Sebastian Vettel előnye 25 pontra nőtt a világbajnokságban, ezért a Monacóban gyengélkedő Lewis Hamiltonnnak egyre nagyobb nyomás alatt kell versenyeznie. Kanadában is a gumikkal jobban bánó Ferrarinál maradhat az előny, és a Mercedes már a világbajnoki küzdelemben is őket tartja esélyesebbnek. A rendkívül gyors, és a közeli falak miatt veszélyes montreali pálya azonban tartogathat meglepetéseket, és az előrejelzések alapján az időjárás is fontos tényezővé válhat.

Az első európai versenyek után a Forma-1 rövid kitérőt tesz az amerikai kontinensre: a hétvégén Montrealban, a már klasszikussá vált Circuit Gilles Villeneuve pályán rendezik meg a Kanadai Nagydíjat, immár 38. alkalommal. A Szent Lőrinc folyó által körülölelt pálya sok szempontból különbözik a legutóbbi versenyhelyszíntől, Monacotól, bizonyos tulajdonságai azonban mégis a hercegség utcáira emlékeztetnek. 4361 méterével a legrövidebb pályák közé tartozik, ráadásul a keskeny szigetre beszorított aszfaltcsík több pontján szűkösen férnek el az autók, hibázni pedig itt sem érdemes a fenyegető közelségben lévő betonfalak miatt. Ebből a szempontból az utolsó kanyar a legkritikusabb, a hírhedt Bajnokok Fala évről évre szorgalmasan szedi az áldozatait.

Hamilton már ötször nyert Montrealban Forrás: AFP/Geoff Robins

A montreali falak között kifejezetten gyorsan kell száguldozni, az autók a pálya három különböző pontján is átlépik a 300 km/ó-s sebességet, a végsebesség pedig mintegy 340 km/ó az utolsó sikán előtt. A pályát az egyenesek uralják, a kanyarok között viszont lassú tempójúból van több, a két hajtűkanyarban alig 80 km/ó-ra kell lelassítani. Montrealban ismét két DRS-zóna könnyíti az előzéseket, az 1-es és a 13-as kanyarok előtt, de a 10-es számú hajtűkanyarban sem ritkák a sikeres manőverek.

Akárcsak Monacóba, a Pirelli Kanadába is a három legpuhább keveréket (lágy, szuperlágy, ultralágy) viszi el, amelyek a sokkal gyorsabb pályán nagyobb terhelést kapnak, nem véletlen, hogy tavaly a legtöbb versenyző a kétkiállásos stratégiát választotta. Montrealban a Safety Car gyakori megjelenésével is számolni kell a taktika kidolgozásakor, ezen a hétvégén pedig az időjárás is főszerephez juthat, legalábbis az előrejelzések alapján:

a pénteki edzésnapon és vasárnap is záporokra, zivatarokra lehet számítani.

A Circuit Gilles Villeneuve pályarajza Forrás: FIA

Az elmúlt két évben Lewis Hamilton nyerte a Kanadai Nagydíjat, a Ferrari pedig legutóbb 13 évvel ezelőtt, 2004-ben ünnepelhetett Montrealban, Michael Schumacher révén. A német összesen hétszer győzött itt, ezzel csúcstartónak számít, de az eddig öt sikert számláló Hamilton már közeledik a rekordhoz. A csapatok közül a Ferrari és a McLaren a legeredményesebb 13-13 győzelemmel, az eddigi leggyorsabb kört pedig Ralf Schumacher futotta meg még 2004-ben, az ideje 1:12.275 volt.

A hétvége fő témái

Kiigazodik-e a gumikon a Mercedes?

Az eddigi hat futamból hármat a Mercedes, hármat a Ferrari nyert meg, összességében azonban az olasz istálló nyújtotta a meggyőzőbb teljesítményt. Sebastian Vettel rendkívül kiegyensúlyozottan versenyez, eddig három győzelem mellett három második helyet sikerült szereznie, és a monacói sikerével 25 pontra növelte az előnyét Lewis Hamilton előtt. A brit két győzelmet és két második helyet tud felmutatni, azonban két futamon a dobogóig sem tudott eljutni: Szocsiban 4. lett, miközben a csapattársa, Valtteri Bottas futamgyőzelmet aratott. Monacóban pedig még jobban küszködött, az időmérőn csak a 14. rajtkockát szerezte meg, ahonnan a 7. helyre tudta felküzdeni magát. Vettelnek eddig nem voltak hasonló kilengései, amit elsősorban annak köszönhet, hogy a Ferrari sokkal hatékonyabban bánik a Pirelli idei abroncsaival.

MIÉRT KÜSZKÖDNEK? A fekete mágia lökheti le a trónról a Mercedest

Noha az új gumik tartósabbak, elméletileg könnyebben kezelhetőek, és az elmúlt évekhez képest szélesebb hőmérsékleti tartományban működnek megfelelően, több csapatnak, köztük a Mercedesnek is gondot okoz a kiszámíthatatlan viselkedésük.

A Mercedes a dobogóra sem fért fel Monacóban Forrás: NurPhoto/Xavier Bonilla/NurPhoto/Xavier Bonilla

Miközben a Ferrari mindenhol egyenletesen jól teljesít, a Mercedes láthatóan küszködik azokon a pályákon, ahol nem sikerül működésre bírniuk a gumikat. Ráadásul nem is mindig ugyanazzal a keverékkel gyűlik meg a bajuk - Hamilton azokon a pályákon teljesített gyengébben, ahol az ultralágy gumikat is bevetették, Bottas viszont Bahreinben és Barcelonában, a keményebb keverékeket igénylő pályákon küszködött, bár Monacóban ő is lemaradt a dobogóról.

A Mercedes helyzete eddig a hercegségben volt a legrosszabb, ahol egy körön belül is kiszámíthatatlanul változott a gumik viselkedése, és az első és hátsó abroncsaik nem kerültek egyszerre a megfelelő hőmérsékleti tartományba. A németek a Kanadai Nagydíj előtt is aggódhatnak, az ultralágy gumik ismételt bevetése újra a Ferrarit juttathatja előnybe.

A Pirelli szerint egyébként a Mercedes már tavaly sem bánt tökéletesen a gumikkal, ezt azonban palástolni tudták az autójuk tempójával. Az idei szezonban azonban olyan kicsi a különbség a Ferrari és a Mercedes tempója között, hogy

ha nem sikerül mielőbb kiigazodniuk az abroncsok viselkedésén, ez könnyen a bajnoki címükbe kerülhet.

Csak Vettel kiesésében bízhat a Mercedes?

A Mercedes már az első futamok után elismerte, hogy az idén komoly kihívójuk akadt a Ferrari révén, hat nagydíj után pedig már azt hangoztatják, hogy az olaszok a világbajnoki cím legfőbb esélyesei. Miután Vettel egy futamgyőzelemnek megfelelő, 25 pontos előnyre tett szert Monacóban, Niki Lauda kijelentette: ha az összes hátralévő versenyen célba ér, nem lehet tőle elvenni a bajnoki címet. "A Ferrari lendületbe jött, és ha minden így marad, óriásira fog nőni a különbség. Ez riasztó" - nyilatkozta az istálló osztrák ügyvezetője.

A csapatot irányító Toto Wolff is egyetért azzal, hogy az idén a Mercedes számít esélytelenebbnek a világbajnoki küzdelemben. Nem is olyan rossz, hogy így tekintenek ránk, mert az emberek mindig az esélytelenebbnek szurkolnak - nyilatkozta Wolff a Kanadai Nagydíj előtt. - Szerintem egyébként nár a szezon kezdete óta mi vagyunk az esélytelenebbek - néha az ideális hőmérsékleti tartományba tudjuk juttatni a gumikat, máskor pedig nem, és egyelőre nem volt olyan hétvégénk, amikor ez mindkét autónkkal sikerült volna."

A Ferrari a gumikezelésének köszönhetően vezeti a bajnokságot Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

"A Ferrari ezzel szemben azóta gyors, mióta először a pályára hajtottak a barcelonai teszten. Tényleg mi vagyunk az esélytelenebbek, nem tagadhatjuk, hogy nekünk kell felzárkóznunk" - tette hozzá az osztrák, aki bízik benne, hogy Kanadában faragnak a hátrányukból. Lewis a kanadai pálya mestere, és Valtteri is jól szerepelt itt a korábbi években, minden okunk megvan az optimizmusra."

Feszült-e a légkör a Ferrarinál?

Miután Kimi Räikkönen megszerezte a pole pozíciót a Monacói Nagydíj időmérő edzésén, 2008 óta először indulhatott az első rajtkockából. A bokszkiállásokig vezette is a versenyt, az egyetlen kerékcseréjük után viszont Vettel tért vissza elsőként a pályára. A finn ezután nem tudta tartani a lépést a csapattársával, aki simán behúzta idei harmadik győzelmét. Räikkönen szemmel láthatóan nem volt boldog az eredményhirdetés alatt, a szokásosnál is morcosabban állt a dobogón, és a sajtótájékoztatón szűkszavúan nyilatkozott. A sajtó azonnal megpróbált feszültséget teremteni a két Ferrari-pilóta között, a többség szerint ugyanis nyilvánvaló, hogy Vettel bajnoki küzdelmét segítve az istálló beáldozta a finn győzelmét.

Räikkönen rendkívül csalódott volt a monacói futam után Forrás: AFP/Pascal Guyot

Ezt ugyan nem lehet egyértelműen állítani, de az könnyen elképzelhető, hogy a Ferrari máris első- és második számú pilótaként tekint a két versenyzőjére. Räikkönen hat futam alatt tetemes, 62 pontos hátrányt szedett össze Vettelhez képest, és az idén sem elég meggyőző a teljesítménye ahhoz, hogy valóban a világbajnoki esélyesek közé lehessen sorolni. A finn már a korábbi években is bebizonyította, hogy szükség esetén hajlandó segíteni az bajnoki címért küzdő csapattársát, még ha a szezon korai szakaszában nem is állítanak fel köztük nyíltan csapatsorrendet. Räikkönen a csapaton belüli vitákból sem szokta kivenni a részét, és

valószínűleg Vettelre sem neheztel a monacói győzelme miatt

- a futam utáni kedden legalábbis már együtt nevetgéltek egy jótékonysági focimeccsen. Nem tűnik tehát valószínűnek, hogy a monacói futam olyan feszültséget keltett a Ferrari háza táján, amely a pályán nyújtott teljesítményükre is kihathat.

Elkaphatják-e a Red Bullt a középmezőny csapatai?

A Red Bull Monacóban leszorította a Mercedest a dobogóról, az osztrák csapat mégis pesszimistán várja a következő versenyeket. Noha Christian Horner úgy érzi, a Barcelonában bevetett fejlesztések után egyre jobban sikerül kiismerniük az autójuk viselkedését, a soron következő három gyors pálya - Montreal, Baku és a Red Bull Ring - a jellege miatt nem fekszik az RB13-nak. "Kicsit aggódva várom a kanadai és bakui versenyeket, mert teljesen más kihívás vár ránk, mint Monacóban - mondta a csapatfőnök. - A következő három versenyen nagyon nehéz dolgunk lesz, Monzát leszámítva ez a három pálya fekszik a legkevésbé az autónknak. Mércének is használhatjuk ezeket a futamokat - ha itt is rendben leszünk, akkor bízhatunk benne, hogy a szezon második felében erősebbek leszünk, mint az elsőben."

A Red Bull Monacóban legyőzte a Mercedest Forrás: DPPI/Marc De Mattia

A Red Bull elsősorban a Mercedesnél és a Ferrarinál gyengébb Renault-motorja miatt tart a kanadai futamtól, és nem is alaptalanul: a pontversenyben mögöttük álló csapatok közül kettő, a Force India és a Williams a Mercedes erőforrásait használja, ráadásul az elmúlt években mindkét istálló jól szerepelt Kanadában. Bár túl sok esély itt sincs rá, egy incidensekkel tarkított versenyen akár az is előfordulhat, hogy idén először a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull versenyzőin kívül is felállhat valaki a dobogóra.

Több pilóta is féltheti az ülését?

Bár a húszfutamos bajnokságnak még csak a hetedik fordulójára készül a mezőny, máris beindultak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy kik érezhetik veszélyben a Forma-1-es ülésüket. A legtöbb kritika talán a Renault brit versenyzőjét, Jolyon Palmert éri, aki a csapaton belül nem tudja felvenni a versenyt Nico Hülkenberggel - a franciáknál az első idényét töltő német már 14 pontnál jár, a brit viszont egyet sem tudott gyűjteni, és az időmérő edzéseken sem nyújt meggyőző teljesítményt. Egyre több híresztelés röppen fel azzal kapcsolatban, hogy még az idény vége előtt távoznia kell a Forma-1-ből, egyesek még azt sem tartják teljesen kizártnak, hogy a héten újra Forma-1-es autót vezető Robert Kubica válthatja őt, bár ezt nem kell túl komolyan venni. A 2011-ben súlyos balesetet szenvedő lengyel pilóta kedden 115 kört tett meg a Renault színeiben pompázó, 2012-es Lotus volánja mögött egy privát teszten, és az istálló szerint "nagyszerű" teljesítményt nyújtott 6 év kihagyás után. A teszt sokak fantáziáját beindította, de mégsem valószínű, hogy Kubica a jövőben versenyezhet is a Renault-nál. "Csak egyszeri alkalomról volt szó - erősítette meg a sportigazgató Alan Permane is. - Amúgy is Valenciában teszteltünk Szergej Szirotkinnal, ezért tökéletes alkalom nyílt arra, hogy Robertnek is felajánljunk egy autót."

Nem alakul túl jól a szezonja a Williams újoncának, Lance Strollnak sem, aki szintén nem tudott még pontot szerezni, miközben Felipe Massa már 20 egységet gyűjtött be. A 18 éves kanadai pilóta az első három futamát befejezni sem tudta, és rengeteget hibázik a versenyhétvégéken, ettől függetlenül a Williams egyelőre támogatja őt.

Stroll hazai pályán bizonyíthat Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

Stroll a hétvégén a hazai versenyén bizonyíthat Montrealban, amely a Williams egyik legerősebb pályájának bizonyult az elmúlt években.

„Remek lenne, ha otthon tudnám megszerezni az első F1-es pontjaimat - nyilatkozta a fiatal pilóta. - Nehezen indult az idényem, de érzem a csapatom támogatását, Kanadában pedig a közönség is extra energiát fog adni, ebben biztos vagyok."

Nincs könnyű dolga Stoffel Vandoorne-nak sem, aki GP2-es bajnokként, az egyik legnagyobb reménységként kezdte a Forma-1-es pályafutását, de a gyenge McLaren-Hondával egyelőre csak küszködik. Az sem könnyíti meg a dolgát, hogy a kétszeres világbajnok Fernando Alonso ellen kellene bizonyítania, eddig rendre alulmaradt a spanyollal szemben. Eric Boullier szerint Vandoorne problémáit részben az okozhatja, hogy túlzottan ragaszkodik az utánpótlás-kategóriákban begyakorolt vezetési stílusához, pedig az F1-ben folyamatosan alkalmazkodnia kellene a futamról futamra változó autóhoz. Monacóban a belga biztatóbban szerepelt - bejutott a Q3-ba, majd a kieséséig pontszerző helyen haladt -, ami Boullier szerint bizakodásra adhat okot az idény további részére nézve.

A hétvége programja

2017. június 9., péntek

16.00-17.30 1. szabadedzés

20.00-21.30 2. szabadedzés

2017. június 10., szombat

16.00-17.00 3. szabadedzés

19.00-20.00 Időmérő

2017. június 11., vasárnap

20.00 Kanadai Nagydíj

