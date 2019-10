Verstappen: Még nem biztos, hogy lesznek szombati F1-es futamok

Az Orosz Nagydíj hétvégéjén Chase Carey és Ross Brawn megnyugtatta a versenyzőket, hogy az időmérőt felváltó fordított rajtrácsos futam csak egy kísérlet lenne 2020-ban.

Felkereste a pilótákat az F1 menedzsmentje az Orosz Nagydíj előtti versenyzői eligazításon, és igyekeztek lehűteni a kedélyeket, miután az F1 több prominens résztvevője is élesen bírálta a szóba hozott reformötleteket. Többen kifogásolták, hogy a pilóták bevonása nélkül zajlanak egyeztetések új szabályokról, egyebek mellett a fordított rajtrács ötlete sem aratott sikert a versenyzők körében.

A találkozón Chase Carey és Ross Brawn is megerősítette, hogy minden 2020-ra tervezett módosítás, így a fordított rajtrács is kísérleti jellegű lenne, ráadásul utóbbi a kidolgozása még csak a kezdeti fázisban jár. Az elnök-vezérigazgató hozzátette, időről időre más sportágakban is szükség van megújulásra, ennek szemléltetésére a labdarúgásban nemrég bevezetett videobírót hozta fel példaként.

„Ki szeretnének próbálni néhány újítást, de egy szóval sem mondták, hogy a szombati verseny biztosan megvalósul – nyilatkozta Max Verstappen, a Red Bull pilótája. – Nem eldöntött kérdésekről volt szó, csupán minket is beavattak az elképzeléseikbe. Jó lenne, ha mi is beleszólhatnánk a szabályalkotásba, mert mégiscsak mi ülünk az autóban, mi érezzük, hogy mire van szükségünk, vagy éppen mi hiányzik.”

Kevin Magnussen, a Haas versenyzője egyetértett kollégájával. A dán pilóta hozzátette, a szabályalkotók semmit nem kockáztatnak azzal, ha kikérik a véleményüket.

„A döntéshozók közül sokan még csak nem is ültek versenyautóban, ezért különösen fontos a mi véleményünk – magyarázta. – Semmit sem kérünk cserébe, úgyhogy kétlem, hogy érdemes lenne nélkülözni azt a rengeteg tapasztalatot, amivel rendelkezünk.”

A 2021-es terveket is bemutatták

Nemcsak a jövő évi, hanem a 2021-es szabályokról is szó volt a megbeszélésen. Lewis Hamilton elárulta, az elhangzottak alapján rendkívül bizakodó, és mindent meg fog tenni, hogy versenyezhessen az F1 új korszakában is, ugyanakkor fejlesztendő területeket is megjelölt.

„A szimulációkból látszott, hogy sokkal kevesebb leszorítóerőt fogunk veszíteni közvetlenül egy másik autó mögött haladva, ami nagyszerű – számolt be a fejleményekről a futam után. – Persze, azt sem szeretnénk, ha sokkal lassabbak lennénk, úgyhogy remélem, a jelenlegi 2-3 másodperces köridő-veszteséget is tudjuk csökkenteni. Ugyanez a helyzet az autók növekvő súlyával, de sajnos ezen a téren nagyon ebbe az irányba haladunk.”