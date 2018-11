Ricciardo utódja fittyet hányt a csapatutasításra

Kevésbé feltűnő, mint a topcsapatok esetében, de a kisebb F1-es istállók is alkalmaznak csapatutasítást. Így tett a Brazil Nagydíjon a Toro Rosso is, más kérdés, hogy süket fülekre találtak Pierre Gaslynál.

A Brazil Nagydíjon ugyan Max Verstappen és Esteban Ocon ellopta a show-t, de nem csak annak elején, hanem a mezőny hátsóbb régióiban is voltak érdekes események. Ezek egyike a Toro Rosso pilótáinak csatája, amelyet végül a csapatnál bizonytalan jövőjű Brendon Hartley nyert meg, miután két körrel a leintés előtt megelőzte Pierre Gaslyt, a helycserét azonban feszült pillanatok előzték meg, a francia ugyanis megtagadta a csapatutasítást és nem volt hajlandó elengedni az új-zélandit.

Legújabb fejlesztésű Honda-motor ide vagy oda, a Toro Rosso nem volt versenyben a pontokért Interlagosban, részben amiatt is, mert a topcsapatok összes versenyzője befejezte a futamot. Egymással viszont nagyon is versenyzett Hartley és Gasly, akik eltérő stratégián voltak,

a verseny záró szakaszában Hartley szuperlágy gumin utolérte csapattársát, akit a Toro Rosso arra utasított, hogy álljon félre.

„Versenyzőcsere, versenyzőcsere a négyes kanyarban, meg kell tennünk, maradj Sainz előtt" – szólt az üzenet Gaslynak, aki viszont nem tett eleget az utasításnak, mert szerinte nem tudta volna kivitelezni a manővert úgy, hogy biztonsággal a Hartley mögött érkező Carlos Sainz előtt maradjon. – Nem lehet, túl közel vannak, nem látjátok?"

Hartleynak nem tetszett, hogy kollégája nem áll félre, és többször is dühösen káromkodva érdeklődött a mérnökétől, hogy mégis miért nem engedik el. A következő felszólításra Gasly kérdőre vonta a mérnökét, hogy miért nem hagyják őket versenyezni, elvégre nem a győzelemért küzdenek, majd közölte, hogy csapattársa nyugodtan előzze meg, ha tudja, elvileg gyorsabb a szuperlágyakon az ő közepes keverékével szemben. A csapat ezután is hiába mondta Gaslynak, hogy álljon félre, ő továbbra sem tette ezt meg, összesen 8 körön keresztül dacolva a csapat akaratával, míg Hartley két körrel a vége előtt megelőzte, miután üzemanyagot kellett spórolnia.

„Két körrel a vége előtt meg kellett tennem, mert kezdtem kifogyni az üzemanyagból – mondta a futam után a francia. – Nem maradt elég az utolsó két körre, így csak cirkáltam a pályán. Egyszerűen úgy gondolom, hogy ebbben a helyzetben versenyezni kellene. Ráadásul ő szuperlágyakon volt, miközben én már szenvedtem a közepeseken. Azt mondtam a csapatnak, hogy »rendben, ha gyorsabb, akkor megelőzhet«, de valamilyen oknál fogva mégsem tette ezt meg tíz körön keresztül. Azonban miután kritikussá vált a helyzet a benzinnel, két körrel a vége előtt elengedtem."

Gasly úgy gondolja, hogy a csapatnak abban az esetben lett volna csak jogos a kérése, ha a pontszerzésért megy a harc, Hartley azonban az előzéssel is csupán a 11. helyen végzett.

„Szerintem más, amikor az ember az első tízben halad és van miért küzdenie, de most nem volt a tizenegyedik, a tizenkettedik és a tizenharmadik helyen. Végtére is autóversenyző vagyok, azért vagyok itt, hogy versenyezzek, ezt akarom, ezt szeretem, ez a felfogásom a motorsportól és arról, hogy milyennek kellene lennie."

Hartley a leintés után elnézést kért a mérnökétől a káromkodásért, aki azonban biztosította róla, hogy nem történt semmi, ne aggódjon emiatt. Az új-zélandi már a rádióban is mondta, hogy nem támadja Gaslyt, mert az elengedésre vár. Ezt a futam utáni nyilatkozatában is megerősítette. „Elég nagy tempóban közeledtem a csapattársamra, majd megkérdeztem, hogy most mi lesz? Erre nyilvánvalóan három különböző választ kaphattam, azt, hogy versenyzünk, azt, hogy tartsam a pozíciómat, vagy azt, hogy el fog engedni. Azt mondták, hogy el fog engedni."