Fej-fej mellett a Mercedes és a Ferrari - a teszt élőben

Vettel javított, de Bottas még többet

Az új elggyorsabb kör 1:21.066 Bottastól, Vettel is 1:21.609-re javított, de most a Mercedes került lépéselőnybe, igaz, továbbra is lágy keveréket használnak. Stroll is teljesített egy mért kört, 1:21.848-cal a 6. helyezett lágy gumikkal.

Meglepetésre, korábbi ígéretükkel ellentétben a McLaren is engedélyezett mért kört Alonsónak, a kétszeres világbajnok lágy gumikkal a 3. helyen nyitott 1:23.956-tal.