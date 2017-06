Az Azeri Nagydíj harmadik szabadedzése élőben

Kezd felpörögni a tempó

Most hirtelen mindenki begyorsult: úgy tűnik, még ezen a forró aszfalton is nehezen melegszenek be a gumik. Bottas 1:44.522 alatt teljesítette a legutóbbi körét, mögötte Hamilton, Kvjat, Sainz, Verstappen és Vandoorne van.