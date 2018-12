Hamilton meghívatta magát Rossi saját versenypályájára

A két napig a Yamaha superbike-ját tesztelő Lewis Hamilton bevallotta, hogy mindig is jobban szerette a motorokat az autóknál, jelenleg a motorozás a szerelme, és szívesen elmenne a kilencszeres világbajnok Valentino Rossi saját pályájára.

Lewis Hamilton két napig tesztelt a Yamaha superbike-világbajnokságon induló gyári csapatával Jerezben, majd közölte, hogy szívesen motorozna egyet a kilencszeres világbajnok Valentino Rossival is. A MotoGP-legenda meg is hívta őt saját, szülővárosában található pályájára, miután Hamilton az Instagramra kitett posztjában jelezte, hogy szívesen ellátogatna oda. Az ötszörös világbajnok vallomást is tett a kétkerekűekhez fűződő viszonyáról, majd kizárta, hogy profi motorversenyző lesz belőle.

Hamilton a mattfeketére festett Yamaha YZF-R1 nyergéből egyszer még le is esett Jerezben, de nem lett baja, a közösségi médiába feltöltött képei alapján pedig nagyon élvezte a tesztet, amelyen jelen volt James Vowles, a Mercedes vezető stratégája is, az egyik fotón a telemetriai adatokat elemzi Hamiltonnal és a Yamaha gyári motorosaival.

Az ötszörös világbajnok a teszt utáni nap reggelén Instagramján bővebben is beszélt a motorozásról, és bevallotta, hogy a motorokat mindig is jobban szerette az az autóknál.

„Jó reggelt! Ma nagyszerűen érzem magam, de máris hiányzik a motorozás. Csak, hogy tudjátok, a két kereket mindig is jobban szerettem a négynél, gyerekkorom óta akartam egy saját motort, ugyanakkor hálás vagyok az apukámnak, hogy vett nekem egy gokartot. A jelenlegi szerelmem azonban a motor.”

Hamilton a Yamaha superbike-jának nyergében

Még mielőtt bárki azt vizionálná, hogy Hamiltont hamarosan motorversenyeken láthatjuk indulni a Forma-1 helyett, a brit pilóta tisztázta, hogy a profiktól azért nagyon messze van, úgyhogy inkább marad a tesztelésénél. „A legnagyobb tisztelettel vagyok a motorversenyzők iránt. Teljesen más műfaj, ugyanakkor az alapok közül néhány dologban ugyanazokra, időre, türelemre, bátorságra, koncentrációra, fürgeségre és kockázatvállalásra van szükség. Mindarra, ami egy sportot izgalmassá tesz. És igen, imádok motorozni, de ezek a srácok egy másik szinten vannak, úgyhogy azt hiszem, csak élvezem a száguldást és a határok feszegetését a pályán.

Bizonyára nem most élvezte utoljára, sőt, elképzelhető, hogy hamarosan minden idők egyik legnagyobb motorversenyzőjével is nyeregbe pattanhat, az Instagramra kitett posztja végén ugyanis gyakorlatilag meghívatta magát a kilencszeres világbajnok Valentino Rossi saját pályájára. A „VR46 Ranch” névre hallgató létesítmény egy 1,8 kilométeres pálya Rossi szülővárosában, az olaszországi Tavuliában, amely egyben a motoroslegenda versenyzői akadémiájának bázisa is.Maga Rossi is rengeteget gyakorol a flat track motorozásra épített pályán, amely a gyorsasági és a motokrosszversenyzés keveréke.

Így néz ki Rossi saját versenypályája

„@valeyellow46, sürgősen el kell mennem a ranchre” – írta Hamilton a posztjában, amelyre még aznap felhívták az éppen a bajnokok 100 km-es futamát saját pályáján megnyerő Rossi figyelmét.

A kilencszeres világbajnok szerényen fogadta Hamilton dicsérő szavait, és jó ötletnek tartotta, hogy egyszer vendégül lássa Forma-1-es kollégáját.

„Hamilton nagy motorrajongó, követi a futamokat, és mindig sms-ekkel bombáz. Egy kicsit túloz, amikor azzal dicsér minket, hogy mi vagyunk azok, akik valódi kockázatot vállalnak. Egy napon el kell jönnie a ranchre.”