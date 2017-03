A Mercedes nyitott az élen, a Red Bull megvillant

Láthatóan mozog a Ferrari uszonya

Erős a szél Melbourne-ben, de így is figyelemre méltó, hogy Räikkönen autóján szemmel láthatóan is mozog az iszony uszony, és rajta a T-szárny is. Charlie Whiting, az FIA versenyigazgatója csütörtökön azt mondta, neki semmi baja a közönség köreiben nem kedvelt karosszériaelemmel, de szerinte 2018-ra be fogják tiltani, és addig is odafigyelnek arra, hogy a karosszériaelemek ne legyenek hajlékonyak.