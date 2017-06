Meglepetésre egyelőre úgy néz ki, a Red Bull egy mért körön és a hosszú etapokon is tartja a lépést a Ferrarival és a Mercedesszel, sőt, inkább ők diktálják az iramot. Nagyon hatékonyan készültek fel az Azeri Nagydíjra, jól ráéreztek a gumikra, amelyekkel leginkább Lewis Hamilton kínlódik, és ez a tempóján is szembetűnő.

A három élcsapatból alighanem a Ferrari várhatta a legmagabiztosabban a Baku belvárosában rendezett Azeri Nagydíjat, hiszen az autójuk eddig mindenféle pályán remekül muzsikált – legalábbis Sebastian Vettel kezében –, a Mercedes azonban nem tudhatta, ezúttal dűlőre jut-e a gumikkal, a Red Bullnak pedig a sok padlógázos szakasz nem ígért sok jót.

Csodák csodájára mégis utóbbi pilótája, Max Verstappen tenyerelt rá az 1. helyre mindkét pénteki edzésen, és Daniel Ricciardónak is csupán egyetlen századmásodperc hiányzott ahhoz, hogy két 2. hely legyen a mérlege. Az ötödikként végző Vettel ellenben alig tudta normálisan összerakni a köreit, legalább fél tucatszor kicsúszott, és ő is viccelődve reagált, amikor azt mondták neki: úgy tűnt, mintha mindegyik kanyarnál körbenézett volna a bukótérben.

"Ez nem igaz, nem mindegyikben! Azt hiszem, a 15-ös kimaradt - mondta. - Néhányszor ki kellett mennem a bukótérbe. Nem is emlékszem, utoljára mikor használtam a rükvercet, de ma háromszor is kellett!" Szerinte azonban mindenki küszködött, aminek hátterében az állhat, hogy nehezen lehetett életet csiholni a gumikba a csekély oldalirányú terhelés miatt, plusz még az utcai aszfalt is koszos volt.

A kicsúszások felvételeiből többperces összefoglalót lehetne összeállítani, ráadásul az egész folyamat öngerjesztő volt, ahogy a Mercedes mérnöke, James Allison rámutatott. "A sárga zászlók megakasztják a ritmust, holott ezen a pályán kemény dió üzemi hőfokra melegíteni a gumikat, főleg az elsőket - nyilatkozta. - Mindkét versenyzőnk küszködött ezzel, emiatt sokszor blokkoltak az első kerekeik."

Ez azt eredményezheti, hogy az időmérőn több pilótának előkészítő köröket kell futnia. A futamon a feltankolt autóval elvileg könnyebb lesz bekapcsolni az abroncsokat, de aki nem érez rá a fekete mágiára, a sok csúszkálással hamar tönkreteheti őket.

Gyorsan kapcsol a Red Bull

Egy éve pont a Red Bullt vitték zsákutcába a beállítások Bakuban, 5-6 kör után Ricciardónak és Verstappennek is kereket kellett cserélnie, ezért is meglepő a mostani villantásuk. A csapat új hátsó szárnnyal érkezett Azerbajdzsánba, a Renault pedig bevetett egy kisebb motorfejlesztést, de a kulcs az előzetes felkészülésük lehet.

"Az első körtől kényelmesen éreztem magam az autóban, nagyon jól vezethető. Kielégítő a beállítása, és úgy gondolom, a gyárban és a szimulátorban végzett előkészületeink miatt van így, ezért versenyképes az autó kezdettől fogva" - értékelt Verstappen, az idei péntekek közül a legjobbnak nevezve a mait. A nap végére csapattársa is elégedett lett, Ricciardo úgy érzi, megjött az RB13 tapadása.

A szuperlágy gumis hosszú etapokat szemlélve feltűnő, hogy a Red Bull milyen korán bekapcsolja a Pirelliket. Amíg Vettelnek és Valtteri Bottasnak 4 kör kellett, mire bekúszott az 1:46-os tartományba, Ricciardo és Verstappen már a 2. körében képes volt erre, Lewis Hamiltonnak pedig össze sem jött. A szuperlágy keverék egyelőre nagyon nem ízlik a britnek, aki lassabb volt közvetlen vetélytársainál.

"Szerintem mindenki nyűglődik ezekkel a gumikkal, csak a Red Bull és a Ferrari talán kevésbé - panaszkodott a "rémálomra". - Egyszerűen túl kemények. Nem jöhetünk ilyen forró helyre, 50 fokos pályára ilyen abroncsokkal. Egyszerűen nincs értelme, mert nem működnek."

Olyan, mintha a kemény és a szuperkemény keveréket használnánk." "Szuperkemény típus még sohasem volt, de olyan, mintha ez a két keverék lenne elérhető." Ahogy főnöke, Allison is említette, elmondta, hogy a kicsúszások után rendre 2-3 körbe telt, mire újra felmelegítette a gumikat.

A versenyzők hosszú etapjai szuperlágy gumin. A vízszintes tengelyen a körök száma, a függőlegesen a másodpercben mért köridő látható Forrás: Gerse József - GPhírek

A köridő-grafikonokat megtörő cikkcakkokból eredően nehéz messzemenő következtetéseket levonni, de úgy tűnik, hogy az etap elején Verstappen, a végén Ricciardo kerekedett fölé a csapattársának. A 8 körükből 5-öt, illetve 4-et teljesítettek 1:46-os idővel, és közben abszolút tartották a lépést Bottas Mercedesével, míg Vettel körönként legfeljebb 1-2 tizedet vert rájuk, mire az etapja végén elkapta a fonalat. Kimi Räikkönen azért nem szerepel az ábrán, mert ő a lágy gumin futotta a hosszú etapját.

Versenykörülmények között azonban senki sem építhet a gumikat előkészítő körökre, ezért a rajtot követő időszak a szokottnál is jobb lehetőségeket kínálhat a Red Bullnak, ha az időmérőn esetleg megint alulmaradnak két riválisukkal szemben.

Akik egyébként arányaiban valószínűleg kevesebbet hoztak ki a felszerelésükből, mint Verstappenék. A hollandot egy mért körön Bottas közelítette meg legjobban, pont 1 tizedre. "Jó irányba tartunk, és reméljük, hogy este újabb lépéseket teszünk előre. Keményen fogunk dolgozni, és ha sikerül tovább javulnunk, részesei leszünk a pole pozícióért vívott küzdelemnek" - mondta a finn.

Vettelhez és Hamiltonhoz hasonlóan reálisnak látja a Red Bull tempóját. "Meglepően gyorsak, akár három csapat is harcolhat egymással. A fedélzeti kamerás felvételek alapján nagyon stabil az autójuk - jelentette ki. - Egyelőre jók a beállításaik, nekünk viszont még foglalkoznunk kell a miénkkel."

Csökkenni fog a vezetői hibák száma?



Az üldözőbolyból elsősorban Felipe Massa emelkedett ki a versenyszimulációk során. Bár a fiatal Lance Stroll egy bámulatos körrel a 6. helyet megkaparintva előtte végzett a tabellán, a Williamsnél a rutinosabb pilóta diktált erősebb tempót a hosszú etapján. Miután bemelegítette a gumikat, megtelepedett 1:47 eleje környékén, s zárásként bekukkantott az 1:46-os tartományba is.

A versenyzők hosszú etapjai szuperlágy gumin. A vízszintes tengelyen a körök száma, a függőlegesen a másodpercben mért köridő látható Forrás: Gerse József - GPhírek

A renault-s Nico Hülkenberg körönként többnyire 0,4-0,8 másodperccel, a force indiás Esteban Ocon ennél még lassabb volt nála. Carlos Sainz a Toro Rossóval hasonló tempót ment Massával, de az ő esetében nem teljesen helytálló az a kifejezés, hogy "hosszú etapot" futott.

A spanyol pilóta programját külső tényezők zavarták, és úgy érzi, hiába javítottak az autóján a második edzésre, "sajnos nem tudtam maradéktalanul kamatoztatni mindezt, mert a forgalom vagy a sárga zászlók mindig közbeszóltak... Azt hiszem, megtettem vagy 15 kört a szuperlágy gumin, de egyikben sem tudtam végig keményen hajtani!"

A ritmust számtalanszor megtörték a kisebb-nagyobb kicsúszások, balesetek, de Fernando Alonso arra számít, hogy a hétvége további részében egyre kevesebb probléma lesz ebből. "Ma rengeteg autó kicsúszott, főleg azért, mert mindenki tapogatta a határokat. Úgy vélem, holnap kevesebb kicsúszás lesz, vasárnap pedig még kevesebb" - mondta.

A pálya tavalyi debütálásán nem történt komolyabb baleset vasárnap, a mai edzéseken azonban a rettegett 8-as kanyarnál ketten is pórul jártak. Ez az a hihetetlenül szűk balos az óvárosban, a várfal tövénél, ahol alig férnek el az autók, és ha a futamon bekövetkezik egy hasonló incidens, kérdéses, hogy egyáltalán folytatni lehet-e a versenyt megszakítás nélkül.

A délután hibázó Jolyon Palmer azt mondta, rajta a féknyomás fogott ki, Sergio Pérez viszont úgy érzi, a bejárati kerékvetőt is laposítani kellene, hogy elejét vegyék a hasonló karamboloknak. "Szerintem túl magas - mondta a rázókőről. - Beszéltünk a 8-as kanyarról Charlie (Whitinggal a versenyzők eligazításán), és úgy vélem, felméri a helyzetet, és holnapra megpróbál javítani a helyzeten."

