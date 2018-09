Olasz fiatal lesz Räikkönen csapattársa a Saubernél

Antonio Giovinazzi jelenleg a Ferrari harmadik számú pilótája, jövőre azonban élete első Forma-1-es idényét kezdheti a 2007-es világbajnok mellett.

A Sauber hivatalosan bejelentette, hogy Antonio Giovinazzi lesz Kimi Räikkönen csapattársa a 2019-es szezonban. A 24 éves olasz korábban is esélyesnek számított a Sauber fennmaradó versenyzői ülésére, amelyet többen már előre odaadtak a jelenleg is a csapatnál versenyző Marcus Ericssonnak, mivel a svéd jelentős szponzori háttérrel rendelkezik. A Ferrarinak a svájciakkal fennálló szoros kapcsolata miatt azonban lehetőségük volt beleszólni az egyik versenyző kilétébe, és miután Räikkönen szerződése tőlük függetlenül köttetett, jelenlegi tesztpilótájuknak adták meg az esélyt a bizonyításra.

Giovinazzi a 2017-es szezon elején két versenyen már indult a Sauber színeiben, Ausztráliában a 12. helyen végzett, Kínában kiesett.

A 24 éves olasz pilótának ez lesz az első főállású versenyzői szerződése két évvel ezelőtti GP2-es szezonja óta, amelyben Pierre Gasly mögött a második helyen végzett.

Azóta a Ferrarinak és a Haasnak is tesztelt, valamint a Sauber színeiben több pénteki első szabadedzésen is részt vett, ahogyan az idei szezon hátralevő részében, leghamarabb a soron következő Orosz Nagydíjon is fog.

A Sauber közleménye szerint az, hogy Giovinazzit választották, illeszkedik a csapat hagyományaihoz a fiatal pilóták felfedezésének és gondozásának terén, valamint különösen jelentős a főszponzor Alfa Romeóval közös projektet figyelembe véve.

Utóbbi mondat diplomatikus megfogalmazása annak, hogy Giovinazzit a Ferrari javaslatára ültetik a Sauberbe.

„Az álmom vált valóra, nagy öröm számomra, hogy ennél a csapatnál versenyezhetek. Olaszként nagy kitüntetés, hogy egy olyan patinás és sikeres márkát képviselhetek, mint az Alfa Romeo. Egyúttal szeretnék köszönetet mondani a Scuderia Ferrarinak és a Saubernek is” – olvashatóak Giovinazzi szavai a közleményben.

Frédéric Vasseur, a Sauber csapatfőnöke is arra utalt, hogy Giovinazzi a Ferrari és a Sauber közötti technikai együttműködés, valamint az Alfa Romeo pénzügyi támogatása miatt meglévő választását használta ki, úgy, ahogy az idei szezonra ülést biztosított Charles Leclerc-nek.

„Elsőként szerződtettük Kimi Räikkönent, egy nagyon tapasztalt versenyzőt, aki hozzájárul az autónk fejlesztéséhez, és gyorsítani fogja a fejlődésünket,

most pedig az Alfa Romeóval közösen örömmel köszöntjük Antonio Giovinazzit, aki Charles Leclerc helyét foglalja majd el.

„Korábban már volt lehetőségünk együtt dolgozni Antonióval, aki bebizonyította, hogy nagy potenciál rejlik benne. Nagyon elszántak és motiváltak vagyunk. A célunk, hogy folytassuk a fejlődést és olyan helyezésekért harcoljunk, amelyek számítanak” – mondta Vasseur.

Ericsson marad a csapatnál

A Saubernél a mostanival együtt négy szezont lehúzó svéd pilóta marad a svájciak kötelékében, ugyanis mint az a csapat közleményéből kiderül, harmadik számú pilótaként és az Alfa Romeo nagyköveteként folytatja 2019-től.

„Köszönettel tartozom a karrierem elmúlt öt évéért, amelyet a Forma-1-ben töltöttem. Büszke vagyok arra, hogy ezekből négyben a Saubert képviselhettem. Szerettem volna ugyanígy folytatni, de egy olyan pilótát, mint Kimi Räikkönen, remek lehetőség a csapatnak a fedélzeten tudni. A továbbiakban teljes elkötelezettséggel veszek részt az istálló fejlődésében.”

„Meg szeretnénk köszönni Marcusnak a remek munkát, amit az utóbbi négy évben végzett – mondta Vasseur. – Nagyon örülünk, hogy továbbra is a Sauber-család része marad. Az idén a csapat nagy fejlődésen ment keresztül, Marcus munkája pedig elengedhetetlen volt ehhez.”

Az eddig bejelentett 2019-es csapatfelállások

Csapat Versenyző 1 Versenyző 2 Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas Ferrari Sebastian Vettel Charles Leclerc Red Bull Max Verstappen Pierre Gasly Force India* Williams Renault Daniel Ricciardo Nico Hülkenberg Toro Rosso Haas McLaren Carlos Sainz Lando Norris Sauber Kimi Räikkönen Antonio Giovinazzi

* Várhatóan más néven