A Ferrari szoros csatában verte a Mercedest az időmérő előtt

Jó reggelt!

Szép napot mindenkinek! Hamarosan kezdődik a Kínai Nagydíj utolsó, és tulajdonképpen első szabadedzése is: a csapatok tegnap nem egészen fél órát tudtak a pályán tölteni a köd miatt, amely nem tette lehetővé a mentőhelikopter bevetését. Magyarán a következő alig egy órába kell belezsúfolniuk az egész felkészülésüket az időmérőre és a versenyre is. Ez kritikus lesz. Szerencsére most sokkal szebb idő van Sanghajban, még a nap is süt.