljesítenie azt, hogy ő és a csapat is tisztában van vele, jövőre már nem dolgoznak együtt. Ez felvet különböző kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy mennyire fogják őt háttérbe szorítani Charles Leclerc-rel szemben. A négyszeres világbajnok állítása szerint semennyire.

„Bíznom kell benne [hogy 100%-os támogatás kapok]. Beszéltem nekik a félelmeimről, a kapott válasz azonban megnyugtatott.” Biztosítottak róla, hogy a teljes támogatásukat élvezem és mindketten ugyanazt a felszerelést kapjuk – nyilatkozta az ORF-nek, majd leszögezte, ő is csapatjátékos lesz. –Soha nem szégyelltem kimondani, amit gondolok, de a külvilág felé mindig meg fogom védeni a csapatomat, ez ezután sem lesz másként."

Binotto is igyekezett hangsúlyozni, hogy bárhogy is döntöttek, továbbra is tiszteli Vettelt. „Szerintem nagyszerű időszak volt, eddig öt év, a jelenlegivel együtt hat – összegezte a német és a Ferrari közös periódusát. – Ő egy nagyszerű bajnok és remek ember is. Szerintem mindenki a Ferrarinál, a szurkolóink és a csapatban dolgozók is igazán imádják a vele töltött időszakot. Személy szerint nagyon tisztelem őt, mind profi autóversenyzőként, mind emberként, ezen pedig a döntésünk egyáltalán nem változtat."