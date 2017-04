Hamilton nyert, Vettel nagyokat előzve lett 2.

rendezés Legfrissebb fölül legfrissebb alul

A vizes pályán kezdődő Kínai Nagydíj elején Vettel balszerencsés pillanatban cserélt kereket, ezért a 6. helyről, Räikkönent és a Red Bullokat megelőzve kellett visszakapaszkodnia Hamilton mögé. A két éllovas pontegyenlőséggel áll a vb-tabella élén.

Lewis Hamilton revansot vett a két héttel ezelőtti melbourne-i vereségért, és pályafutása harmadik Grand Slamjével, a pole-ból indulva, a leggyorsabb kört is megfutva rajt-cél győzelmet aratott a Kínai Nagydíjon. Ezt némileg megkönnyítette számára, hogy Sebastian Vettel a vizes pályán kezdődő verseny elején rosszkor állt be a bokszba lecseréltetni az intermediate gumijait, pont az előtt, hogy Antonio Giovinazzi újabb balesete miatt beküldték a Safety Cart.

Vettel ezzel visszaesett a 6. helyre, és keményen meg kellett küzdenie érte, hogy visszatornázza magát Hamilton mögé, akivel két forduló után pontegyenlőséggel vezetik a vb-t. A kavarodásból a Red Bull húzta a legnagyobb hasznot: Max Verstappen felállhatott a dobogóra, de a sarkában Daniel Ricciardóval, Kimi Räikkönennel és Valtteri Bottasszal szelte át a célvonalat 56 kör után.

A Kínai Nagydíj kezdetére már elállt az eső, a pálya azonban még vizes volt. A korábbi években a Safety Car mögött indították volna el a futamot, ám az új szabályoknak köszönhetően most állórajttal vághatott neki a távnak a mezőny. Carlos Sainzon kívül, aki bevállalta a szuperlágy slickeket, mindenki intermediate gumikon rajtolt. A Toro Rosso pilótája nem is tudott rendesen elindulni a nedves aszfalton, aztán meg is pördült, végül mégis az előkelő 7. helyen ért célba. „Látniuk kellett volna a mérnökeim arcát, amikor közöltem velük, hogy a szuperlágyakon akarok rajtolni! Azt hitték, megőrültem – mesélte. – Végül bejött, hogy kockáztattunk."

Hamilton viszont simán megtartotta a vezetést a rajtnál a helyére nem pontosan beálló Vettellel szemben, míg Ricciardo megelőzte Räikkönent, Nico Hülkenberg pedig Felipe Massát.

Röviddel később Sergio Pérez összeütközött Lance Stroll-lal, aki emiatt a kavicságyban végezte. A leglátványosabb akciót azonban Verstappen mutatta be: ő a 16. helyről rajtolva úgy kerülgette az ellenfeleit az első körben, mintha egy számítógépes játékkal játszana, és ezzel megalapozta a későbbi eredményét. „Ez nehéz verseny volt, de nagyon élveztem. Azt hiszem, az első körben kilenc autót előztem meg!" – mondta.

A Ferrari rossz lapot húzott

Az aszfalt már a verseny elején elég száraznak tűnt ahhoz, hogy meg lehessen kockáztatni a slickeket, ezért a Ferrari Vettellel megpróbált túljárni a Mercedes eszén. Amikor a 2. körben VSC-fázist rendeltek el, behívták Vettelt kereket cserélni. Ez akár jó húzás is lehetett volna, csakhogy a Ferrarinak pechje volt: Giovinazzi röviddel ezután összetörte Sauberjét a célegyenesre vezető kanyarban – ott, ahol az időmérőn is hibázott –, így be kellett vetni a Safety Cart, és mindenki még kisebb időveszteséggel válthatott slickekre.

Vettel emiatt a 6. helyen találta magát. „A biztonsági autó pont akkor jelent meg, amikor éreztem, hogy a slickek kezdenek sokkal gyorsabbak lenni" – mondta. A Red Bull szemfülesen reagált a Safety Car beküldésére: Ricciardo autóján csak egy kör késéssel cseréltek kereket, amikor kisebb volt a káosz a bokszutcában, és ezzel sikerült felhozniuk őt a 2. helyre, közvetlenül Hamilton mögé.

Utánuk Räikkönen, Verstappen, Bottas és Vettel haladt, ám a Mercedes versenyzője a biztonsági autó mögött megpördült, hátraesve a mezőnyben. „Már a kiállásnál is vesztettem pár helyet, de ez ilyen körülmények között nem volt nagy dráma – ismerte el Bottas, akinek várakoznia kellett a bokszban Hamiltonra. – Az SC mögött aztán megpróbáltam melegíteni a gumikat, csakhogy túl agresszívan, ezért megpördültem közben. A végén elég gyors voltam, de addigra késő volt." A Mercedes főnöke, Toto Wolff arra buzdította Bottast – akit a mérnöke, Tony Ross egyszer tévedésből Nicónak szólított a rádión – hogy hamar tegye túl magát a csalódáson. „A Safety Car mögött hibázott, akkor úszott el a versenye. Ez bárkivel megtörténhet – vélte. – Utána gyors volt, a verseny bizonyos szakaszaiban Lewisszal azonos tempót diktált."

A 7. kör végén behívták a Safety Cart, és miközben Hamilton elkezdett meglépni, Vettel beragadt Ricciardo, Verstappen és Räikkönen mögé. A 11. körben Verstappen megelőzte a csapattársát – ez a Red Bull főnöke, Christian Horner szerint valódi csata, nem elengedés volt –, és a Mercedes nyomába eredt. Egy ideig 1,5 másodperces távolságból üldözte Hamiltont, ahogy azonban felszáradt a pálya, érvényesülni kezdtek a valódi erőviszonyok, és a különbség rohamosan nőni kezdett.

Mivel Räikkönen nem tudott mit kezdeni Ricciardóval, Vettel a 20. körben végül elszánta magát a nagy rohamra, és először a csapattársát, majd 2 körrel később a Red Bull ausztrál versenyzőjét is megelőzte. A DRS a hosszú egyenesek ellenére nem volt igazán hatékony, úgyhogy kénytelen volt másképp próbálkozni: a 6-ös kanyarnál kívülről akarta kifékezni Ricciardót, akit egy több kanyaron át tartó, látványos csatában gyűrt le. A Ferrari és a Red Bull közben annyira közel került egymáshoz, hogy egy pillanatra a kerekeik is összeértek.

„A célom az volt, hogy elkapjam Lewist, ezért egyre dühösebb lettem a vonat mögött. Úgy éreztem, ezek között a körülmények között gyorsabb lehetnék, ezért muszáj volt megpróbálnom valamit Ricciardo ellen – mondta. – A kanyar kijáratánál kedvezőtlen helyzetbe kerültem, kitettem a könyökömet, ő azonban igyekezett leszorítani. Jó móka volt! Nem direkt értünk össze, valószínűleg még hozzá kell szoknunk a szélesebb autóhoz. Féltem, hogy az enyém megsérült."

Vettel ezután üldözőbe vette Verstappent, aki kivételesen kisebb falatnak bizonyult számára, mert a 29. körben elfékezte magát, rögtön elveszítve a 2. helyet. A rend tehát már féltáv előtt helyreállt: egy Mercedes és egy Ferrari állt az élen, Hamilton előnye azonban addigra 11 másodperc volt. Vettel ezt a végére 6,2 másodpercig tornázta le, de Hamilton mindig válaszolni tudott, ha rálépett a gázra. Végül a leggyorsabb köreiket is csupán 45 ezred választotta el egymástól.

„Ez lesz az egyik legszorosabb, ha nem a legszorosabb küzdelem, amit valaha átéltem. Már nagyon várom, remélhetőleg mások is beszállnak – mondta csillogó szemmel Hamilton, aki 54. F1-es győzelmét aratta, és a 106. alkalommal állhatott fel a dobogóra, utolérve az örökranglista 2. helyezettjét, Alain Prostot. – A Ferrari fantasztikus munkát végzett. Mindketten keményen nyomtuk a gázt, hol én voltam a gyorsabb, hol ő. Nagyon élvezzük, mert kiélezett a harc, az autók vagányabban néznek ki, és jobb vezetni őket."

Räikkönen megint szenved

A Ferrari azonban ismét egylovas versenyt volt kénytelen futni, Räikkönen ugyanis nem tudta tartani a lépést a csapattársával, ráadásul a taktikájával is mellényúltak. Annak ellenére, hogy ő panaszkodott a legtöbbet a gumikra az éllovasok közül, másodszorra az ő autóján cseréltek utoljára kereket, mert szerették volna, ha egy kiállással jut el a célig. Végül megmakacsolta magát, és ragaszkodott az újabb bokszkiálláshoz, amivel visszaesett a Red Bullok mögé.

„Nem egy konkrét gondunk volt. Az autónk friss gumikon jól ment, de úgy éreztem, az elsők nagyon hamar elhasználódnak, és ezzel egy ilyen pályán rengeteget vesztettünk" – mondta a finn, aki egy ideig a motorjára is panaszkodott, amely szerinte a 12-es kanyarból kifelé nem húzott rendesen.

Räikkönen a verseny végére a szuperlágy Pirelliket kapta meg, és megpróbálta levadászni a Red Bullokat. 13 másodpercet le is dolgozott hozzájuk képest, de így is 2 másodperccel Ricciardo után ért célba, a nyomában a hozzá hátulról közeledő Bottasszal.

A hajrában Verstappen hibázott, ezért védekeznie kellett Ricciardóval szemben. Közben a rádión dühösen panaszkodott a lekörözés előtt álló Romain Grosjeanra, aki szerinte feltartotta. „1,5 mp-re volt előttem, és állandóan lengették neki a kék zászlókat. 2 másodperces távolságból már nagyon érezhető a szélárnyék hatása. Sem előtte, sem mögötte nem volt senki, nyugodtan elengedhetett volna – vélte a holland. – Kicsit küszködtem a balansszal, nem volt tökéletes. Az autóm alulkormányzott volt."

Ricciardo mindent megtett, hogy elkapja fiatal csapattársát, de neki is gondjai akadtak a szuperlágy Pirellikkel. „Még DRS-szel sem igazán kerültem elég közel hozzá – mondta Verstappenről Ricciardo. – Az utolsó körben megpróbáltam tőrbe csalni őt, hiába. Szerettem volna a dobogóra állni, de mindegy, ez van. Az újraindítás után buktunk sokat, akkor nem jutottam dűlőre a bal első gumikkal."

Christian Horner elismerte, hogy a Red Bull a jó stratégiának köszönhette a 3-4. helyet, hiszen még így is 45 másodperccel Hamilton mögött értek célba.

A McLareneknek megint nem jön össze

Fernando Alonso ismét majdnem csodát tett a McLarennel: ezúttal sokáig a 7. helyen haladt, mígnem a 35. körben lelassult, és a féltengely hibája miatt kénytelen volt félreállni. Előzőleg látványos párharcba bonyolódott Sainzcal, aki magához tért az első körben elszenvedett csapásokból. A másik McLarent vezető Stoffel Vandoorne az üzemanyagellátás hibája miatt már korábban kiesett.

Sainz mögött a Haas idei első pontjait szerző Kevin Magnussent intették le a kockás zászlóval, a Force Indiának pedig mindkét autóját sikerült az első tíz közé juttatnia. Az enyhébb ítélkezés jegyében Pérez megúszta retorzió nélkül, hogy összeütközött Stroll-lal, bár az incidensben egyébként is mindketten ludasnak tűntek.

A Renault viszont továbbra is pont nélkül áll, miután a 7. helyről rajtoló Hülkenberg versenye rémálomba fordult: egy 5 és egy 10 másodperces büntetést is begyűjtött a VSC illetve a Safety Car-fázis alatti előzés miatt. A verseny legnagyobb vesztese mégis a Williams volt, a hűvös pályán ugyanis Felipe Massa képtelen volt üzemi hőmérsékleten tartani a gumikat, és a 14. helyen végzett, csak a sauberes Marcus Ericssont előzve meg.