A Brit Nagydíj időmérője élőben

Hárman is rajtbüntetést kaptak

Nemcsak Bottas, hanem Ricciardo váltóját is ki kellett cserélni, így rá is 5 rajthelyes büntetés vár. Christian Horner, a Red Bull főnöke épp az imént fejtette ki a Sky Sportsnak, hogy nem is konkrétan az ausztrál autójába szerelt váltóval volt a gond, hanem a próbapadon romlott el egy hasonló korú és állapotú, ezért elővigyázatosságból döntöttek a csere mellett. Ez lett volna a váltó hatodik, azaz utolsó versenye. Fernando Alonso pedig biztosan a mezőny végéről indul majd, mert ő a hajtáslánc-elemek cseréjével összesen 30 helyes büntetést gyűjtött be.