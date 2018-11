Vettel: Nem voltunk elég gyorsak a vb-címhez

A német pilóta szerint hasonlóan alakult a Ferrari idei szezonja az előzőhöz. A Mercedest nem tartja legyőzhetetlennek, és Lewis Hamiltont sem hibátlannak.

Részletes interjút adott a Motorsport.com német kiadásának Sebastian Vettel, ebben több téma mellett természetesen az idei világbajnoki vereség okairól is beszélt. Bár Vettel és a Ferrari is látványos hibákat követett el a szezon során, Vettel mégis úgy vélte, hogy nem ez, hanem az erőviszonyok alakulása a Mercedes győzelmének oka.

„Legtöbbször nem voltunk elég gyorsak – összegzett. – Végtére is, jó tempóra van szükség ahhoz, hogy a világbajnoki címért küzdhessünk. Szerintem tavaly és az idén is mindig azt mondtam, hogy a világbajnoki cím sorsát az dönti el, hogy megvan-e a tempónk. Tavaly nagyon nyilvánvaló volt, hogy a szezon közepéig jók voltunk, aztán néhány pálya nem passzolt, ki is estünk, és lendületet vesztettünk.”

„Sajnos, bizonyos szempontból az idén is hasonló volt a helyzet, néhány versenyen egyszerűen nem voltunk elég gyorsak a Mercedeshez képest. Ők meg tudták nyerni a versenyeket, ez az erősségük, és a lehető legtöbb pontot begyűjtötték. Mi nem tudtunk elég pontot szerezni, ezért két-három-négy futam alatt elég nagy lett a különbség. Kár érte.”

Ross Brawn, a Ferrari korábbi technikai igazgatója, az F1 sportért felelős ügyvezetője szerint a Ferrari néha elnök-vezérigazgatója, Sergio Marchionne halála is rányomta a bélyeget a Ferrari szezonjára.

„Helytelen lenne azt mondani, hogy nem ez volt a helyzet, de a csapat nagyon összetartó volt, és nem lenne fair közvetlen összefüggésbe hozni ezt az eredményekkel. Nyilvánvaló, hogy [Marchionne] kulcsfontosságú tagja volt a csapatnak, és mindig nehéz, ha elveszítünk egy ilyen vezetőt, de ez egy nagy csapat, sok részleggel” – mondta. – Nem hiszem, hogy ettől egycsapásra romlottak az eredmények.”

Vettel 2015-ben érkezett a Ferrarihoz, úgy érzi, azóta a csapat nagy fejlődésen ment keresztül, még akkor is, ha a Mercedes továbbra is mindent megnyer a Forma-1-ben (várhatóan a konstruktőri világbajnokságot is, hiszen két futammal a vége előtt 55 pont az előnyük). Ettől függetlenül nem tartja verhetetlennek az ellenfelüket, és Hamiltont sem legyőzhetetlennek.

Az elmúlt néhány év során ők uralkodtak, és ez [nekik] nyilván nem árt. Persze, hogy nehéz legyőzni őket, de nem lehetetlen”

– vélte Vettel, majd Hamilton kapcsán megjegyezte: „Nem figyeltem szorosan a versenyeit, magammal foglalkoztam. Minden azon múlik, honnan nézzük a dolgokat. Ha valami rosszul sül el, az emberek arra összpontosítanak, ujjal mutogatnak valamire, ez normális. [Hamilton] is elkövetett néhány hibát a szezon elején, de úgy gondolom, utána nem sokat.”