Ki nem állhatta Hamiltont, de egy beszélgetés mindent megváltoztatott

James Allison, a Mercedes technikai igazgatója részletesen elmondta, hogyan változtatta meg Lewis Hamilton a róla kialakult képet, és azt is, milyen az ötszörös világbajnokkal dolgozni.

Kevés olyan Forma-1-et szerető néző lehet, akiből Lewis Hamilton nem vált ki valamilyen érzelmet. A mezőny egyik legismertebb és legsikeresebb tagjaként már a sporteredményei alapján is kitűnik, de stílusa és életmódja miatt is megosztja a közvéleményt, erről számos botránya és visszássága is árulkodik.

Nem volt jó véleménnyel róla James Allison, a Mercedes technikai igazgatója sem, mielőtt az 50 esztendős brit szakember csatlakozott az istállóhoz. Allison korábban nem dolgozott Hamiltonnal, egyebek mellett a Renault (Lotus) színeiben és a Ferrarinál alkalmazták, de 2016 nyarán távozott Maranellóból, hivatalosan azért, hogy felesége elvesztése után több időt tölthessen gyermekeivel.

Allison a Daily Mailnek elárulta, nem tartotta őszintének Hamilton nyilatkozatait, mielőtt megismerték egymást, nem értette, hogy a sportoló miért emlegeti, hogy az adott pole köre volt a legjobb a pályafutása során, és hozzátette: „A legrosszabb véleményem volt róla.” Ez azonban megváltozott, mert a csapaton belül már érzi, hogy Hamilton őszintén beszél.

Nyíltan megmondja, hogy nem a legjobb a memóriája, ezért az ő fejében az összes kör a legjobbnak tűnhet. Annyira felpörgeti, amit elér, hogy a megnyilvánulásai teljesen kisfiúsak, de végképp elragadók is. Kívülről viszont iszonyúan lehangolónak tűntek.”

A szakember és Hamilton munkakapcsolata egy rosszul elsült tréfa miatt nem indult felhőtlenül, de hirtelen teljesen átfordult, mert Allison nagyra értékelte Hamilton együttérzését a felesége elvesztése utáni gyász során. „Mindenféle hátsó szándék nélkül el akarta mondani nekem, mennyire sajnálja a feleségemmel történteket, és kész volt utána meghallgatni, ami egyáltalán nem jellemző a versenyzőkre” – mondta.

„Elég sok embert láttam, akik próbálnak megküzdeni egy ilyen sokkoló eseménnyel, és ezt nem mindenki tudja méltósággal kezelni. Sokan próbálnak nem tudomást venni a témáról. Lehet látni, ha valaki tényleg, igazán foglalkozik a dologgal. A reakciója lehetővé tette, hogy komolyan közel kerüljünk egymáshoz, és azt sugallta nekem, hogy egy jó emberrel van dolgom.”

Allison kiemelte azt is, hogy Hamilton milyen nagy odafigyeléssel foglalkozott Billy Mongerrel is, miután a fiatal versenyző lábait egy életveszélyes baleset miatt amputálni kellett.

„A kamerák nem látták, de ketten összeültek, és sokáig beszélgettek. Egyiküknek sem volt kötelező, de jól érezték magukat. Nekem nehezemre esett látni ezt a fiatal srácot ilyen súlyos sérülésekkel a szülei körében, akik láthatóan imádják őt. Mindannyiunknak lehetősége volt beszélgetni vele, de egyikünk sem tette úgy, ahogy Lewis.”

Hamilton érzelmi intelligenciája a munka terén is érződik, Allison szerint a pilóta „nem próbál minden helyzetben uralkodni, mintha ő lenne az alfahím a teremben” és megértette, hogy teret kell adnia a munkatársainak ahhoz, hogy segíthessék őt. Elárulta, hogy Sebastian Vettelhez hasonlóan Hamilton is jegyzetel egy noteszbe a hétvége során.

Allison úgy véli, Hamilton egyre jobb lesz a szezon előrehaladtával.

„Az év során egyre erősebb lesz. Olyasmi, mintha tudnia kellene, kik az ellenfelei. Amint egyre szorosabb lesz a helyzet, úgy lesz ő is felfokozottabb. Érdekes, de ilyenkor könnyebb vele dolgozni. Megengedőbb lesz az elszúrt dolgainkkal kapcsolatban, jobban összpontosít a csatára, és csapattársként is erősebb lesz. Ilyenkor egyszerűen egy fegyverré válik.”