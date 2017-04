rendezés Legfrissebb fölül legfrissebb alul

1:31.678-as idejével a Mercedes versenyzője szerezte meg az első rajtkockát a Kínai Nagydíjra. Az előnye kisebb volt Vettellel szemben, mint Ausztráliában, de Bottas csak egyetlen ezreddel kapott ki a gyorsabbik Ferraritól. Räikkönen ismét a 4. helyre szorult, a Red Bullnak esélye sem volt az első két rajtsorra.

Hiába végzett az élen a Ferrari a Kínai Nagydíj harmadik szabadedzésén, a Q1-ben és a Q2-ben is, az időmérő edzés döntő szakaszában a Mercedes megint elővette a tartalékait. Lewis Hamilton Michael Schumacher 2004-es körrekordját majdnem 6 tizeddel megdöntve szerezte meg a pole pozíciót Sebastian Vettel előtt, aki rendkívül szoros csatában előzte meg Valtteri Bottast.

A végig száraz pályán futott időmérőn a Mercedes és a Ferrari végig kiemelkedett a mezőnyből, és a harmadik etap előtt nehéz volt megjósolni, melyik istálló autója indulhat az első rajtkockából vasárnap. A Ferrari ugyan gyorsabbnak tűnt az edzés első két szakaszában, de sejteni lehetett, hogy a Mercedes még nem hozta ki magából a maximumot. Hamilton egy hiba ellenére rögtön az első Q3-as próbálkozása után az élre állt, majd tovább gyorsult, és végül 1:31.678-as idővel szerezte meg zsinórban hatodik, pályafutása során pedig összesen 67. pole pozícióját.

"Nagyon örülök ennek a pole-nak, főleg azért, mert igazi küzdelemben győztük le a Ferrarit, így sokkal izgalmasabb - lelkendezett az edzés után Hamilton, aki izgatottan, de kicsit aggódva várja a vasárnapi futamot, amelyet az előrejelzések szerint esőben fognak megrendezni. - Verseny közben, élesben kell megtapasztalnom, milyenek az idei esőgumik, hiszen csak tegnap tettem meg az intermediate-eken egy kört, a teszteken sem vezettem esőben. Biztos szórakoztató lesz."

Vettel 186 ezreddel maradt el Hamilton idejétől, és bár kicsit csalódottnak tűnt a nyilatkozata alatt, elégedett volt az utolsó körével. Úgy tűnik, egy körön még mindig a Mercedesnél van az előny, de szerintem a holnapi futam teljesen nyitott lesz. A versenytempónkban bízhatunk, és valószínűleg az eső is esni fog, szóval nehéz megmondani, mire számíthatunk" - magyarázta a négyszeres világbajnok, aki mindössze egy ezredmásodperccel előzte meg a 3. helyen végző Valtteri Bottast.

"Kár, hogy befért közénk egy Ferrari, de a csapat szempontjából így is nagyon jó eredmény született, büszkék lehetünk az 1. és 3. rajtkockára - mondta a finn. - Az előző időmérőn is nagyon kis különbséggel kaptam ki Sebastiantól, most már csak 1 ezreddel, a következő időmérő talán sikerül elé kerülnöm."

Räikkönen lemaradása már majdnem fél másodperc volt Hamiltonhoz képest, és be is vallotta, hogy kicsit csalódott a 4. hely miatt. "Alulkormányzottsággal küszködtem, de alapvetően gyors volt az autóm. Egy körön még nem tudjuk annyira odatenni magunkat, mint a Mercedes, de szerintem jó irányba haladunk. Holnap pedig bármi megtörténhet" - vélekedett a finn.

Nagy a többiek lemaradása

A mezőny Kínában is szétszakadt, a két élcsapat mögött óriási a szakadék: Daniel Ricciardo 1,3 másodperces hátránnyal végzett az 5. helyen. Mint elmondta,

a Red Bull jelenleg egyszerűen nem képes jobb teljesítményre,

mert ő úgy érezte, most is sikerült mindent kihoznia az autójából. "Arra számítottunk, hogy az 5. helynél nem kerülhetünk előrébb, de ennél azért kisebb hátrányban reménykedtem" - nyilatkozta csalódottan. Csapattársa, Max Verstappen még rosszabbul járt: már a Q1-ben gondjai akadtak a motorral, mint kiderült, a motorjában 6 hengerből csak 4 működött. Ő kifejezetten reménykedik az esőben, és csak arra koncentrál majd, hogy minél több embert megelőzzön.

Pozitív napot zárt a Williams, Felipe Massa a 6. helyen végzett, és az újonc Lance Stroll is bejutott a Q3-ba, igaz, ott már nem tudott megelőzni senkit. Nico Hülkenberg sem panaszkodhat, úgy szerezte meg a 7. rajtkockát a Renault-val, hogy csak egy gyors kört teljesített az utolsó etapban. A Q3-ba a Force India és a Toro Rosso tudott még egy-egy autót bejuttatni, a McLarennek viszont ezúttal sem sikerült ezt elérnie: Stoffel Vandoorne már a Q1-ből kiesett, Fernando Alonso pedig a 13. lett.

Az Ausztráliában meggyőző teljesítményt nyújtó Antonio Giovinazzi most nem a tempója miatt került a figyelem középpontjába: a Q1 végén összetörte a Saubert az utolsó kanyarnál, ezért a továbbjutása ellenére sem tudott részt venni a Q2-ben, ráadásul többek próbálkozását is elrontotta a balesetével.