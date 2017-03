Vettel körrekorddal az élen az időmérő előtt

Sainz feljön a 4. helyre

Tegnap a rövid és a hosszú etapokon is a Toro Rosso volt a középmezőny legerősebb csapata, és ez most is így van. Sainz és Kvjat a 4-5. helyen áll, de a két Mecedes még nem tett meg mért kört. Végre Hülkenberg is megjelent viszont.