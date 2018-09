Ferrari-főnök: Räikkönen megértette, miért kell mennie

Beszédes kedvében volt Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke Szingapúrban, ahol a sajtótájékoztatón egybegyűlt újságírókat oktatta ki.

Kimi Räikkönen csütörtöki sajtótájékoztatója emlékezetesre sikeredett Szingapúrban a 2007-es világbajnok csípős megjegyzései és visszakérdezései miatt, pénteken azonban jött Maurizio Arrivabene, és még egy lapáttal rátett pilótája produkciójára.

A 61 éves olasz szakember elmagyarázta, hogy a Scuderia miért küldte el finn világbajnokát, a monológ közben ráadásul még a Simpson család című rajzfilm főszereplője is szóba került. A Ferrari csapatfőnöke szerint nem kell félteni egyik versenyzőjét sem, elvégre nem vidámparkban kocsikázgató gyerekekről van szó, hanem profi sportolókról.

Räikkönen csütörtökön értetlenül fogadta a sauberes átigazolásra vonatkozó kérdést, Arrivabene hasonlóan reagált, amikor arra kérték, magyarázza el, miért nem hosszabbította meg versenyzője év végén lejáró szerződését. „Nem világos? Rendben, megpróbálok világos lenni. Amikor az ember ilyen, a versenyzőkkel kapcsolatos döntéseket hoz, akkor nem csak rövid, hanem hosszú távban is gondolkodnia kell. Ez nem csak a következő szezont jelenti, hanem a csapat jövőjét is."

A csapatfőnök ezután még magasabb fokozatba kapcsolt, ami a vicces beszólásokat illeti, és a semmiből egyszer csak megemlítette az ismert amerikai rajzfilmből, a Simpson családból ismert Homer Simpsont.

„Kimi vicces volt a csütörtöki sajtótájékoztatón, úgyhogy megpróbálok én is az lenni. Mire számítottak, mit mondok? Hogy Homer Simpson döntött? A döntést természetesen én hoztam meg, amelyet megbeszéltem a felsővezetéssel is."

Arrivabene végig igyekezett világossá tenni, nem azért küldik el Räikkönent, mert elégedetlenek a jelenlegi teljesítményével, hanem azért, mert a csapat hosszú távú jövőjének szempontjából Charles Leclerc szerződtetését tartják helyesnek.

„Ennek semmi köze a Kimi iránti tiszteletemhez, ami nagy, mind emberként, mind pilótaként, azonban ha a csapat jövőjét szem előtt tartva kell döntést hozni, szerintem a helyes döntést hoztuk saját magunk és Kimi szempontjából is.”

A Ferrari a szokottnál jóval hosszabb és személyesebb sajtóközleményben tudatta a világgal, hogy elküldi a 2007-es világbajnokot. Arrivabene szerint ez is azt mutatja, hogy Räikkönen nem egy átlagos versenyző volt a számukra.

„Abszolút szándékosan írtuk meg így a sajtóközleményt. Más stílust alkalmaztunk, egy kicsit megszegve a Ferrari szabályait, amely normál esetben egysoros kommünikében közöl ilyesmit. Ezzel Kimi előtt tisztelegtünk azért, amit velünk elért, és a legjobbakat kívántuk neki a jövőre nézve."

„Olyan jó a kapcsolat Kimivel, hogy megérti a döntést. Nem csak az a feladatom, hogy közöljem azt vele, ha jól végzem a munkámat, akkor beavatom a folyamatba is, amit megtettem, ő pedig egyszer sem próbálta meg azt mondani, hogy »szeretném, ha meggondolnád magad«. Ő egy profi autóversenyző. Gondoljanak bele, mi lett volna, ha Belgiumban mondom meg neki, Sebastian pedig megnyeri a versenyt? Kimi ugyanabban a helyzetben volt, nem lett volna helyes Belgiumban megmondani neki. A helyes időpont nincs kőbe vésve, az azonban igen, hogy amikor szerződést kötünk, akkor professzionális pilótákkal tesszük ezt. Mindkét versenyzőmet így kezelem, elvárom tőlük, hogy a legprofibb erőfeszítéseket tegyék a csapatért.”

Bárcsak mindig rossz hírt hallana

A Ferrari csapatfőnöke viccesen válaszolta meg a finn versenyző lelkiállapotára vonatkozó kérdést is, mondván,

Räikkönen természetesen nem örült, de két nappal később megszerezte az első rajtkockát Olasz Nagydíjra, ezért lehet, hogy minden versenyhétvégén el kellene szomorítani.

„Kimi nagyon ideges és bánatos volt, amikor csütörtökön elmondtam neki, olyannyira, hogy szombaton meg is szerezte a pole-t. Profi pilótákról beszélünk. Utána azt gondoltam, rendben, mostantól minden hétvégén elszomorítom, hogy megszerezze nekünk az első rajtkockát. Srácok, profi pilótákról beszélünk, nem gyerekekről, akik a vidámparkban vezetnek."

Frédéric Vasseur, a Sauber csapatfőnöke erre csak annyit mondott, jövőre minden egyes versenyhétvégén boldogtalanná kell majd tennie Räikkönent.

Természetesen Vasseur is csak viccelt, 2019-re előretekintve pedig elmondta, nem csak Räikkönen tapasztalata, hanem közkedvelt személyisége is jól jön a Saubernek. „Tudjuk, hogy meglehetősen fiatal csapat vagyunk és kell nekünk valaki, aki vezet minket a hatalmas tapasztalatával, Kimi pedig szerintem eleget fog tenni ennek. Jelenleg minden egyes részleget külön építünk fel, az aerodinamikusoktól a tervezőkön át a mérnökökig szerintem mindenki örül annak, hogy Kimi a fedélzeten lesz. Természetesen marketingszempontból is hatalmas lökést jelent, főleg, ha megnézzük, mi történt a héten a közösségi médiában."

Leclerc három évet kapott

A sajtótájékoztató során Arrivabene elmondta, hogy Leclerc legalább 2022-ig a Ferrari pilótája marad, vagyis hároméves szerződést kötöttek vele. Kijelentette, el akarja kerülni, hogy nagy teher nyomja az ifjú tehetség vállát, mert „az akár hatalmas hiba is lehet."