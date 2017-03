Hamilton leiskolázta a mezőnyt Melbourne-ben

Az idénynyitó Ausztrál Nagydíj péntek délutáni szabadedzésén a Ferrari volt a Mercedes legkeményebb kihívója, Vettel be is férkőzött Bottas elé, Hamilton azonban a rövid és a hosszú etapokon is vérfagyasztó tempót diktált. Palmer összetörte a Renault-t, ezért megvolt a szezon első megszakítása is.