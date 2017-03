Jobb híján...

Szegény Räikkönen! Tegnap Vettel száraz pályán száguldozhatott kedvére, neki meg a garázsban kell csevegnie a csapat tagjaival, ha már kimenni nem érdemes. MInden az arcára van írva!

Most egyébként ketten vannak a pályán, Grosjean és Hülkenberg. A Haas versenyzője egy óvatos, 1:44.353-as körrel fel is iratkozott a tabellára, és most Hülkenberg is követte a példáját, de ő gyorsabb volt: 1:42.243.