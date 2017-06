A Kanadai Nagydíj első szabadedzése élőben

Büntetik a kanyarlevágást

Az utolsó sikánban, a hírhedt Bajnokok Fala előtt már tavalyelőtt is megmagasították a kerékvetőket, és arra utasították a kanyart levágó versenyzőket, hogy a kihelyezett bóját balra megkerülve térjenek vissza a pályára. Most is ez az előírás, de nemcsak ott, hanem a 8/9-es sikánnál is, ahol az eddigi, kavicsos bukóteret aszfaltozottra cserélték. Aki a rázókő narancssárga elemétől balra halad el, annak utána a szintén sárga fekvőrendőrt is balra kell kikerülnie, mielőtt újra a pályára hajt.